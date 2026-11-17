Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, identificado como presunto líder regional de Los R’s, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a cuatro de sus presuntos colaboradores que permanecerán en prisión preventiva y serán trasladados a centros penitenciarios federales.

La resolución fue emitida por un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, luego de las audiencias relacionadas con el operativo realizado el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea, donde fuerzas federales capturaron al presunto mando criminal.

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De acuerdo con información publicada por el semanario Zeta Tijuana, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputaciones por la probable comisión de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Pese a la resolución judicial, Álvarez Ayala permanece internado en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, debido a las lesiones que sufrió durante su detención. Por esta razón, su traslado a un centro penitenciario está condicionado a que reciba el alta médica definitiva.

Además, su defensa promovió el juicio de amparo 1504/2026 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, mediante el cual obtuvo una suspensión de oficio y de plano para impedir que sea trasladado a Puente Grande o a un centro federal de readaptación social antes de concluir su recuperación médica.

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Un Ministerio Público reconstruyó ante un juez el operativo que terminó con Rafael Álvarez Ayala en el suelo, ofreciendo vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su arresto en Guadalajara. (Reuters/FGR)

Cuatro presuntos colaboradores de “El R2” irán a penales federales

En cuanto a las personas detenidas durante el operativo en el restaurante Sabea, la situación jurídica quedó dividida entre quienes podrán enfrentar el procedimiento en libertad y quienes permanecerán privados de ella.

De acuerdo con los reportes sobre la audiencia, 15 de los detenidos fueron vinculados a proceso por posesión simple de droga y continuarán el procedimiento fuera de prisión, bajo las condiciones establecidas por el juez.

Entre ellos se encontraban integrantes de la agrupación musical Los Arras, trabajadores del restaurante y personas que estaban en el establecimiento cuando ingresaron los elementos de seguridad.

Una persona más, que inicialmente permanecía bajo prisión preventiva justificada, obtuvo la modificación de sus medidas cautelares y podrá continuar el proceso en libertad.

En contraste, cuatro coimputados permanecerán en prisión preventiva justificada. Dos enfrentan acusaciones relacionadas con la posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que los otros dos son señalados por delitos contra la salud en la modalidad de venta y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

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Un tablero judicial ilustra las distintas resoluciones penales para miembros de Los R, entre liberaciones, traslados a prisión y custodias médicas bajo la justicia federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las determinaciones judiciales, dos de los imputados serán trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México. Los otros dos serán enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 13, localizado en Oaxaca.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que permite continuar las investigaciones judiciales al considerar que existen elementos suficientes para seguir el procedimiento penal.

“El R2” permanece hospitalizado tras su captura en Guadalajara

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el domingo 8 de noviembre durante un despliegue de fuerzas federales en el restaurante Sabea, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara.

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El operativo estuvo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, quienes intervinieron en el establecimiento después de obtener información de inteligencia sobre la presencia del presunto líder criminal.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que Álvarez Ayala resultó herido. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde permanece bajo vigilancia de elementos federales.

Members of security forces stand guard following an operation that led to a gunfight and the arrest of Rafael "N", alias "R2", identified as the leader of “Los Rs”, a cell of the Jalisco New Generation cartel (CJNG), in Zapopan, Jalisco, Mexico, November 8, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

La condición de salud del detenido impidió que pudiera ser trasladado a un centro penitenciario para continuar con las diligencias judiciales, por lo que su defensa recurrió al juicio de amparo para garantizar que recibiera atención médica antes de cualquier traslado.

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La suspensión concedida por el juzgado establece que no podrá ser llevado a Puente Grande ni a un penal federal mientras no cuente con el alta médica definitiva.

¿Quién es “El R2” y qué relación tiene con Los R’s?

Rafael Álvarez Ayala es identificado por las autoridades como presunto dirigente de Los R’s, una célula vinculada con el CJNG que opera en Jalisco y Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, esta estructura es encabezada por los hermanos Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”.

Las autoridades atribuyen a esta célula actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, homicidios, secuestros y ataques contra corporaciones de seguridad.

Una infografía de Infobae resume la situación jurídica de Rafael Álvarez Ayala y sus presuntos colaboradores vinculados a proceso penal en Jalisco, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también señaló que integrantes de Los R’s estarían relacionados con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

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La captura de Álvarez Ayala formó parte de las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio, ocurrido en noviembre de 2025.

Detienen a otro integrante de Los R’s en Jalisco

La detención de “El R2” no ha sido el único operativo reciente contra integrantes de esta célula del CJNG.

El 14 de noviembre, fuerzas federales capturaron en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Miguel Ángel “N”, alias “El Mike” o “El Diego”, señalado como presunto integrante de Los R’s y relacionado con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido y otro hombre viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados por elementos de seguridad. Los ocupantes del vehículo dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

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Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos agresores murió y Miguel Ángel “N” fue detenido.

El funcionario identificó a Los R’s como una estructura encabezada por “R1” y “R2”, ambos detenidos y señalados por su probable participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan.

La captura de “El Mike” ocurrió seis días después del operativo en el restaurante Sabea y se sumó a las acciones federales contra esta célula criminal, cuyas actividades son investigadas en Jalisco y Michoacán.