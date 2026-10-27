Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa de 350 mil pesos por el presunto feminicida de la doctora Cristina Ramos: el padre también es buscado. @FGE_Veracruz

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos cada una para localizar a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello.

Además, la fiscalía también activó una recompensa con el mismo monto por su padre, Lenin Yuri Córdova Santana, acusado de encubrimiento.

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El anuncio se dio a conocer este 27 de octubre a través de las fichas oficiales de la dependencia, que suman 700 mil pesos en recompensas por ambos hombres, prófugos desde el crimen ocurrido el 15 de octubre en Coatzacoalcos.

La recompensa y las vías para aportar información

La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por cada uno de los dos hombres buscados: Lenin Salvador Córdova Pérez es señalado como el feminicida de la doctora Cristina Ramos, y su padre, acusado de haberlo ayudado a huir. Las fichas corresponden a los acuerdos 174/2026 y 175/2026, y la dependencia garantiza confidencialidad total para quien aporte datos.

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Según la institución, el monto se otorgará a “quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, efectiva y oportuna” que contribuya a la localización de ambas personas.

(Facebook)

La FGE habilitó tres canales para recibir denuncias: el teléfono 800 890 6863, el correo electrónico recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx y las oficinas ubicadas en Circuito Guízar y Valencia número 707, colonia Reserva Territorial, en Xalapa.

La dependencia precisó que la identidad de los informantes y los datos que proporcionen serán tratados de manera estrictamente confidencial. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de los dos sujetos.

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El feminicidio de Cristina Ramos Argüello

Cristina Ramos Argüello, de 34 años, era médica y laboraba tanto en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar como en una unidad del ISSSTE, ambas instituciones ubicadas en Coatzacoalcos. Fue hallada sin vida la mañana del 15 de octubre en su departamento del fraccionamiento privado Santa Cecilia, al poniente del municipio.

La familia de la doctora fue alertada por compañeros de trabajo, quienes avisaron que Cristina no había llegado a su centro de atención médica esa jornada. Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro de su propio domicilio.

Ramos Argüello tenía menos de seis años ejerciendo como especialista en el municipio de Coatzacoalcos, donde cubría un turno en cada uno de los dos hospitales públicos en los que trabajaba.

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Lenin N feminicidio Cristina Ramos Coatzacoalcos Veracruz (especial)

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el presunto agresor ingresó al fraccionamiento donde ella vivía.

Tras el ataque, el señalado huyó del lugar y permanece prófugo desde entonces. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente a este delito.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo, la Coordinación del IMSS-Bienestar del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la doctora. El organismo le dedicó un mensaje en el que destacó “su vocación de servicio, compromiso y calidad humana”.

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Perfil y fuga del principal sospechoso

Lenin Salvador Córdova Pérez tiene 21 años y era pareja sentimental de la víctima pese a la diferencia de edad entre ambos. Era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana al momento del crimen.

El 16 de octubre, un día después del hallazgo del cuerpo, la FGE cateó su vivienda ubicada en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias de la investigación. En ese operativo las autoridades habrían localizado evidencia que lo relaciona con el feminicidio.

Lenin N feminicidio Coatzacoalcos Veracruz (Especial)

Las primeras versiones apuntaron a Córdova como principal sospechoso por las imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Santa Cecilia. Posteriormente, la Fiscalía confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Hasta el momento, el señalado continúa sin ser localizado ni detenido.

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La acusación contra el padre del sospechoso

La segunda ficha de recompensa difundida por la FGE corresponde a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso. Contra él pesa una orden de aprehensión por el presunto delito de encubrimiento.

Al padre del señalado se le aplican las reformas legales conocidas popularmente como “Ley Montse”, que castiga a familiares que ayuden a escapar a un feminicida. Familiares y conocidos de la doctora acusaron a Córdova Santana de haber sacado a su hijo de la ciudad de Coatzacoalcos para evadir a las autoridades tras el crimen.