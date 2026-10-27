“Como de 26 años”: Canelo Álvarez rejuvenece y presume estar listo para enfrentarse a Christian Mbilli

Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)

Guardar

Empezó el conteo regresivo, Saúl Canelo Álvarez está a días de enfrentarse a Christian Mbilli por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el jalisciense buscará retomar su categoría de campeón en los pesos supermedianos. En medio de las críticas que ha recibido por llevar a cabo su cartelera en el contexto social de Riad, Arabia Saudita, Canelo dejó en claro que se ha preparado para dar una gran exhibición.

Canelo ya está en Riad alistando los últimos detalles para regresar al cuadrilátero, razón por la que afirmó que está listo para enfrentarse a Mbilli, incluso aseguró que “rejuveneció” con su preparación, ya que confesó que se siente como de 26 años.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista para el programa The Pat McAfee Show, el jalisciense habló de lo que ha hecho diferente para esta pelea, pues no solo representará su retorno al ring tras perder los cinturones de las 168 libras, sino que también será la oportunidad de volver a portar el título de campeón mundial.

Canelo Álvarez confiesa que se siente de 26 años para enfrentar a Mbilli

Canelo Álvarez llega a Riad para pelear contra Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

Canelo aseguró que se siente en condiciones óptimas antes de enfrentar a Christian Mbilli y destacó la sensación que tiene a días de regresar al ring:

“Me siento como si tuviera 26 años, pero con más experiencia. Me siento genial”, declaró el boxeador tapatío.

Álvarez explicó que realizó una preparación exigente debido al estilo de su próximo rival, a quien describió como un boxeador que avanza de forma constante, lanza muchos golpes y posee fortaleza física. “Estuve entrenando muy duro porque Mbilli es ese tipo de boxeador que va siempre para adelante, tira muchos golpes y es fuerte”, señaló.

PUBLICIDAD

El mexicano también destacó la experiencia acumulada durante su carrera y el proceso de preparación que mantiene antes de cada combate. “Llevo enfrentándome a campeones mundiales desde los 20 años. Sabemos cómo prepararnos, sabemos cómo entrenar. El boxeo es mi vida”, afirmó.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desciende de un vehículo y es recibido con flores a su llegada a un recinto. El mexicano ya se encuentra en Riad previo a su pelea contra Christian Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

El campeón añadió que procura conservar una rutina basada en el entrenamiento, la alimentación y el descanso. “Siempre procuro estar en forma y entrenar. Comer sano, descansar y entrenar. De eso se trata todo”, expresó.

Sobre su estado físico, Canelo Álvarez aseguró que llegará al combate en plenitud de condiciones. “Cada semana es mejor. Evaluamos mi estado físico y mi cuerpo está al 100 por ciento: mis músculos, mi mente, mi preparación física; todo está listo, nos sentimos muy bien y estamos casi listos para llegar al 100 por ciento”, declaró.

PUBLICIDAD

Canelo vs Mbilli: dónde y a qué hora ver la pelea desde México

Saúl Álvarez enfrentará a Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título mundial supermediano del CMB, en una pelea que le permitirá al mexicano volver a disputar un cinturón como retador y buscar recuperar terreno en la división tras perder sus campeonatos frente a Terence Crawford el año pasado.

La función México vs Mundo iniciará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en la ANB Arena. El combate estelar está programado para las 15:00 horas, aunque la hora de salida al ring dependerá de la duración de las peleas previas.

PUBLICIDAD

TV Azteca confirmó que transmitirá la función en vivo por Azteca 7, con cinco peleas antes del choque entre Álvarez y Mbilli. DAZN también ofrecerá la cartelera bajo su modalidad de pago por evento.

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Picasso abrirá la programación a las 11:00 horas ante el filipino Carl Jammes Martin. A las 12:00 horas, Raymundo Rojas García se medirá con el japonés Reito Tsutsumi.

Rafael “Divino” Espinoza subirá al ring a las 13:00 horas para defender el título pluma de la OMB ante Ricardo Blandón. El mexicano tenía previsto enfrentar al venezolano Lorenzo Parra, pero Blandón entró como sustituto para disputar el cinturón.

PUBLICIDAD

Jaime Munguía peleará a las 14:00 horas contra el ruso Nikita Zon, en un combate a 12 rounds dentro de la división supermediana. El excampeón mundial buscará volver a una pelea de campeonato tras formar parte de la representación mexicana en Riad.

La cartelera también contempla el duelo entre Bek Nurmaganbet y Marcos Vázquez Rodríguez, así como Carlos Emiliano Rojo Vázquez contra Flavius Biea. Brayan León Salgado enfrentará a Héctor Octavio Aguirre Martínez y Sultan Almohammed se medirá con Erick Jahir Urvina Villegas.

Álvarez regresa después de casi un año sin actividad, una operación de codo y la derrota ante Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, resultado que le costó los títulos de la AMB, OMB, FIB y CMB.

PUBLICIDAD

Fecha: sábado 31 de octubre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Azteca Deportes (Canal 7) y DAZN