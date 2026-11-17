La agresión ocurrió durante la madrugada del 16 de noviembre en una vivienda de Boca del Refugio, comunidad ubicada en el municipio de Galeana, al sur de Nuevo León. (Crédito: redes sociales)

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Tres integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, fueron asesinados durante un ataque armado contra una vivienda en Galeana, Nuevo León. La agresión también dejó herido a otro niño de 12 años, quien sobrevivió y recibió atención médica en un hospital de la región.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas del lunes 16 de noviembre en la comunidad rural Boca del Refugio, ubicada en el sur del estado. Hombres armados dispararon contra el domicilio donde se encontraba la familia y alcanzaron a cuatro de sus integrantes.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como una niña de siete años, un adolescente de 17 y un hombre adulto, quien era padre de ambos menores. De acuerdo con información publicada por medios locales, se trata de Josué Raúl Alejandro, de 35 años, y sus hijos.

El otro menor, de 12 años, también hijo del hombre fallecido y hermano de las víctimas, recibió un disparo en una pierna y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó el fallecimiento de las tres personas.

La familia vivía en Coahuila y estaba de visita en Galeana

De acuerdo con fuentes policiacas citadas por Milenio, los integrantes de la familia eran originarios de Boca del Refugio, pero actualmente residían en Ramos Arizpe, Coahuila. Se encontraban de visita con otros familiares cuando ocurrió el ataque.

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La comunidad donde sucedió la agresión se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de la cabecera municipal de Galeana y a unos 150 kilómetros de Monterrey. Su ubicación obligó a movilizar a corporaciones municipales y personal de emergencia hasta el domicilio.

Después del reporte de detonaciones, policías municipales y elementos de Protección Civil acudieron al sitio. Al llegar, confirmaron que tres personas habían perdido la vida y que otro menor necesitaba atención médica por las heridas de bala.

Posteriormente se trasladaron agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, quienes comenzaron las diligencias para esclarecer el triple homicidio.

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Fiscalía investiga el ataque contra la familia

El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, que deberá establecer las circunstancias de la agresión, identificar a los responsables y determinar el posible móvil.

Personal de Servicios Periciales acudió a la vivienda para recabar indicios balísticos y otras evidencias que permitan reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente si los agresores buscaban a alguno de los integrantes de la familia o si existían amenazas previas contra ellos.

Algunos reportes periodísticos mencionaron un posible segundo enfrentamiento en las inmediaciones cuando se aproximaban las corporaciones de seguridad. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía y no permite establecer que los presuntos responsables hayan intercambiado disparos con los policías.

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La investigación permanece abierta para esclarecer por qué hombres armados atacaron la vivienda y determinar si la agresión estuvo dirigida contra alguno de sus ocupantes.

Operativos contra presuntos generadores de violencia y decomisos de armas en Galeana

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 8 de octubre de 2026, cuando Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron dos operativos simultáneos en comunidades de Galeana y detuvieron a un hombre y una mujer a quienes las autoridades señalaron como presuntos generadores de violencia. Las acciones se llevaron a cabo en Manila, sobre la carretera a 18 de Marzo, y en el ejido Laguna de Labradores.

La mujer, identificada como Aglae “N”, de 33 años, llevaba dosis de marihuana y cristal, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. En el segundo punto fue detenido Israel “N”, de 43 años, quien viajaba en una camioneta Dodge Durango que, según la autoridad, tenía antecedentes de haber sido utilizada en hechos ilícitos.

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Los agentes también le encontraron más de 100 envoltorios con aparentes drogas, dinero y placas de circulación de otro vehículo. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público. La información oficial difundida sobre el operativo no precisó a qué organización criminal pertenecerían ni detalló los delitos violentos específicos que se les atribuían.

La detención ocurrió en un municipio donde las autoridades federales también han realizado aseguramientos de armas y municiones durante 2026. El 15 de septiembre, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como José “N”, detenido seis días antes por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la carretera Saltillo-Matehuala, a la altura del kilómetro 129, en el entronque a San Roberto. Viajaba en un autobús de pasajeros y llevaba en su equipaje tres armas —dos largas y una corta—, cuatro cargadores y mil diez cartuchos útiles. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso.

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Ese aseguramiento se sumó al realizado el 1 de junio en el mismo tramo carretero. En esa ocasión, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron siete armas de fuego y aproximadamente tres mil cartuchos ocultos en un compartimento de una camioneta con placas del Estado de México.

El conductor fue detenido y la FGR abrió una investigación por el probable transporte de armamento y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los dos casos muestran que la carretera ha sido escenario de intervenciones federales por traslado de armas, aunque las investigaciones publicadas no establecen que los detenidos pertenezcan a una misma estructura criminal.

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El sur de Nuevo León ya había registrado ataques contra policías y edificios públicos

La violencia en Galeana también tuvo un episodio de alto impacto el 12 de enero de 2025, cuando hombres armados dispararon contra la Presidencia Municipal y las instalaciones de la Policía. Los ataques ocurrieron durante una jornada de bloqueos e incendios de vehículos en carreteras de la región. Fuerza Civil informó que desplegó un operativo para localizar a un objetivo prioritario identificado como generador de violencia y que el helicóptero utilizado en las labores recibió disparos, aunque la aeronave no sufrió daños y no hubo agentes lesionados.

Al día siguiente, el gobierno estatal informó la detención de 27 personas en el ejido La Purísima, en el municipio vecino de Iturbide, como resultado del Operativo Muralla. En el despliegue participaron Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, FGR, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía estatal y Fuerza Civil. Entre los detenidos había tres mujeres y siete menores de edad. Las autoridades aseguraron 14 armas largas, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora, cerca de 50 cargadores, más de 800 cartuchos, un vehículo y equipo táctico. Fuerza Civil informó que, además de las detenciones, se reforzó la vigilancia en las principales carreteras del sur de Nuevo León.

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La dimensión regional de ese operativo es importante: Galeana, Iturbide, Aramberri, Zaragoza, Doctor Arroyo y Linares forman parte de la zona sur del estado, donde las corporaciones han desplegado acciones conjuntas ante episodios de violencia y presencia de grupos armados. Sin embargo, el comunicado del Operativo Muralla no identificó a la organización a la que pertenecerían las 27 personas detenidas ni permite atribuirles los ataques registrados en Galeana.

Los indicadores de homicidio también colocan a Galeana entre los municipios que requieren atención

El Reporte de Incidencia Delictiva del tercer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio de Seguridad y Justicia de Consejo Nuevo León con información de carpetas de investigación de la Fiscalía estatal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó a Galeana entre los cinco municipios con las tasas más altas de homicidio doloso en Nuevo León durante el periodo de octubre de 2025 a septiembre de 2026.

El municipio registró una tasa de 28.60 carpetas por cada 100 mil habitantes, por debajo de Doctor Arroyo, China y Montemorelos, pero por encima de Doctor González. El mismo informe reportó que en el tercer trimestre de 2026 se iniciaron 188 carpetas por homicidio doloso en todo Nuevo León, un aumento de 18.24% frente al mismo trimestre de 2025. Aunque la tasa estatal anualizada disminuyó respecto al periodo anterior, el comportamiento municipal muestra diferencias entre las regiones de la entidad.