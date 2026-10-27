Cuauhtémoc Blanco niega que su esposa haya sido detenida en Estados Unidos: “Es un tema político”. (IG: @ nataliadeblanco)

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Luego de que trascendiera en medios de comunicación que Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue detenida en Estados Unidos, el legislador negó la situación y apuntó a un “tema político” lo señalamientos vertidos, molestó se lanzó contra la prensa: “Está en mi casa, no me empiecen a chingar”.

Abordado por medios de comunicación en el patio de San Lázaro, el morenista se detuvo para cuestionar lo publicado inicialmente por el medio Proceso, donde señalan que la detención en el país del norte se dio por llevar “una fuerte suma de dinero en efectivo”.

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Cuauhtémoc Blanco niega que su esposa haya sido detenida en EEUU

Con incredulidad, el exgobernador de Morelos regresó el cuestionamiento a los representantes de la prensa: “¿Tú crees que una persona, tanto tú como yo, va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares a Estados Unidos?”. Calificando la información como “una estupidez”.

Detalló que al tratarse de una gran cantidad de dinero, las personas que viajan a Estados Unidos se ven obligados a “declarar... Y no tienes ningún problema”. Pidió “dejar de estar fastidiando”, sin precisar a quiénes se refería con los señalamientos.

Al puntualizar si se trata de señalamientos falsos, el exfutbolista afirmó, agregando que tanto su familia como él, “están muy tranquilos”, destacando que se trata de un “tema político”, por lo que “está cansado de falsedades” y desde su sentir, está “más fuerte que nadie”.

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Al ser consultado sobre de parte de quién vendría el “golpeteo”, el también actor comentó que “no tiene idea... Pero van a seguir jodiéndome”, reiterando que los señalamientos podrían venir de la oposición política.

CBP determinó que Rezende Moreira “no era admisible”

El diario Proceso aseguró haber obtenido la información de fuentes cercanas al entorno del legislador, quienes le confirmaron que Rezende Moreira viajó a Nueva York en semanas pasadas, donde fue interceptada en uno de los aeropuertos principales de la ciudad.

La exfuncionaria del DIF morelense habría justificado la “fuerte cantidad de dinero”, asegurando que los recursos formaban parte de una donación a una iglesia cristiana de la que es parte.

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Entre las medidas que se aplicaron se encuentra una inspección secundaria, una investigación migratoria y otra aduanera por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cual determinó que “no era admisible”.

Según el medio, la decisión de las autoridades estadounidenses llevó a que Cuauhtémoc Blanco realizará distintas gestiones para que su esposa fuera liberada. El semanario precisó que obtuvo la misma respuesta del diputado de Morena: se tarta de “un invento”.