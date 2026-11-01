La emotiva felicitación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez tras su victoria contra Mbilli: “Sé cuanto esfuerzo le pusiste”

Oleksandr Usyk felicitó a Canelo Álvarez tras la victoria que le devolvió el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (X@usykaa)

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Oleksandr Usyk felicitó a Canelo Álvarez tras la victoria que le devolvió el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y le expresó que conoce el trabajo detrás de cada pelea: “Sé cuánto esfuerzo le pusiste. Que Dios te cuide, hermano”, escribió el peso pesado en sus redes sociales .

El mensaje del boxeador ucraniano llegó después de que Álvarez venció a Christian Mbilli el pasado 31 de octubre por decisión unánime. El mexicano se impuso con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

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Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer

La relación entre Canelo y Usyk ha cobrado fuerza durante los últimos meses. Ambos peleadores han intercambiado muestras públicas de respeto en medio de sus carreras dentro de los máximos escenarios del boxeo mundial.

Usyk acompaña a Canelo antes de la pelea contra Mbilli

Antes de que Canelo saliera al ring para enfrentar a Mbilli, Usyk rezó por el mexicano. El gesto formó parte del respaldo que el campeón ucraniano le dio al tapatío durante una noche en la que buscaba recuperar un título mundial.

La pelea representaba una prueba para Álvarez ante Christian Mbilli, quien llegó al combate como campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano enfrentó un rival con mayor volumen de golpes y mantuvo el control de los episodios con impactos más precisos.

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Mbilli buscó imponer presión desde los primeros rounds. El francés tiró más combinaciones, pero Canelo conectó los golpes de mayor contundencia y evitó varios ataques con movimientos de cintura y distancia.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez before his WBC super middleweight title fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Durante el octavo asalto, Mbilli perdió un punto por un golpe ilegal en la nuca de Álvarez. La sanción pesó en las tarjetas de los jueces y aumentó la ventaja del peleador mexicano en una contienda que llegó hasta los 12 rounds.

Canelo cerró el combate con intercambios ante Mbilli y recibió la decisión unánime. Con ese resultado, recuperó el cinturón supermediano del CMB y volvió a colocarse entre los campeones de la división.

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“Ya eres parte de mi equipo”, dice Canelo a Usyk

Al terminar la pelea, Canelo también tuvo palabras para Usyk. El mexicano le dijo al ucraniano que ya forma parte de su equipo, una frase que mostró el vínculo que ambos han construido fuera de los cuadriláteros.

Usyk respondió con una felicitación directa para el boxeador mexicano. “Y felicidades por tu victoria, Canelo. Sé cuánto esfuerzo le pusiste. Que Dios te cuide, hermano”, expresó el campeón ucraniano.

Ukraine’s Oleksandr Usyk reacts after defeating Netherlands’ Rico Verhoeven (off frame) by TKO during their WBC World Heavyweight Championship 'Glory in Giza' boxing match at the Pyramids of Giza on May 23, 2026. Heavyweight boxing king Oleksandr Usyk retained his titles after a dramatic and controversial stoppage victory over kick-boxer Rico Verhoeven with a second left of the 11th round in Egypt on May 23. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

El mensaje se difundió después de una función en la que Álvarez volvió a competir por un campeonato mundial. Para Canelo, el triunfo ante Mbilli representó una nueva etapa tras un 2025 complicado donde perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y se sometió a una cirugía de codo.

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La cercanía entre ambos también destaca por el reconocimiento mutuo a sus trayectorias. Usyk se ha consolidado en las divisiones de peso crucero y pesado, mientras que Canelo ha reunido campeonatos en distintas categorías y mantiene su presencia en el peso supermediano.