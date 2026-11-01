Cristian Castro se luce con los pasos de “Thriller” y sorprende a sus fans en pleno concierto

Cristian Castro baila en el escenario durante una presentación temática de Halloween - (Instagram)

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Cristian Castro volvió a sorprender al público, pero esta vez no necesitó interpretar uno de sus éxitos románticos para llamar la atención. Durante uno de sus conciertos, el cantante mexicano dejó salir su lado más divertido al bailar al ritmo de “Thriller”, el emblemático tema de Michael Jackson, en un momento que conectó con la temporada de Halloween y provocó reacciones entre los asistentes.

El intérprete se animó a seguir el ritmo de una de las canciones más reconocidas del Rey del Pop y convirtió el escenario en una pista de baile. Su participación llamó la atención por mostrar una faceta distinta a la que suele presentar cuando interpreta sus baladas. Una vez más, Castro demostró que también disfruta jugar con su imagen y sorprender a sus seguidores durante sus espectáculos.

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La elección de “Thriller” resultó especialmente oportuna por las fechas, pues la canción se ha convertido en un símbolo de Halloween. Desde su lanzamiento en 1982, el tema y su famoso videoclip protagonizado por zombis forman parte del imaginario colectivo de esta celebración. Sus pasos de baile siguen siendo reproducidos en fiestas, disfraces y homenajes al fallecido Michael Jackson.

Cristian Castro revive el legado de Michael Jackson con Thriller

Cristian Castro baila en el escenario durante una presentación temática de Halloween - (Instagram)

El momento protagonizado por Cristian Castro despertó curiosidad entre quienes lo reconocen principalmente por sus interpretaciones románticas. Aunque su repertorio está asociado con baladas como “Azul”, “Por amarte así” y “Lloviendo estrellas”, el cantante también ha demostrado que puede incorporar momentos inesperados a sus presentaciones para conectar con el público.

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“Thriller” es una de las producciones más emblemáticas de Michael Jackson. Su videoclip, en el que el cantante estadounidense aparece rodeado de criaturas de terror, revolucionó la industria musical y convirtió su coreografía en una referencia mundial. A más de cuatro décadas de su estreno, continúa siendo una de las piezas imprescindibles durante octubre.

Por eso, el baile de Cristian encontró un escenario ideal en plena temporada de disfraces y celebraciones. La referencia al Rey del Pop aportó un toque de nostalgia a su concierto y permitió que los asistentes disfrutaran de un momento diferente, alejado de las interpretaciones sentimentales que caracterizan buena parte de su carrera.

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Cristian Castro también sorprendió al cantar con Chicharito

(Instagram)

Otra aparición que recientemente dio de qué hablar fue su encuentro con Javier Chicharito Hernández. Ambos coincidieron en Dallas, Texas, y protagonizaron un momento musical que sorprendió a los seguidores del cantante y del futbolista.

Durante su convivencia, el delantero mexicano se animó a cantar junto a Cristian el tema “Volcán”, una canción relacionada con la trayectoria musical del intérprete y popularizada originalmente por José José. La inesperada colaboración quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y provocó comentarios entre los usuarios.

La escena también desató bromas entre los aficionados del futbol, quienes reaccionaron al talento musical del exjugador de la Selección Mexicana. La convivencia dejó ver la cercanía entre ambas figuras y sumó otro episodio a las recientes apariciones públicas de Castro, quien continúa generando conversación tanto por su música como por sus encuentros con otras personalidades.

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Cristian Castro se prepara para los Latin Grammy 2026

El cantante Cristian Castro posa con un traje negro de saco cruzado y una flor roja antes de su presentación en la gala de los premios Latin Grammy 2026.

A estos momentos se suma otro acontecimiento importante en la agenda del cantante: su participación en la edición 2026 de los Latin Grammy. La ceremonia está programada para el 12 de noviembre en Las Vegas, donde se reunirán artistas de diferentes géneros para celebrar lo más destacado de la música latina.

La presencia de Cristian también está relacionada con su colaboración en “Osadía”, canción de Edén Muñoz que consiguió una nominación en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana. Este reconocimiento representa una nueva oportunidad para que el intérprete forme parte de una de las celebraciones más importantes de la industria musical en español.

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Mientras llega la ceremonia, Cristian Castro continúa combinando sus presentaciones con apariciones que despiertan curiosidad entre sus seguidores. Ya sea con una interpretación romántica, una colaboración inesperada con Chicharito o bailando uno de los clásicos de Michael Jackson, el cantante demuestra que todavía encuentra maneras de sorprender al público.