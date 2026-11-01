Tanabots: la inteligencia artificial diseñada para simular conversaciones con personas que murieron

Un joven permanece sentado al borde de la cama mientras consulta su teléfono móvil en una habitación a oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando un ser querido fallece, el proceso de duelo que afrontamos puede aumentar la sensación de querer convivir, ver o escuchar a la persona. Actualmente, existen sistemas de inteligencia artificial (IA) llamados los “bots de la muerte” o “tanabots”, los cuales se basan en la huella digital de las personas.

Con estos chats, los dolientes tienen la posibilidad de “hablar” y “chatear” con sus seres queridos después de la muerte. Estas herramientas construyen conversaciones a partir de textos, publicaciones, audios, videos e interacciones digitales que dejó el difunto.

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Los Tanabots toman su nombre de thanatos, palabra griega para muerte, y bot, abreviatura de robot. Su función es simular que el usuario aún puede comunicarse con un ser querido muerto.

Según Psicología y Mente, algunas compañías ya ofrecen estos servicios con la promesa de evitar una despedida definitiva. La mayoría permite intercambiar mensajes escritos, aunque comienzan a surgir plataformas que incorporan avatares con imagen y voz similares a las de la persona que murió.

La tecnología abre preguntas sobre consentimiento e identidad

Los tanabots plantean si resulta ético reproducir la imagen, la voz y la personalidad de una persona muerta sin que haya dado su consentimiento. También cuestionan si un avatar, por más preciso que parezca, puede ser considerado una prolongación del fallecido o solo una máquina que reproduce patrones digitales.

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Psicología y Mente contrastan esta discusión con prácticas humanas anteriores para conservar la memoria de los muertos. La fotografía, por ejemplo, preserva un instante y la imagen de una persona; los tanabots avanzan un paso más al permitir una conversación simulada con ese registro.

Un terapeuta sostiene las manos de una persona durante una sesión de apoyo psicológico para brindar contención emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el artículo “Deathbots. Discussing the use of Artificial Intelligence in grief”, realizado en la Universidad de Madrid, se advierte que su uso tiene cuestiones controvertidas como:

Ilusión de realidad

Impacto en la autonomía de las personas en el duelo

Implicaciones éticas en relación con la persona fallecida y los posibles usos terapéuticos

Sin embargo, ante el duelo, especialistas en la salud emocional recomiendan que los dolientes acudan a consultas psicológicas o tanatológicas para adquirir acompañamiento y herramientas que les ayuden a transitar por el duelo que implica el fallecimiento de un ser querido.

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