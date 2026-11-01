Así fue el disfraz de Joker con el que Canelo Álvarez conquistó Halloween

En esta temporada de Halloween, volvió a circular en redes sociales el disfraz de Joker con el que Saúl Canelo Álvarez se sumó a la conversación (REUTERS)

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En esta temporada de Halloween, volvió a circular en redes sociales el disfraz de Joker con el que Saúl Canelo Álvarez se sumó a la conversación. El recuerdo cobra fuerza después de que el boxeador mexicano recuperó el campeonato supermediano del CMB al vencer a Christian Mbilli el 31 de octubre.

La imagen del tapatío caracterizado como el personaje de DC reapareció durante la celebración de Halloween. El atuendo generó reacciones en redes sociales por la transformación del pugilista en Joker.

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En esta temporada de Halloween, volvió a circular en redes sociales el disfraz de Joker con el que Saúl Canelo Álvarez se sumó a la conversación.

La publicación de 2018 mostró una faceta distinta de Álvarez, quien suele concentrar la atención por sus peleas, sus entrenamientos y los cinturones que ha disputado a lo largo de su carrera profesional.

El Joker de Canelo Álvarez volvió a circular en Halloween

El disfraz colocó a Canelo en una fecha ligada a las caracterizaciones y los personajes de ficción. Joker es uno de los villanos más reconocidos del universo de Batman y ha tenido distintas versiones en cine, televisión y cómics.

La fotografía del boxeador con esa caracterización rompió las redes sociales. La imagen volvió a tomar fuerza el 1 de noviembre de 2018, un día después de la celebración de Halloween.

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En la fotografía, el peleador apareció con el rostro maquillado y una apariencia inspirada en el antagonista de Batman. La imagen mostró al tapatío lejos de los guantes y del cuadrilátero, en una de las fechas más relacionadas con los disfraces.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

El personaje de Joker se distinguió por su maquillaje blanco, los labios rojos y el cabello verde en varias de sus representaciones. Canelo retomó esos elementos para su atuendo.

La fecha colocó al tapatío en dos conversaciones distintas: una por la caracterización de Joker y otra por su regreso a los campeonatos mundiales, tras una pelea que se extendió durante 12 rounds.

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Canelo recuperó el título supermediano del CMB ante Christian Mbilli

Álvarez derrotó a Christian Mbilli por decisión unánime y se convirtió de nuevo en campeón supermediano del CMB.

Los jueces entregaron tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano. El resultado devolvió el cinturón a Álvarez después de una pelea en la que enfrentó a un rival que llegó como monarca de la división.

Mbilli intentó imponer volumen de golpes durante varios episodios del combate. Canelo respondió con los impactos más efectivos y administró el ritmo de la contienda.

Álvarez consiguió ventaja conforme avanzaron los rounds. El tapatío conectó golpes sólidos y evitó parte de los ataques del francés, quien buscó recortar distancia para modificar el rumbo de las tarjetas.

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Boxeo - Jaime Munguia contra Nikita Zon - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026 Canelo Alvarez en acción con Christian M'billi durante su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. REUTERS/Stringer

En el octavo asalto, Mbilli perdió un punto por un golpe ilegal en la nuca de Álvarez. La sanción se registró en un episodio donde el mexicano mantenía el control de la pelea.

El francés sostuvo una alta actividad ofensiva en algunos pasajes, aunque Canelo respondió con combinaciones más precisas. El campeón mexicano se llevó varios episodios y llegó al cierre con ventaja ante los jueces.

En el round 12, ambos peleadores intercambiaron golpes durante los últimos segundos. La campana confirmó el final del combate y las tarjetas dieron la decisión unánime a favor del mexicano.

La noche de Halloween terminó con Canelo de nuevo como campeón

La pelea ante Mbilli se realizó el 31 de octubre, en plena celebración de Halloween. Ese mismo contexto hizo que volviera a circular la fotografía en la que Saúl Álvarez apareció disfrazado como Joker.

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Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer

Álvarez aprovechó su experiencia para imponerse ante Mbilli, quien no pudo descifrar la estrategia del tapatío durante el combate.

El boxeador mexicano cerró la noche de Halloween con un cinturón mundial y con una fotografía vieja de Joker que volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales.