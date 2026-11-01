Morena convierte a jóvenes en voceros de la 4T y los llama a combatir narrativas de ultraderecha en redes sociales

Jóvenes viajan en avión o en autobús para asistir a los campamentos políticos de Morena. (TikTok/Lez Hernandez)

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Jóvenes de comunidades lejanas o cercanas acuden a los campamentos de formación política de Morena, encuentros donde se les acerca a la ideología lopezobradorista y se les insta a “combatir” el pensamiento de “ultraderecha” a través de las redes sociales.

Mientras la política del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar el acceso a redes sociales para adolescentes y jóvenes, bajo la justificación de prevenir distintas conductas dañinas provocadas por éstas, el partido oficialista le hace segunda con otra parte de este sector para propagar “lo bueno” que se hace en la administración federal.

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El oficialismo usa a los jóvenes para propagar su discurso “izquierda”

Los asistentes viajan en avión o camión para acudir a encuentros que se extienden desde la madrugada hasta la noche. (Foto: Morena)

Viajes en avión o en autobús, dependiendo la ubicación de los asistentes, es la forma en como se transportan miles de jóvenes, quienes para acudir inician actividades alrededor de las 3 de la mañana, mientras que el cronograma del guinda culmina al rededor de las 11 de la noche.

Las pláticas, talleres y los discursos de las personalidades morenistas se dan en hoteles de cuatro o cinco estrellas, donde todo corre a cuenta del partido, incluido los alimentos, sin que hasta el momento existan datos oficiales del gasto ejercido por el partido en estos encuentros juveniles.

Entre los discursos que maneja la fuerza política oficial se encuentran frases como: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”.

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Durante el último campamento llevado a cabo en Puerto Vallarta, donde participó la aspirante a la gubernatura de Nayarit, Jasmine Bugarín, abordó el objetivo de este tipo de encuentros, usar a las juventudes como “mensajeros” de la Cuarta Transformación en sus comunidades, donde muy pocas veces las y los políticos en el poder tienen presencia.

Las actividades incluyen pláticas sobre Andrés Manuel López Obrador, Ernesto “Che” Guevara y movimientos de izquierda. (Foto: Morena)

En ese quinto encuentro se insta a los jóvenes a convertirse en tiktokeros o comunicadores del morenismo, el youtuber Manuel Pedrero los invita a no “desanimarse” si sus videos no tienen el alcance, advierte que lo “importante es poner el discurso de izquierda” en redes sociales.

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Morena adoctrina a jóvenes para usarlos como voceros

Los distintos perfiles que asisten a este tipo de organización política realizan acciones en sus localidades y llevan a cabo lo instruido por el partido: difundir el contenido de Morena a través de distintas plataformas digitales.

En los videos aparecen asistentes de distintos lugares, propagando el mensaje del oficialismo y replicando lo aprendido.

Los discursos de quienes les hablan a las juventudes se enfocan en aprender sobre el pensamiento de Ernesto “Che” Guevara, la lucha del expresidente Andrés Manuel López Obrador para llegar al poder, así como la enseñanza de distintas personalidades de izquierda, temas con los que también argumentan el avance de la “ultraderecha” y la relevancia de combatirla.

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Morena plantea alcanzar a 10 mil jóvenes mediante estos encuentros de formación política. (Foto: Morena)

Entre las porras que lanzan, las juventudes muestran respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido de Morena. El objetivo posterior se centra en que las juventudes del oficialismo sumen militantes, con los conocimientos adquiridos durante el fin de semana.

Pese a que todos estas reuniones se dan a puerta cerrada, el contenido de las mismas es difundido a través de las distintas redes sociales. Quien orquestó la organización de estos encuentros fue la anterior dirigente, Luisa María Alcalde, sin embargo, la consolidación la llevó a cabo la actual líder, Ariadna Montiel, quien destacó lo impulsado por su antecesora:

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“Es un gran semillero, fue una gran idea de Luisa María y lo vamos a seguir trabajando. Quisiéramos llegar a 10 mil jóvenes a través de estos campamentos, que serán cuadros o son cuadros en formación”.

Morena manda a los jóvenes a ir en contra de narrativas de “derecha” en redes sociales: los convierte en voceros tras asistir a campamento político. (Foto: Morena)

Todas estas actividades se dan con el proceso electoral ya iniciado, donde Morena se ha adelantado a los partidos de oposición con los trabajos en territorio, buscando ventaja para ganar los comicios que definirán el rumbo del segundo trienio del gobierno de la presidenta Sheinbaum.