México

K-pop en México: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

PUBLICIDAD

Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos México, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop México

1. ADDICTED

Artista: JISOO

2. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

3. Run BTS

Artista: BTS

4. MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Full Length Edition)

Artista: BTS

5. BOOMBAYAH

Artista: BLACKPINK

6. SWIM

Artista: BTS

7. How You Like That

Artista: BLACKPINK

8. NEON

Artista: A2O & A2O LITE

9. RUN IT

Artista: Stray Kids

10. MANIAC

Artista: Stray Kids

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como YouTube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en Latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

PUBLICIDAD

Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen, además de su asombroso regreso a la Ciudad de México en 2026.

¿Cuál es el origen del K-pop?

El grupo de chicos de K-pop NCT Dream se presenta durante el concierto "SMTOWN LIVE 2022" en Suwon, Corea del Sur, 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran/Foto de archivo)
El grupo de chicos de K-pop NCT Dream se presenta durante el concierto "SMTOWN LIVE 2022" en Suwon, Corea del Sur, 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran/Foto de archivo)

El K-pop moderno (del inglés “Korean pop”) se originó en los años noventa con el surgimiento del popular grupo Seo Taiji and Boys en 1992, conocidos por incorporar en sus canciones estilos de la música occidental como el rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno.

Este trío, conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-suk y Lee Juno, hizo su debut en un programa de talentos de la cadena MBC con la canción Nan Arayo, dejando perplejo al jurado, que les otorgó las calificaciones más bajas. Sin embargo, el éxito que se afianzó este sencillo en radio y televisión fue rotundo, lo que dio paso al lanzamiento de más canciones de ese estilo y más artistas que apostaron por ello.

Fue hasta 1995 cuando el productor Lee Soo Man creó una de las firmas que hasta la fecha siguen siendo un “peso pesado” en la industria musical, S.M.Entertainment; mientras que el ex integrante de Seo Taiji & Boys, Yang Hyun Suk, creó YG Entertainment (1996); seguida de JYP Entertainment (1997), establecida por el cantante Park Jin Young.

Estas tres empresas fueron apodadas por mucho tiempo las “Big 3” ‒hasta el éxito que logró BTS de la mano de BigHit Entertainment (hoy conocida como Hybe Labels)‒ y estuvieron dedicadas a formar a las primeras generaciones de los idols, con el fin de satisfacer la demanda del público coreano de querer ver artistas más jóvenes.

En este camino, fue el grupo H.O.T uno de los primeros en debutar en la industria, seguido de otros que conformaron la conocida “primera generación del K-pop” como Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d.

Al inicio del nuevo milenio, algunos de los grupos de idols que habían debutado estuvieron inactivos mientras que otros como Baby Vox triunfaban en diversas regiones de Asia, ejemplo de ello su canción Coincidence que fue promovida en la Copa Mundial de Fútbol de 2003 y que se colocó en la primera posición en las listas de música china.

A la par otros idols que se lanzaron como solistas también marcaron un hito: BoA, la primera cantante coreana en liderar la lista Oricon en Japón, un equivalente a la lista Billboard pero asiática y en la que pocas veces artistas de otros países logran entrar y Rain, un actor y cantante que dio un concierto para 40 mil personas en Pekín.

Temas Relacionados

Ranking K-pop en iTunes MéxicoRanking iTunes K-popiTunes K-pop Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día de Muertos 2026: las mejores ofrendas monumentales para visitar gratis en la CDMX

Del Zócalo a Iztapalapa la Ciudad de México reúne ofrendas monumentales, cempasúchil y cartonería de gran formato para recorrer gratuitamente

Día de Muertos 2026: las mejores ofrendas monumentales para visitar gratis en la CDMX

EN VIVO | Calles cerradas y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de noviembre: puntos críticos y rutas alternas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Calles cerradas y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de noviembre: puntos críticos y rutas alternas

Superluna de Castor 2026: cuándo y a qué hora verla en México junto con las Leónidas

Noviembre ofrecerá varios espectáculos astronómicos, entre ellos la primera Superluna desde enero de 2026, la lluvia de meteoros Leónidas y las Táuridas del Norte

Superluna de Castor 2026: cuándo y a qué hora verla en México junto con las Leónidas

Turco Mohamed se lanza contra el América tras empatar de manera polémica

La acusación de Mohamed se centró en el número de futbolistas extranjeros utilizados por el América

Turco Mohamed se lanza contra el América tras empatar de manera polémica

Pensión Bienestar, Mujeres Bienestar y discapacidad: pagos comienzan el 3 de noviembre | consulta el calendario por apellido

Se confirmó las fechas del último depósito bimestral de 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y beneficiarios de otros programas sociales

Pensión Bienestar, Mujeres Bienestar y discapacidad: pagos comienzan el 3 de noviembre | consulta el calendario por apellido
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo: así fue el crimen frente a decenas de personas que sacudió a Uruapan

Un chat cifrado, 34 detenidos y su círculo cercano involucrado con el CJNG: los avances en el asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen

El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, estaba con Chuy González cuando fue abatido pero logró escapar: especialista

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: el “mataperros” de la colonia Condesa fue vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

De enemigas a comadres: la historia de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

De enemigas a comadres: la historia de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

Cristian Castro se luce con los pasos de “Thriller” y sorprende a sus fans en pleno concierto

Gema Garoa y Ese Pérez recrean a Renata y Ulises de ‘Amar te duele’ y sorprenden en redes sociales

El Costeño denuncia que le cobran dos autos que nunca ha tenido y acusa daños a su historial crediticio

Sebastián Rulli aclara la polémica por la manutención de su hijo con Cecilia Galliano: “Nunca le ha faltado ni le faltará nada”

DEPORTES

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Turco Mohamed se lanza contra el América tras empatar de manera polémica

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 1 de noviembre

“Monótona y aburrida”: Lalo Camarena critica la pelea de Canelo Álvarez contra Mbilli