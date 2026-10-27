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La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

El piloto jalisciense correrá con la escudería de Cadillac este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en lo que será el Gran Premio de México 2026

Sergio Checo Pérez se prepara para volver a correr en la Ciudad de México luego de no hacerlo el año pasado (Néstor Hernández | Infobae México)
Sergio Checo Pérez se prepara para volver a correr en la Ciudad de México luego de no hacerlo el año pasado (Néstor Hernández | Infobae México)
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Sergio “Checo” Pérez se prepara para volver a correr en la Ciudad de México luego de no hacerlo el año pasado debido a la pausa que le puso a su carrera en la Fórmula 1.

El piloto jalisciense correrá con la escudería de Cadillac este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en lo que será el Gran Premio de México 2026 que comenzará el viernes 30 de octubre y terminará el domingo 1 de noviembre, cuando se dispute la carrera principal.

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l piloto de Cadillac mostró una creación de base blanca y detalles grises que rinde homenaje a la cultura mexicana y marca un momento histórico en su carrera dentro de la máxima categoría. (Foto: Néstor Hernández=
l piloto de Cadillac mostró una creación de base blanca y detalles grises que rinde homenaje a la cultura mexicana y marca un momento histórico en su carrera dentro de la máxima categoría. (Foto: Néstor Hernández=

¿Por qué le dicen “Viejo Sabroso” a Checo Pérez?

Ahora que Checo Pérez vuelve ante su gente, el apodo de “Viejo Sabroso” que lo ha acompañado desde hace años entre los aficionados de la Fórmula 1 vuelve a sonar. Aunque no existe certeza sobre quién fue el primer usuario de redes sociales que lo utilizó.

El origen del fenómeno se vincula con un video promocional que la F1 publicó en 2021 para presentar a los pilotos de la temporada. En esas imágenes, el mexicano aparecía de pie, de tres cuartos, antes de mirar por encima de su hombro.

Para el mexicano es importante responderle a toda la afición que lo ha acompañado durante toda su carrera.
Para el mexicano es importante responderle a toda la afición que lo ha acompañado durante toda su carrera. (Néstor Hernández | Infobae México)

La toma abrió paso a un meme que modificaba la imagen del corredor. Los usuarios reemplazaron la parte inferior de su cuerpo por la de una persona con jeans ajustados y un trasero prominente.

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(Especial)
(Especial)

La edición se viralizó entre los seguidores del automovilismo y terminó asociada a la expresión “Viejo Sabroso”. El apodo se instaló como una referencia recurrente en las publicaciones sobre Pérez.

La frase ya era conocida por parte del público de Dragon Ball Z. En un capítulo de la serie, el Maestro Sayayín le dice a Dragon Ball, en el doblaje al español: “Eres un viejo sabroso”.

La coincidencia entre esa expresión y el meme surgido a partir del teaser de la F1 consolidó el sobrenombre que todavía utilizan los seguidores del piloto mexicano.

El piloto tapatío llega a la CDMX con un récord de 300 carreras dentro del máximo circuito del automovilismo internacional.
El piloto tapatío llega a la CDMX con un récord de 300 carreras dentro del máximo circuito del automovilismo internacional. (Néstor Hernández | Infobae México)

Checo Pérez presenta el casco que utilizará en su carrera en México

Por otra parte, Sergio “Checo” Pérez utilizará un casco con referencias a Quetzalcóatl y al número 300 durante el Gran Premio de México 2026, que se disputa del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La pieza tiene una base blanca con elementos grises y coloca a la Serpiente Emplumada como figura central. El diseño retoma una de las deidades de las tradiciones mesoamericanas, vinculada con el conocimiento, el viento y la creación.

El número 300 aparece en el casco para recordar la participación que Pérez alcanzará en Grandes Premios de Fórmula 1 durante la carrera en México. El piloto de Cadillac trabajó con General Motors y el equipo para definir los elementos de la protección.

¿Cuándo corre Checo Pérez en el GP de México 2026?

La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes 30 de octubre y terminará el domingo 1 de noviembre, cuando se dispute la carrera principal.

Viernes 30 de octubre

  • Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas.
  • Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.
El tapatío correrá este año con Cadillac en el AHR
El tapatío correrá este año con Cadillac en el AHR (sergioperez )

Sábado 31 de octubre

  • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas.
  • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 14:00 horas, programada a 71 vueltas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

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