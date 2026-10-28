Quién es Ernesto Chavana: el polémico referente de la televisión regia señalado por agresión con un dron

Ernesto Chavana construyó un emporio de entretenimiento en Multimedios marcado por el humor y los constantes escándalos al aire. (IG: ernestochavanaoficial)

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El conductor regiomontano Ernesto Chavana enfrenta reclamos públicos tras patear un dron que hirió en vivo a una colaboradora en Monterrey.

La agresión ocurrió durante la emisión de su programa nocturno, donde el artefacto volador golpeó el rostro de una modelo tras ser impulsado por el presentador de 58 años.

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Este hecho coloca bajo la lupa una trayectoria de más de tres décadas en la televisión de Nuevo León, marcada por coberturas deportivas internacionales y polémicas emisiones nocturnas.

Chavana acumula casi cuatro décadas en los medios de Monterrey

Ernesto Chavana Cubos nació el 7 de noviembre de 1967 en la capital de Nuevo León. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo.

Su ingreso a los medios de comunicación ocurrió el 2 de mayo de 1988 dentro de la estación XET de Multimedios Radio, donde comenzó como coordinador de transmisiones deportivas y cronista de béisbol para equipos locales.

En septiembre de 1989 obtuvo su plaza formal en la radiodifusora y debutó como cronista de fútbol profesional, disciplina que relató durante cerca de dos décadas en las canchas regiomontanas.

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La televisora lo designó enviado especial a las Copas del Mundo de Francia 1998 y Alemania 2006.

Tras la justa en territorio francés, asumió la titularidad del segmento deportivo en Telediario Nocturno, espacio en el que permaneció hasta 2009.

Ernesto Chavana el 7 de noviembre de 1967 en la capital de Nuevo León y cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. (IG: ernestochavanaoficial)

La barra nocturna de Canal 6 consolidó su presencia en el entretenimiento

Su transición formal al formato de entretenimiento comenzó entre 2001 y 2007 con la conducción del programa de concursos Superclásico.

En octubre de 2002 asumió la titularidad de Las Noches del Fútbol. La producción modificó su temática deportiva para integrar comedia, concursos y dinámicas improvisadas frente a las cámaras de Canal 6.

Aquel proyecto dio paso a Es Show, emisión que encabeza desde hace más de una década en horario estelar y que extendió a versiones derivadas de corte musical.

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A la par de esa emisión, Chavana condujo competencias televisivas como Mitad y Mitad, Bailadísimo, Cantadísimo y Todo por el parto.

En el ámbito empresarial fundó el sello discográfico Chavana Records, mediante el cual lanzó dos producciones musicales con temas de su autoría y produjo material discográfico para su familia.

Su transición formal al formato de entretenimiento comenzó entre 2001 y 2007 con la conducción del programa de concursos Superclásico. (IG: ernestochavanaoficial)

Una patada a un dron en vivo desató críticas contra el conductor

El 27 de octubre de 2026, un dron de la producción volaba a baja altura en el foro de Es Show mientras se desarrollaba una dinámica en vivo.

La televisora atribuyó la molestia del presentador al desempeño de su compañero Ángel Castro durante la conducción. Chavana lanzó una patada contra el dispositivo en pleno set.

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El aparato salió proyectado de forma directa hacia el rostro de la modelo colombiana Isabella Rojas, conocida en redes como La Paisa en MTY, provocándole una herida en el labio.

Tras el impacto, el conductor permaneció en su sitio y cuestionó a los técnicos al aire: “¿Ya ven lo que acaban de provocar?”. Integrantes del elenco auxiliaron a la modelo para retirarla del foro.

Minutos después, Rojas regresó a la transmisión tras recibir atención médica por lesiones superficiales. Chavana emitió una disculpa frente a la audiencia.

“Estaba bien encendido, pateo esta cosa y no sé si fueron mis zapatos nuevos que se agarró el chanfle”, declaró el presentador al confirmar que asumirá los gastos médicos derivados del percance.

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La escena detonó exigencias de despido y sanciones administrativas por parte de usuarios en redes sociales, quienes señalaron negligencia y riesgo físico dentro del estudio de grabación.

Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

Las discusiones en directo acompañan su paso por la pantalla

Los programas nocturnos encabezados por Chavana acumulan cuestionamientos de audiencias y organizaciones civiles debido a dinámicas señaladas por cosificación de las participantes y confrontaciones físicas entre invitados.

En 2024, el presentador presentó su renuncia en vivo durante una emisión de Es Show tras discutir con miembros de la producción, aunque semanas después retomó su lugar habitual frente al elenco.

El presentador cuenta con más de cuatro décadas dentro del medio de comunicación regiomontano. (IG: ernestochavanaoficial)

Ese mismo año enfrentó versiones públicas sobre filtraciones de carácter privado, las cuales desmintió en sus propios espacios de transmisión antes de continuar con la programación regular de la cadena.

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Con casi cuatro décadas dentro de la empresa regiomontana, el comunicador de 58 años suma este percance físico a su expediente frente a las cámaras, en un formato nocturno que sostiene sus mediciones de audiencia a partir de la confrontación al aire.