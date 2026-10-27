Noel León reconoce a Checo Pérez antes de su carrera 300 de Fórmula 1 en México: “Será un fin de semana histórico”

El piloto de Fórmula 2 afirma que será un Gran Premio histórico en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El piloto mexicano Sergio Checo Pérez celebrará 300 Grandes Premios en la Fórmula Uno en casa: este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez se realizará la undécima edición del Gran Premio de la Ciudad de México en su tercera etapa tras ser considerada por el Máximo Circuito desde 2015.

Este martes 27 de octubre la capital del país vio el regreso de Sergio Pérez camino a una carrera histórica en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, así lo refirió Noel León, piloto mexicano de la Fórmula 2, quien acompañó a Checo en su tradicional evento “de la pista a la cancha” en las inmediaciones de Plaza Carso, Ciudad de México.

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“Que lo disfrute (su carrera en México). Es un gran logro, trescientos grandes premios en su casa. Será un fin de semana histórico. El regreso obviamente, el año pasado no estuvo presente corriendo, ahora regresando y con estos 300 premios es simplemente fantástico. Espero lo disfrute él y toda su familia, que lo han apoyado en el largo camino y también a la escudería Telmex que han estado con ellos desde el día uno”, dijo en entrevista con Infobae México.

Checo Pérez, clave para que Noel León continúe en el automovilismo

Sergio Pérez, felicitó a Noel León por su triunfo en Hungaroring (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un momento complicado en su carrera como piloto de carreras, Noel León reveló que tuvo en mente salir del camino rumbo a Fórmula Uno para regresar a la IndyCar, en Estados Unidos, sin embargo Sergio Pérez intervino en su decisión y al retomar la confianza hoy el regiomontano se encuentra a un paso de la Fórmula Uno.

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“Agradecerle a Checo, porque él fue una de las personas que, que me ayudó a seguir en este camino y hoy en día estoy a un paso de poder estar en Fórmula Uno”, señaló León. “Estoy en Fórmula 2, es un camino muy largo el que todavía tengo que recorrer, pero el ya estar en la antesala de la Fórmula Uno es algo grandísimo y agradecerle a Checo por esas palabras y por ese apoyo en ese momento que para mí era muy duro”, expresó el corredor de Campus Racing.

México albergará la Fórmula 2 a partir del 2027

Noel León primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 2 (Fórmula 2 )

En los últimos días, el Gran Premio de la Ciudad de México confirmó que la Fórmula 2 formará parte de su calendario oficial en 2027. La noticia emociona a Noel León, quien reconoce los esfuerzos de los organizadores para llevar la categoría de ascenso a la Fórmula Uno al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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“Sí, la verdad es que estoy emocionado y primero que nada, agradecer a todas las personas que hicieron posible esto, que la Fórmula 2 venga a México. Felicitarlos por todo el duro trabajo porque sé que no fue fácil”, señaló el mexicano.

Asimismo, Noel León desea que la Fórmula Uno se siga celebrando por más tiempo en México a los años que indican el contrato de ahora. “Con ansias de que siga la Fórmula Uno viniendo a México por muchos años más”, dijo.

Además, el piloto regiomontano espera que pronto se considere a la Fórmula 3 para que, de igual forma, se desarrolle una carrera en la Ciudad de México, “En un futuro puedan traer la Fórmula 3 también tener un fin de semana histórico, que sea Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula Uno”.

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Noel León mantiene el sueño de llegar a la Fórmula Uno

El piloto mexicano lucha por ser el siguiente corredor en ascender a la F1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una larga trayectoria en el automovilismo, Noel León ganó un asiento en la escudería Campus Racing para competir en la Fórmula 2. Su esfuerzo lo consagraron este año como el primer piloto mexicano en ganar un gran premio de la antesala de la F1, en Budapest, Hungría.

Aunque León estuvo en pláticas con algunas escuderías de la Fórmula Uno, reconoce que el primer paso es sumar los puntos que necesita para obtener la superlicencia de la FIA y sea legítima su oportunidad de correr contra los mejores del mundo y, porque no, junto a Sergio Checo Pérez.

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“Hoy en día tenemos muy buenas oportunidades. Hay que conseguir los puntos de la superlicencia para que podamos tener una oportunidad real en Fórmula Uno, pero creo que día tras día hay más posibilidad de que un mexicano vuelva a estar en Fórmula Uno al lado de Checo Pérez”, mencionó.

Y para finalizar, Noel León declara que buscará hacer un trabajo lo más perfecto posible para ser el siguiente mexicano en llegar a la Fórmula Uno después de Sergio Pérez.

“No dependerá de mí, dependerá de muchas cosas, pero yo me encargaré de que todo lo que esté bajo mi control lo haga perfecto para que esa puerta cada vez se abra más”, concluyó Noel León en entrevista Infobae México

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