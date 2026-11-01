De enemigas a comadres: la historia de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Guardar

La reciente detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el 30 de octubre de 2026, hizo que nuevamente se recordara su estrecha relación con Galilea Montijo, una amistad que durante años llamó la atención del público por su historia poco convencional. Antes de convertirse en confidentes y comadres, las conductoras tuvieron diferencias que incluso llegaron a la televisión, protagonizando un intercambio de comentarios que parecía marcar el inicio de una rivalidad.

Uno de los episodios que dio origen a ese distanciamiento involucró a Pedro Sola y a las emisiones de Ventaneando y Hoy. En aquel momento, Inés salió en defensa de su compañero y lanzó críticas hacia Galilea, luego de que esta también hiciera comentarios sobre el conductor de TV Azteca. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias quedaron atrás y ambas encontraron la manera de acercarse, hasta construir una amistad que sorprendió a quienes recordaban sus enfrentamientos.

PUBLICIDAD

La confianza entre ellas llegó a trascender las cámaras y se extendió a sus respectivas familias. Galilea se convirtió en madrina de María, una de las hijas de Inés, mientras que las dos compartieron viajes, reuniones y distintas celebraciones. No obstante, las investigaciones que involucran a Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, cambiaron el panorama de aquella amistad ante la opinión pública. Ahora, la confirmación de su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha vuelto a despertar el interés por conocer qué ocurrió con el vínculo que durante años las unió.

De los enfrentamientos en Ventaneando a una amistad inesperada

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

El origen de la relación se remonta a 2008, cuando Galilea Montijo hizo un comentario burlón sobre Pedro Sola durante una emisión de Hoy. Inés Gómez Mont, quien entonces trabajaba en Ventaneando, salió en defensa de su compañero y respondió con una expresión despectiva dirigida a la conductora de Televisa: la llamó “doña teibol”. El intercambio alimentó la rivalidad entre ambas figuras y llamó la atención del público que seguía los programas de espectáculos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Inés reconoció posteriormente que se había excedido con sus palabras. En una conversación que recordó años después, contó que decidió buscar a Galilea para ofrecerle una disculpa. Incluso relató que le propuso conocerse fuera del ambiente televisivo, Montijo aceptó y, después de aquel encuentro, descubrieron que tenían afinidad.

Lo que comenzó con una disculpa terminó en una relación cercana. Ambas conductoras llegaron a describirse como amigas, vecinas y comadres, además de compartir reuniones, vacaciones y celebraciones. La confianza fue tal que Galilea asumió el papel de madrina de María, una de las hijas de Inés.

La bolsa Hermès que puso su amistad bajo los reflectores

CAPTURA: Instagram/inesgomezmont

Entre los episodios más comentados de su amistad destaca una publicación de Instagram realizada por Inés en enero de 2014. En aquella ocasión, compartió una fotografía relacionada con Galilea y un bolso Birkin 35 de Hermès, acompañado de un mensaje que alimentó las especulaciones sobre un exclusivo obsequio navideño: “¡Mana, me encantó verte con el detalle que te di de Navidad! Jaja, I love you". La imagen se viralizó nuevamente años después, cuando la situación legal de Gómez Mont comenzó a generar mayor atención.

PUBLICIDAD

La pieza fue identificada como un bolso de piel de cocodrilo de la reconocida firma francesa. A partir de esa publicación circularon estimaciones sobre su posible precio, que algunos medios situaron entre dos y cuatro millones de pesos. La cifra provocó comentarios sobre el estilo de vida de ambas conductoras y sobre los regalos que supuestamente intercambiaban. Sin embargo, el costo difundido correspondía a estimaciones y no a una comprobación del valor de aquella pieza específica.

Cuando Galilea fue cuestionada sobre el supuesto regalo, negó que se tratara de un obsequio real y explicó que todo había formado parte de una broma relacionada con el programa Hoy. Así, el episodio quedó como uno de los momentos más recordados de la amistad, aunque la versión de Montijo fue distinta a la interpretación que despertó la fotografía.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont: ¿qué pasó con su amistad tras las investigaciones?

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son amigas y comadres (IG: inesgomezmont)

La relación volvió a enfrentar la atención pública en septiembre de 2021, cuando se dieron a conocer las investigaciones de la FGR contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Las autoridades mexicanas los señalaron por su presunta participación en delitos financieros relacionados con una supuesta estructura de empresas que habría simulado operaciones y movilizado recursos públicos. La investigación incluye contratos vinculados con el sistema penitenciario federal por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos. Se trata de acusaciones que deben distinguirse de una sentencia condenatoria.

En aquel momento, Galilea expresó públicamente el cariño que sentía por su comadre y manifestó sus buenos deseos para ella y su familia. Con el paso del tiempo, sin embargo, la conductora comenzó a mantener mayor reserva sobre el asunto. En abril de 2025 explicó su silencio con una frase que llamó la atención: “No tengo nada que hablar del tema, como soy buena amiga, por eso me callo”.

PUBLICIDAD

El pasado 24 de octubre de 2026, Galilea volvió a mencionar a Inés durante un encuentro con periodistas en los Eliot Awards, esta vez por la publicación de su novela Ley de Fuego. La conductora comentó que su amiga siempre había tenido interés por la escritura y recordó sus proyectos literarios infantiles. “Solamente te puedo decir, y lo saben, que es una persona que quiero muchísimo”, expresó, aunque aclaró que desconocía los detalles de su situación jurídica. Días después, el 30 de octubre, la FGR confirmó que Gómez Mont había sido asegurada en Miami, Florida, por una orden de aprehensión vigente relacionada con su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Hasta ahora, Galilea no ha emitido una postura específica sobre esta detención.