Cobijas gratis y cenas calientes en CDMX: Clara Brugada arranca la atención ante temporada de frío

Con cobijas, cenas calientes y jornadas de vacunación, el gobierno capitalino activa un programa de continuidad histórica que este año anticipa en dos semanas su arranque para proteger a la población más vulnerable

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este domingo 1 de noviembre el inicio de la atención por la temporada invernal. Incluye cenas calientes, pan, café y entrega gratuita de cobijas para personas en situación de calle, además de apoyos para quienes viven en las zonas más altas de la capital.

La mandataria capitalina informó que ya se han presentado más de 56 frentes fríos. Por eso puso en marcha la estrategia “En temporada de frío, la ciudad te cuida y te cobija”, que atenderá primero a la población que pernocta en la calle.

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¿Qué incluye la atención invernal?

Brugada detalló las acciones que se aplicarán durante la temporada:

Cenas calientes, pan y café todos los días, con servicio de café desde muy temprano.

Entrega de cobijas a personas en situación de calle.

Cobijas y otros apoyos para habitantes de las partes más altas de la Ciudad de México.

Jornadas de vacunación contra influenza, COVID y neumococo.

En su mensaje, la jefa de Gobierno aseguró que el objetivo es proteger a quienes más lo necesitan durante los meses de más frío.

¿Ya existía este programa? Tiene antecedentes desde 2024

Clara Brugada anunció el 1 de noviembre cenas calientes, pan, café y cobijas sin costo, además de apoyos destinados a habitantes de las zonas más altas de la capital durante la temporada

La estrategia no es nueva. Con nombres ligeramente distintos, el Gobierno capitalino ha operado esquemas de atención invernal en años anteriores:

Diciembre de 2024: Brugada dio inicio al programa “La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija” en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, con servicios de salud gratuitos y apoyo social durante la temporada 2024-2025.

Esa misma temporada: se inauguró una jornada de vacunación con 870 mil dosis de refuerzo contra COVID-19 y 2.5 millones de vacunas contra la influenza, en 3 mil 435 puntos fijos, que concluiría el 28 de marzo de 2025.

Noviembre de 2025: el Gobierno puso en marcha el programa “Temporada Invernal 2025-2026”, con más de 150 mil cobijas y más de 150 mil comidas calientes, además de atención especial para personas en situación de calle. Brugada precisó entonces que la jornada arrancaría el 15 de noviembre, con 300 jornadas de atención.

El antecedente es aún más amplio. Cuando era alcaldesa de Iztapalapa, Brugada impulsó la campaña “Protege y abriga, invierno feliz”, con entrega de cobijas en zonas altas de la sierra de Santa Catarina y los cerros de la Estrella. Antes de su llegada a la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) ya aplicaba campañas similares, como la campaña de bienestar en temporada invernal de noviembre de 2022.

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En 2026, la diferencia visible es el calendario: la atención arranca el 1 de noviembre, dos semanas antes que la fecha anunciada el año pasado.

Vacunación: pieza clave de la estrategia

La mandataria local pidió a la población aplicarse las dosis para enfrentar el frío, junto con la distribución diaria de alimentos y cobertores a grupos vulnerables en los próximos meses. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Además de la entrega de cobijas y alimentos, Brugada hizo un llamado a la población a vacunarse contra la influenza, el COVID y el neumococo.

La jefa de Gobierno explicó que la capital necesita “tener todas las defensas” para enfrentar la temporada. En su cuenta de X, el mensaje del Gobierno capitalino resumió las acciones en tres ejes: cenas calientes, cobijas gratuitas y jornadas de vacunación.

Frentes fríos: el contexto de la temporada

Los frentes fríos se presentan de forma regular entre septiembre y mayo. Los meses de mayor intensidad suelen ir de noviembre a febrero.

Las cifras varían cada año:

Temporada 2023-2024: el Sistema de Alerta Temprana capitalino estimaba 56 frentes fríos, por encima de los 52 habituales.

Temporada 2025-2026: el Servicio Meteorológico Nacional preveía alrededor de 48.

Temporada actual: Brugada afirmó que ya suman más de 56.

Un llamado a la empatía ciudadana

Brugada cerró su mensaje con una invitación a la ciudadanía para mostrar empatía con quienes están en la calle y sufren las bajas temperaturas. Expresó el deseo de que “el calor de la ciudad solidaria pueda más que el frío del invierno”.

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La jefa de Gobierno subrayó que el arranque de la temporada invernal marca también el inicio de la protección a los sectores más vulnerables de la capital.