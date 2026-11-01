Samuel García presume su peso ideal sin camisa y desata críticas: “¿No te gustaría llegar a la meta que tienes en el estado?

El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

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Samuel García volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por un anuncio relacionado con el Gobierno de Nuevo León. El gobernador compartió un video en el que aparece sin camisa, mostrando los resultados de su entrenamiento físico y celebrando que alcanzó una de las metas personales que se había propuesto: llegar a los 75 kilogramos.

«Contento porque llegamos a la meta de setenta y cinco kilos», expresó el mandatario al comenzar la grabación. Además, mostró una imagen con el registro de su peso, que marcaba 74.9 kilogramos, así como otros indicadores relacionados con su composición corporal.

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Sin embargo, lo que parecía una celebración personal terminó provocando una discusión entre los usuarios. Mientras algunos aprovecharon para reconocer su condición física, otros cuestionaron que el gobernador dedicara espacio a presumir sus avances en el gimnasio cuando, desde su perspectiva, existen asuntos pendientes en la entidad. Entre los comentarios también reapareció el episodio en el que Samuel contó que su esposa, Mariana Rodríguez, lo había regañado por enseñar los cuadritos.

Samuel García presume sus 74.9 kilos y las redes no lo perdonan

Samuel García (Instagram)

En el video, el gobernador no solamente habló de su objetivo físico, sino que también mencionó parte de las actividades que tenía programadas para esa jornada. «Hoy tenemos doctorado. Nos vamos a ir a donar sueldo», comentó, antes de explicar que el apoyo estaría dirigido a jóvenes que viajarán a Canadá para participar en un proyecto de robótica.

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Posteriormente, Samuel García enumeró algunos compromisos de su agenda: «Hoy tenemos supervisión del metro, parques lineales, retorno y festival Santa Lucía». La grabación combinó así su celebración personal con referencias a las actividades gubernamentales que realizaría durante el día.

A pesar de ese contexto, buena parte de las reacciones se concentró en su apariencia física. Algunos usuarios consideraron innecesario que compartiera una imagen sin camisa, mientras otros aprovecharon la publicación para cuestionar su desempeño al frente del estado. La conversación terminó dividida entre comentarios sobre su aspecto y críticas relacionadas con su responsabilidad como mandatario.

“¿No te gustaría llegar a la meta, pero de terminar todo el desmadre que tienes en el estado?”

Alcaldes de oposición de lanzaron contra el gobernador de Nuevo León por no dar los recursos de la multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

Entre las respuestas que recibió la publicación destacaron los mensajes de usuarios que cuestionaron sus prioridades. «¿No te gustaría llegar a la meta, pero de terminar todo el desmadre que tienes en el estado?», escribió una persona, en una crítica que trasladó la conversación del gimnasio a los asuntos políticos de Nuevo León.

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Otros comentarios fueron todavía más directos y relacionaron la publicación con una supuesta estrategia para mejorar su imagen pública. «Sabes que la aprobación y la fama están bajando cuando se “tiene que subir” sin camisa a redes… hay que presumir el físico, amor, los números están por los suelos», señaló otro usuario.

También hubo quienes recordaron que el propio Samuel había contado anteriormente que Mariana Rodríguez lo reprendió por compartir contenido sin camisa. A partir de ese antecedente, algunos internautas bromearon con el contraste entre aquel supuesto regaño y su nueva publicación. Las críticas, sin embargo, no fueron unánimes: también aparecieron mensajes favorables como «¡Qué buen cuerpo tiene el gober!» y «Así sí da gusto ver redes».

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Mariana Rodríguez, sus hijas y su vida familiar también generan interés

Mariana Rodríguez y Samuel García posan en una cama de hospital junto a su hija recién nacida tras anunciar su nacimiento en redes sociales. (Instagram: Mariana Rodríguez)

Fuera de la discusión digital, Samuel García atraviesa una etapa familiar importante junto a Mariana Rodríguez, con quien está casado desde 2020. La pareja recibió recientemente a su tercera hija, Raquel, quien nació el 25 de octubre de 2026. Sus otras dos hijas son Mariel, nacida en 2023, e Isabel que llegó a la familia en 2025. La vida familiar de ambos suele formar parte del contenido que comparten en sus plataformas digitales.

Mariana Rodríguez, además de ser esposa del gobernador, es una figura pública que ha construido su propia presencia en redes sociales y ha participado en proyectos relacionados con la asistencia social y la política estatal. Por ello, las publicaciones de ambos suelen generar conversación, especialmente cuando muestran aspectos de su vida cotidiana o situaciones que involucran su relación.

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Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León el 4 de octubre de 2021, para un periodo de seis años que concluye en octubre de 2027. Desde entonces, su actividad política y su exposición en plataformas digitales han mantenido su figura bajo constante atención pública. Esta vez, una meta relacionada con su peso fue suficiente para desatar comentarios de todo tipo: desde quienes celebraron sus resultados físicos hasta quienes le recordaron que también tiene objetivos pendientes como gobernador.