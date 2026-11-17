Ola de calor (Jovani Pérez/ Infobae México)

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Las olas de calor representan un desafío creciente para la salud pública en México, pero sus efectos y características no son iguales en todas las regiones. Mientras algunas zonas enfrentan temperaturas extremadamente elevadas durante periodos cortos, otras experimentan episodios más frecuentes y prolongados, condiciones que modifican los riesgos para sus habitantes.

Un estudio elaborado por especialistas de distintas instituciones nacionales e internacionales identificó dos patrones de estos fenómenos en el territorio mexicano: uno en la península de Baja California y otro en la península de Yucatán. La investigación, titulada Regímenes contrastantes de olas de calor en el México subtropical seco y húmedo: una evaluación probabilística basada en estaciones, comparó el comportamiento del calor en ambas regiones.

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Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó registros diarios de temperatura máxima de estaciones climatológicas correspondientes al periodo de 1981 a 2018. A partir de estos datos, evaluó la frecuencia, intensidad, duración y probabilidad de ocurrencia de los episodios, con el propósito de comprender sus diferencias y aportar información que permita mejorar las estrategias de prevención.

Baja California registra temperaturas más altas, mientras Yucatán enfrenta más olas de calor

De acuerdo con los resultados de la investigación, las condiciones climáticas de cada península determinan cómo se presentan los periodos de calor extremo. En Baja California, ubicada en el noroeste del país, estos eventos suelen ser menos recurrentes y de menor duración, aunque pueden alcanzar temperaturas más elevadas.

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El doctor José Francisco León Cruz, de la Unidad Académica de Estudios Territoriales Yucatán del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó que los episodios más intensos en esa región pueden superar los 45 grados Celsius. Su mayor presencia ocurre entre junio y agosto, mientras que el promedio de duración por estación climatológica se sitúa principalmente entre tres y cuatro días.

Un estudio de la UNAM sintetiza las diferencias de temperatura y duración de las olas de calor entre las penínsulas de Baja California y Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la península de Yucatán presenta olas de calor con mayor frecuencia y periodos más prolongados, aunque las temperaturas máximas suelen ser inferiores a las del noroeste. Su temporada de mayor incidencia se concentra entre abril y junio, antes del comienzo de las lluvias, y los episodios duran entre cuatro y cinco días en promedio.

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Estas variaciones están relacionadas con factores como la proximidad al mar, la altitud, la latitud, la humedad y la velocidad del viento. Por ello, los investigadores consideran necesario estudiar estos fenómenos desde una perspectiva regional, pues una misma temperatura puede representar distintos niveles de exposición y riesgo dependiendo de las condiciones ambientales de cada localidad.

¿Cómo se identifica una ola de calor y por qué no existe una temperatura universal?

Para reconocer estos episodios no basta con establecer una cifra fija de temperatura para todo México. Los especialistas explicaron que es necesario considerar los valores habituales de cada región y determinar cuándo se presentan condiciones excepcionalmente cálidas respecto a su comportamiento climático.

En el estudio se utilizaron umbrales estadísticos específicos para cada zona y se estableció como criterio que las temperaturas elevadas se mantuvieran durante al menos tres días consecutivos. Este procedimiento permitió identificar periodos inusuales sin aplicar un mismo parámetro a territorios con características ambientales diferentes.

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La distinción resulta importante porque las olas de calor representan amenazas para la salud, ya que pueden ocasionar golpes de calor, enfermedades relacionadas con las altas temperaturas e incluso fallecimientos.

León Cruz recordó que durante 2023 y 2024 México registró cifras récord de muertes asociadas al calor. Entre las personas con mayor exposición se encuentran quienes trabajan al aire libre, particularmente aquellas que dependen de actividades informales y tienen menos posibilidades de modificar sus horarios o suspender sus labores.

Los resultados también pueden contribuir a fortalecer las políticas de prevención mediante alertas meteorológicas, recomendaciones para reducir actividades durante las horas de mayor temperatura y habilitación de espacios frescos para la población vulnerable.

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