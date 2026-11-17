Guardar

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, arremetió contra el gobierno encabezado por Morena tras darse a conocer que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró a México el reconocimiento como país libre de sarampión, luego de que se registrara un brote de la enfermedad durante más de 12 meses.

A través de una publicación en redes sociales, el priísta calificó la pérdida del estatus como “una vergüenza” y un retroceso sanitario, y sostuvo que fueron las administraciones de su partido las que habían conseguido eliminar la transmisión endémica en México desde 1996, mediante campañas de vacunación e inversión en el sistema de salud pública.

PUBLICIDAD

El líder partidista atribuyó la pérdida del reconocimiento del país a fallas de la actual administración —encabezada por Morena— en la prevención, la cobertura de vacunación y la atención del sistema de salud.

“¡Es una vergüenza y es profundamente lamentable que México haya perdido el reconocimiento de país libre de sarampión!”, expresó el presidente nacional del PRI. Añadió que la confirmación de ese cambio exhibe, a su juicio, la “incompetencia” de los gobiernos morenistas.

Alito Moreno arremete contra Morena

PRI atribuye a sus gobiernos la eliminación del sarampión desde 1996

Alejandro Moreno aseguró que los gobiernos del PRI lograron detener la transmisión endémica de la enfermedad hace tres décadas. “Fuimos los gobiernos del PRI los que, con décadas de trabajo, inversión en salud pública y grandes campañas de vacunación, logramos eliminar la transmisión endémica del sarampión desde 1996”, escribió.

PUBLICIDAD

El dirigente afirmó que ese resultado protegió a generaciones de mexicanos y cuestionó la gestión sanitaria de Morena. “Un logro histórico que protegió a generaciones de mexicanos y que MORENA ha destruido con su ineptitud”, señaló en el mensaje.

La crítica del PRI ocurre después de que México perdió el reconocimiento regional como país libre de sarampión debido a la permanencia de la transmisión de un mismo genotipo del virus durante más de 12 meses. El país acumuló 20 mil 601 casos de sarampión entre 2025 y 2026, mientras que el número de contagios activos descendió a 14, de acuerdo con el balance oficial presentado este lunes durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo. El mayor registro del brote se ubicó en febrero de 2026, cuando se reportaron mil 314 casos.

PUBLICIDAD

(IGSS)

Moreno exige recuperar la cobertura de vacunación

El priísta planteó que la pérdida del reconocimiento expone riesgos para niñas, niños y familias. “¡Es inadmisible que la incapacidad de quienes gobiernan ponga en riesgo la salud y la vida de millones de mexicanos, especialmente de nuestras niñas y niños!”, publicó.

Moreno sostuvo que el PRI cuenta con experiencia para restablecer la cobertura de vacunación, asegurar el abasto de medicamentos y reforzar los hospitales. Su mensaje colocó la salud como uno de los temas con los que el partido buscará contrastar su gestión pasada frente a la de Morena.

“México necesita recuperar el rumbo en seguridad, salud, educación y economía, con gobiernos que den resultados y protejan a las familias mexicanas”, concluyó el dirigente priista. Por su parte, la administración federal informó que su objetivo es cerrar el brote de sarampión en 2027 y avanzar durante 2028 para recuperar el reconocimiento de país libre de la enfermedad.

PUBLICIDAD