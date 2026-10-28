FGR desarticula célula de secuestradores ligada al asesinato de un agente federal en Almoloya

Parte de los integrantes de la banda detenidos por autoridades federales. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió de un juez de control la vinculación a proceso de cuatro integrantes de una banda presuntamente dedicada al secuestro en el Estado de México y logró la detención de un quinto implicado tras meses de investigación.

Según información revelada por la propia FGR este 27 de octubre, la estructura criminal sería responsable directa del homicidio de un agente de la Policía Federal Ministerial, cuerpo de investigación de la propia FGR.

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El ataque contra el elemento federal ocurrió el 12 de octubre en el municipio de Almoloya, durante un despliegue policial orientado a frustrar un secuestro que el grupo tenía planeado ejecutar.

A raíz de ese homicidio, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) amplió la indagatoria para ubicar a todas las personas con probable responsabilidad, tanto en el crimen contra el servidor público como en los plagios atribuidos a la organización.

Un secuestro en Toluca a mediados de año abrió la puerta a la investigación

Según datos oficiales, el expediente se originó a mediados de 2026, cuando una víctima fue privada de la libertad en el municipio de Toluca. Ante ese reporte, la FGR puso en marcha un conjunto de técnicas de investigación, tanto de gabinete como de campo, orientadas a rastrear vehículos, ubicar domicilios vinculados al caso y perfilar a los posibles responsables de la privación ilegal de la libertad.

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Conforme avanzaron las pesquisas, los investigadores reunieron elementos suficientes para establecer que no se trataba de un hecho aislado, sino de la operación recurrente de un grupo dedicado de forma sistemática al secuestro.

El seguimiento a esa estructura reveló, además, que sus integrantes tenían probables planes en marcha para concretar otras privaciones de la libertad, lo que llevó a las autoridades a intervenir antes de que esos nuevos delitos se consumaran.

El operativo en Almoloya terminó con un agente muerto

Semanas después de iniciada la investigación, el 12 de octubre, la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, desplegó un operativo en el municipio de Almoloya con el propósito de evitar que el grupo ejecutara otro secuestro ya identificado por los investigadores.

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Durante la intervención, miembros de la célula respondieron a tiros contra los agentes federales, y en ese intercambio de disparos perdió la vida uno de los policías. Las autoridades evitaron el plagio que motivó el operativo se llevara a cabo.

Norma "N" fue detenida el día que la banda asesinó a un elemento de la Policía Federal Ministerial. Crédito: FGR

Como consecuencia directa del enfrentamiento, fue detenida una mujer que portaba, de acuerdo con la indagatoria, un arma de fuego junto con cartuchos. La mujer fue identificada por autoridades como Norma “N”.

Norma “N” presentaba heridas al momento de su captura, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica antes de ser puesta a disposición de la autoridad judicial, la cual resolvió su vinculación a proceso.

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A esa primera detención se sumaron las de tres personas identificadas como Daniel “N”, Carlos “N” y Arlet “N”, quienes fueron puestos a disposición de la FGR por elementos de la PFM tras ser localizados también con armas de fuego en su poder. Un juez de control determinó la vinculación a proceso de los tres por su probable participación en los hechos relacionados con el grupo delictivo.

El rastreo de evidencia llevó a la detención del negociador de la banda mediante un cateo

El trabajo posterior de la FEMDO se concentró en el análisis de la información asegurada durante los operativos previos, lo que permitió identificar a Rogelio “N” como presunto negociador dentro de la estructura criminal.

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A partir de ese señalamiento, los investigadores realizaron labores de vigilancia sobre un domicilio vinculado a esa persona antes de acudir ante un juez para solicitar la intervención correspondiente.

Según datos oficiales, durante esas labores de vigilancia, los agentes documentaron, entre otros indicios, la presencia de un grupo de personas con armas largas en el inmueble bajo observación. Con ese sustento, un juez autorizó una orden de cateo que fue ejecutada el 22 de octubre, operativo en el que Rogelio “N” fue detenido. Las autoridades no revelaron fotografías de Rogelio “N” tras su aprehensión.

En total, la FGR logró la detención de cinco personas relacionadas con la célula criminal. De ellas, cuatro fueron vinculadas a proceso por un juez de control: Norma “N”, Daniel “N”, Carlos “N” y Arlet “N”. La quinta detención corresponde a Rogelio “N”, quien permanece en espera de su audiencia inicial.

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La FEMDO mantuvo abierta la investigación para determinar el grado de responsabilidad específico de cada una de las personas ya detenidas dentro de la estructura del grupo, e identificar a otras personas que pudieran estar relacionadas con la organización y que aún no hubieran sido ubicadas por las autoridades.

La Fiscalía General de la República subrayó que tanto el secuestro que dio origen a la indagatoria como el homicidio del agente federal en Almoloya permanecían como los dos hechos centrales que buscaba esclarecer sin que mediara impunidad.