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José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación: “Ya no estamos juntos” tras meses de rumores

La pareja confirmó el fin de su relación mediante un video en redes sociales y explicó cómo afrontará esta nueva etapa por el bienestar de su hija

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

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Después de meses de especulaciones sobre una posible crisis sentimental, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron que decidieron tomar caminos separados. La noticia fue compartida por ambos a través de un video publicado en redes sociales, donde hablaron abiertamente sobre el fin de su relación y explicaron por qué habían preferido mantener la decisión en privado hasta ahora.

«Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles», comenzó Paola, quien apareció junto al hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo para comunicar la noticia. La pareja dejó claro que no se trató de una decisión improvisada, sino de un proceso que ambos necesitaron asimilar antes de hacerlo público.

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Por su parte, José Eduardo confirmó la ruptura y destacó que, pese a dejar de ser pareja, existe cariño entre ellos. «Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija», expresó. Con estas palabras, los dos pusieron fin a las versiones que durante meses habían circulado sobre su situación sentimental.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman el fin de su relación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)
José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

En el video, el actor explicó que hablar de su separación no había sido sencillo, pues ni siquiera ellos tenían claro cómo comunicarlo. «Si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda», reconoció frente a la cámara.

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La declaración también dejó ver que la ruptura no significa necesariamente un distanciamiento definitivo entre ambos. José Eduardo insistió en que existe respeto y afecto después de los años que compartieron, por lo que buscan llevar esta nueva etapa de la manera más tranquila posible.

Paola, por su parte, adelantó que los seguidores todavía podrán verlos juntos en determinadas ocasiones. «Y nos seguirán viendo juntos también a veces», comentó, dejando claro que su separación sentimental no implica que desaparecerán por completo de los espacios que acostumbraban compartir.

Los rumores de separación que rodearon a la pareja

Un hombre con barba, saco azul y camiseta blanca posa junto a una mujer con vestido verde frente a una pared azul decorada.
El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación llegó después de una temporada en la que las ausencias en publicaciones conjuntas, los cambios en su dinámica en redes sociales y las especulaciones de sus seguidores alimentaron las versiones sobre una posible crisis. Aunque los comentarios sobre un distanciamiento comenzaron a multiplicarse, ninguno de los dos había confirmado públicamente que su relación estuviera llegando a su fin.

Durante ese periodo, las dudas también surgieron porque ambos acostumbraban compartir momentos de su vida familiar, fotografías y experiencias relacionadas con la crianza de su hija. Por ello, cualquier cambio en la frecuencia de sus apariciones juntos se convirtió en motivo de conversación entre quienes seguían de cerca su historia.

Ahora, con el anuncio oficial, José Eduardo y Paola aclararon que la decisión se había tomado desde tiempo atrás. También explicaron que necesitaron encontrar la manera de hablar del tema sin apresurarse ni convertir un asunto personal en una noticia antes de estar preparados para compartirlo.

¿Qué pasará con su hija tras la separación?

José Eduardo Derbez no descarta casarse.
El conductor y actor se sinceró sobre sus planes a futuro con Paola Dalay Crédito: IG/paodalay_2203

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el bienestar de su hija, Tessa, quien nació en junio de 2024. Tanto el actor como la creadora de contenido dejaron claro que su prioridad será acompañarla y mantener una relación de respeto como padres, independientemente de que ya no continúen como pareja.

«Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella», aseguró José Eduardo. La frase resumió el compromiso que ambos expresaron durante el anuncio y dejó claro que la separación no modifica las responsabilidades que comparten en la crianza de la pequeña.

Finalmente, la pareja cerró el video con un tono relajado, pese a la importancia de la noticia. «Bueno, hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos», dijo el actor. Así, José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieron oficial el cierre de su historia sentimental, pero dejaron claro que su vínculo como padres continuará y que todavía podrán coincidir públicamente en distintas ocasiones.

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