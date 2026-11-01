¿Cuándo es el Día de Muertos? Fechas clave de la celebración y todo lo que debes saber sobre si el 2 de noviembre es feriado

El 2 de noviembre de 2026 cae en lunes y no está incluido en el catálogo de feriados oficiales de la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día de Muertos tiene fechas fijas y un calendario popular que se extiende durante varios días de octubre y noviembre.

El 1 y 2 de noviembre de 2026 concentran las celebraciones principales, pero el 2 de noviembre no figura entre los descansos obligatorios de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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El tercer lunes de noviembre, dedicado a la Revolución Mexicana, es el único feriado oficial que resta en el mes.

En 2026 esa fecha cae el lunes 16 de noviembre, cuando sí aplican las normas de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.

El calendario popular del Día de Muertos puede extenderse desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre según la tradición de cada región REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Por qué la celebración dura varios días y no uno solo

El Día de Muertos se extiende más allá del 1 y 2 de noviembre porque la tradición indígena original no concebía la muerte como un hecho uniforme.

El destino de cada alma dependía de la causa del fallecimiento, con reinos distintos como el Tlalocan, para quienes morían por agua, o el Tonatiuh ichan, para quienes morían en combate.

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Esa lógica se trasladó al calendario popular actual, donde cada día recibe a un tipo distinto de ánima.

Los evangelizadores españoles hicieron coincidir sus fiestas religiosas con los rituales mexicas para facilitar la conversión al catolicismo. REUTERS/Jorge Luis Plata

El 27 de octubre se asocia con las mascotas fallecidas, el 28 con quienes murieron de forma trágica o violenta, el 29 con las personas que fallecieron ahogadas, el 30 con las almas solitarias u olvidadas y el 31 con los niños que murieron sin bautizar.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) documenta que estas fechas varían entre comunidades.

El 1 y 2 de noviembre concentran las celebraciones principales

El Día de Todos los Santos se conmemora el 1 de noviembre y, según la tradición popular mexicana, está dedicado a las niñas y los niños fallecidos, conocidos como “angelitos”.

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El 2 de noviembre corresponde al Día de los Fieles Difuntos y se dedica a los adultos fallecidos.

El 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos y se dedica a los niños fallecidos según la tradición popular. REUTERS/Raquel Cunha

En 2026, el 1 de noviembre cae en domingo y el 2 de noviembre en lunes. Las familias mexicanas visitan panteones, llevan flores de cempasúchil y colocan ofrendas con alimentos, fotografías y objetos personales de sus seres queridos.

El 2 de noviembre no es descanso obligatorio según la LFT

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece el catálogo de días feriados oficiales en México, y ni el 1 ni el 2 de noviembre figuran en esa lista.

Esto significa que las empresas pueden operar con normalidad y no tienen obligación legal de otorgar el día libre a sus empleados.

Quienes laboran el 2 de noviembre de 2026 reciben su salario ordinario según la legislación vigente. REUTERS/Jorge Luis Plata

Quienes trabajen el lunes 2 de noviembre reciben su salario ordinario, sin pago doble ni triple, salvo que la empresa establezca una compensación distinta por contrato o reglamento interno.

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El artículo 75 de la LFT solo activa el pago triple cuando se trabaja en un día feriado oficial, categoría que no aplica a esta fecha.

El 30 de octubre está dedicado, según la creencia popular, a las almas solitarias u olvidadas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El panorama cambia si el 2 de noviembre coincide con el día de descanso semanal de un trabajador. En ese caso, el artículo 73 de la ley establece el derecho a recibir el salario del descanso más un pago doble por el servicio realizado, lo que equivale a un pago triple.

Bancos suspenden operaciones y la SEP cancela clases

Aunque no es feriado laboral para la mayoría de los trabajadores, el 2 de noviembre sí es día inhábil para el sector bancario.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció esta fecha como inhábil para instituciones financieras, casas de bolsa, bolsas de valores y sofipos, de acuerdo con disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

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El calendario escolar 2026-2027 sí contempla la suspensión docente por la conmemoración del Día de Muertos. (SEP)

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tampoco tienen clases el lunes 2 de noviembre de 2026. El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla la suspensión de labores docentes por la conmemoración del Día de Muertos.

El nombre proviene del culto prehispánico a los difuntos

La celebración se llama “Día de Muertos” porque su raíz está en los rituales mexicas dedicados a honrar a quienes fallecieron, no en una sola fecha religiosa importada.

Según un artículo publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, para los pueblos nahuas los muertos seguían participando de la vida del grupo y eran invocados en siembras, cacerías y ritos de nacimiento o matrimonio.

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La fiesta mexica Huey Miccaihuitl, dedicada a los muertos adultos, antecede al actual 2 de noviembre. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Existían dos festividades anuales: Miccailhuitontli, la fiesta de los muertos pequeños, y Huey Miccaihuitl, la fiesta de los muertos grandes, dedicada a los adultos.

Ambas se realizaban hacia el fin del verano y duraban un mes completo, de acuerdo con la misma fuente.

Con la conquista, los evangelizadores españoles aprovecharon que estas fechas coincidían con la fiesta católica de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos para impulsar la conversión religiosa.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia documenta variaciones del calendario de ofrendas entre distintas comunidades del país. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El resultado fue un sincretismo: el 1 de noviembre conserva el eco del Miccailhuitontli y se dedica a los niños, mientras el 2 de noviembre hereda el sentido del Huey Miccaihuitl y se dedica a los adultos.

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