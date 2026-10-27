EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 27 de octubre

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06:27 hsHoy

Vance se aleja de la costa y reduce sus vientos

(Conagua)
(Conagua)

La tormenta tropical Vance se localiza a las 00:00 horas de este martes 27 de octubre a 450 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, de acuerdo con el reporte de Conagua difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 km/h y se desplaza hacia el oeste a 7 km/h.

El cambio de dirección hacia el oeste marca una diferencia respecto a los reportes previos, cuando Vance avanzaba hacia el noroeste. La CNPC señala que la circulación del sistema refuerza la probabilidad de lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas del occidente y sur de México.

Las lluvias bajan de intensidad y se extienden a Nayarit

Conagua prevé para las próximas 24 horas chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. Esta cifra representa una reducción frente al pronóstico de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros que Conagua mantenía el lunes para la misma zona de influencia.

La incorporación de Nayarit a la lista de entidades con lluvias puntuales fuertes constituye una ampliación del área de afectación respecto a los reportes del día anterior, que solo contemplaban Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Vientos y oleaje disminuyen frente a las costas de Colima y Michoacán

Las costas de Colima y Michoacán registrarán vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h, mientras que en Jalisco y Guerrero los vientos sostenidos serán de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h. Estas cifras muestran una reducción frente al reporte previo, que ubicaba rachas de hasta 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.

El oleaje también disminuye: Conagua pronostica de 3 a 4 metros en las costas de Colima y Michoacán, y de 2 a 3 metros en Jalisco y Guerrero. El reporte anterior, correspondiente al 26 de octubre, señalaba oleaje de 4 a 5 metros en Michoacán y Guerrero, por lo que la baja representa un metro menos en esa franja costera.

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