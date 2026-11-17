Un fotomontaje sitúa a los integrantes de una agrupación musical enmascarada frente a la fachada de un complejo arquitectónico moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La banda mexicana de surf rock Sr. Bikini ofrecerá hoy martes 17 de noviembre un concierto gratuito en el Teatro Universum de Ciudad Universitaria, durante la grabación de un nuevo episodio del programa RockLab de TV UNAM.

La presentación está programada para las 4:00 de la tarde, con entrada libre para el público que desee asistir.

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Sr. Bikini tocará este martes 17 de noviembre a las 4:00 p. m. en el Teatro Universum, dentro de Ciudad Universitaria, con entrada gratuita. El concierto forma parte de la grabación del programa RockLab, que produce TV UNAM en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.

Qué es RockLab, el programa de TV UNAM

RockLab es una serie producida por TV UNAM junto con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC). La conduce Manuel Suárez Lastra, titular de la DGDC.

El programa combina entrevistas, experimentos y presentaciones musicales para vincular la ciencia con distintos artistas de la escena del rock mexicano.

Su transmisión regular ocurre el último martes de cada mes a las 21:00 horas, con retransmisión el domingo siguiente a la misma hora. En episodios recientes de la temporada participaron bandas como Hello Seahorse!, Naftalina y Dantor.

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Un cartel anuncia la presentación en vivo de la banda Sr. Bikini para el programa Rocklab en el Teatro Universum de Ciudad Universitaria. (UNAM)

Los Daniels tocaron la semana pasada en el mismo recinto

El 10 de noviembre, una semana antes de la presentación de Sr. Bikini, la banda Los Daniels se presentó también de manera gratuita en el Teatro Universum para la grabación de RockLab. Esa función se realizó a las 4:00 p. m., con entrada libre.

Los miembros de la agrupación mexicana Los Daniels posan en el exterior de un edificio de concreto junto a su logotipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Daniels llegaron a ese concierto con una alineación renovada y un nuevo vocalista al frente. La agrupación tiene programada además una presentación el 29 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, junto a la banda Electrify.

La trayectoria de Sr. Bikini, 27 años de surf rock

Sr. Bikini es una banda mexicana de surf rock instrumental formada en la Ciudad de México en 1999. Su identidad distintiva son las máscaras de luchador que usan sobre el escenario, un homenaje a la cultura popular mexicana.

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El grupo cuenta con cinco producciones de larga duración: Surf extremo (1999), Bikini manía (2005), Tres máscaras en acústico (2007), Con toda su fuerza en vivo desde el Multiforo Alicia (2009) y Apología (2015-2017). También publicó los EP The Young Hegel y Ukuleles desde casa.

Su integrante Big Máscara explicó en entrevista con AMEXI que la banda, originada en el surf instrumental, fue incorporando con el tiempo otros géneros como jazz, reggae, indie rock y cumbia. Esa decisión, reconoció, divide a parte de su público entre quienes prefieren las primeras canciones y quienes llegaron por el material reciente.

La agrupación estuvo cerca de firmar con una disquera transnacional en algún momento de su historia, pero optó por mantener la independencia y conservar los derechos de su nombre, sus grabaciones y su catálogo completo.

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En julio de 2026, Sr. Bikini celebró 27 años de trayectoria con el concierto “Una historia que contar” en el Teatro Metropólitan, un repaso por las distintas etapas musicales del grupo con invitados especiales, entre ellos la agrupación Bloody Benders.

Su música también ha acompañado películas mexicanas como Run Run Bunny, de Mad Crampi; Órale Güey, de Ray Cebada, y Nesio y Polos, de Alan Coton.

Cómo llegar al Teatro Universum en Ciudad Universitaria

El recinto, cuyo nombre completo es Teatro Universum “Jorge Flores Valdés”, se ubica en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, Ciudad de México.

Quienes lleguen en Metro deben descender en la estación Universidad de la línea 3, ingresar a Ciudad Universitaria y dirigirse a los paraderos del Pumabús, donde la ruta 3 lleva sin costo hasta Universum.

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En Metrobús, la opción es bajar en la estación Centro Cultural Universitario (CCU) de la línea 1 y tomar también el Pumabús, en las rutas 3 o 10.

Para quienes se trasladan en camión o microbús, la parada de referencia es Avenida del Imán esquina con calle Céfiro, desde donde se camina unos cinco minutos hacia el interior de Ciudad Universitaria por el circuito cultural hasta llegar a Universum.

En auto, el acceso durante fines de semana, días festivos y periodos vacacionales de la UNAM es por Avenida del Imán.