David Benavidez dejó fuera a Canelo Álvarez dentro de su top 5 de mejores boxeadores de la actualidad y se puso a él como primer lugar (The Danza Project)

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David Benavidez dejó fuera a Canelo Álvarez dentro de su top 5 de mejores boxeadores de la actualidad y se puso a él como primer lugar.

El estadounidense con raíces mexicanas se puso por delante de figuras como Oleksandr Usyk y Naoya Inoue. Eligió al campeón indiscutido de los pesos pesados para el segundo puesto, mientras que colocó tercero a Terence Crawford, ya retirado.

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El cuarto lugar fue para Inoue, monarca indiscutido de la categoría supergallo, y cerró su selección con Ryan García en la quinta posición.

David Benavidez

Oleksandr Usyk

Terence Crawford

Naoya Inoue

Ryan García

FILE PHOTO: Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Benavidez se queda en peso crucero y prepara su siguiente pelea

El siguiente reto de David Benavídez será enfrentar a Michal Cieslak el sábado 5 de diciembre por la unificación de los campeonatos mundiales de peso crucero de la AMB, la OMB y el CMB. La pelea se realizará en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, y encabezará una cartelera de PBC que se transmitirá por DAZN en modalidad de pago por evento.

El Monstruo Mexicano llega como dueño de los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo de peso crucero, y con un récord invicto de 32 victorias, con 26 nocauts para buscar sumar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo que posee el peleador polaco.

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El combate marcará el regreso de Benavídez a Arizona, su estado natal, desde mayo de 2022. En aquella ocasión derrota al canadiense David Lemieux y conquista el campeonato supermediano del CMB, uno de los títulos que ya había ganado durante su etapa en las 168 libras.

Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)

Benavidez llega tras vencer al Zurdo Ramírez

La pelea ante Cieslak será la segunda presentación de Benavídez en peso crucero. En mayo de este año debutó en la división frente al mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez y lo detuvo en el sexto round para quedarse con los campeonatos de la AMB y la OMB.

Con esa victoria, Benavídez logró su primer campeonato mundial en las 200 libras y mantuvo su condición de invicto. El estadounidense tendrá ahora la oportunidad de reunir tres de los cuatro principales cinturones de la división en su pelea contra el monarca del CMB.

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David Benavidez (izquierda) se carea con el campeón de peso crucero de la AMB/OMB, Gilberto Ramírez, durante un pesaje ceremonial en el MGM Grand Garden Arena, el viernes 1 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun vía AP)

Canelo vs. Benavidez: una rivalidad que se quedó afuera del ring

David Benavidez se mantuvo durante años como una de las amenazas más visibles para Saúl Álvarez en las 168 libras. Fue campeón interino del CMB, acumuló victorias y exigió una oportunidad frente al entonces monarca indiscutido de peso supermediano. La pelea, sin embargo, nunca avanzó más allá de las conversaciones públicas, mientras Canelo eligió otros rivales y Benavidez quedó fuera de la ruta por los cinturones.

David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)

La distancia creció con una guerra de declaraciones. Benavidez acusó al mexicano de evitarlo y convirtió el combate en una exigencia recurrente para los aficionados; Canelo respondió que su rival no representaba el atractivo económico suficiente para pactar una bolsa de alto nivel. El cruce alimentó una rivalidad sin campana inicial, sin conferencia de presentación y sin una fecha que pusiera fin a las especulaciones.

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El escenario cambió por completo. Benavidez dejó las 168 libras, pasó por semicompleto y ahora compite en crucero, mientras Canelo se mantiene vinculado a la división supermediana. Con dos categorías de por medio, el duelo que durante años fue reclamado como una pelea obligada parece definitivamente descartado: la rivalidad persiste en las declaraciones, pero ya quedó afuera del ring.