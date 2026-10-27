Asesinó a cuatro personas a tiros durante un funeral y fue sentenciado a más de 200 años de prisión. FGJEM

Guardar

César Rogelio Valdez Bermúdez fue sentenciado a 202 años de prisión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara ante un juez su responsabilidad en un ataque armado ocurrido en Coacalco.

El fallo judicial se dio a conocer este 27 de octubre de 2026. La investigación determinó que el móvil del ataque fue una disputa por la venta de narcóticos en la zona.

PUBLICIDAD

La sentencia y cómo se compone la condena

Un juez impuso 202 años de prisión contra Valdez Bermúdez tras determinar su culpabilidad en los delitos que le imputó la Fiscalía mexiquense. La pena se dividió en dos partes.

Por el homicidio de tres hombres y una mujer, el sentenciado recibió 190 años de prisión. Por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido contra una víctima que resultó herida, se le impusieron 12 años adicionales. El Órgano Jurisdiccional basó su decisión en las pruebas aportadas por la Fiscalía durante el proceso, que confirmaron la participación de Valdez Bermúdez en ambos hechos.

El ataque armado en Coacalco

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024. Cinco víctimas, tres hombres y dos mujeres, se encontraban en la vía pública del municipio de Coacalco cuando fueron agredidas a disparos.

PUBLICIDAD

El sentenciado llegó al lugar acompañado de dos hombres más. Los tres abrieron fuego contra el grupo por una presunta rivalidad vinculada a la comercialización de drogas en la zona, según el reporte oficial. El ataque privó de la vida a cuatro personas: tres hombres y una mujer. Una quinta víctima resultó herida.

Asesinó a cuatro personas a tiros durante un funeral y fue sentenciado a más de 200 años de prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió durante el velorio de una víctima previa, identificada por autoridades como “El Chakalito”, a quien se le atribuían asesinatos vinculados a la disputa por el control de la venta de drogas en Coacalco. Valdez Bermúdez y dos cómplices llegaron al domicilio donde se realizaba el funeral y dispararon contra los asistentes.

PUBLICIDAD

El origen del ataque fue un homicidio ocurrido un día antes. Dos sujetos en motocicleta interceptaron y dispararon ocho veces contra “El Chakalito”, quien murió en el lugar. Uno de los responsables de ese ataque habría sido el propio Valdez Bermúdez.

Al día siguiente, familiares y amigos despedían a la víctima en un domicilio de la calle Colima, en la colonia San Lorenzo Tetlixtac. Fue entonces cuando el detenido llegó junto con dos cómplices y disparó con armas de grueso calibre contra los asistentes al funeral.

En el lugar del ataque al velorio, peritos localizaron más de 40 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y .223, de acuerdo con el citado medio.

PUBLICIDAD

Investigación y detención del responsable

La Fiscalía estatal identificó a los entonces probables responsables del ataque a partir de las diligencias realizadas tras el hecho. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez una orden de aprehensión.

La ejecución de ese mandamiento judicial permitió la detención de César Rogelio. Tras su aprehensión, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Asesinó a cuatro personas a tiros durante un funeral y fue sentenciado a más de 200 años de prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre de 2024 se encontraba en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. La autoridad judicial se encargó de dictar auto de vinculación a proceso en contra del detenido, con lo que inició formalmente el proceso penal que derivó en la sentencia de 202 años.

PUBLICIDAD

Acreditación de responsabilidad en el proceso judicial

Una vez que Valdez Bermúdez quedó bajo investigación, la Fiscalía estatal continuó recopilando y aportando evidencia adicional para demostrar su participación en los hechos.

El material probatorio fue analizado por el Órgano Jurisdiccional, que con base en esos elementos determinó la culpabilidad del acusado en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Por esa responsabilidad, el juez dictó la condena de 202 años de prisión, distribuida entre los 190 años correspondientes al homicidio de las cuatro víctimas fatales y los 12 años por el homicidio en grado de tentativa de la persona que sobrevivió al ataque.