Procesan a miembro de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca por exigir 15 mil pesos semanales a constructora

Detenido por extorsión en Oaxaca. Crédito: FGEO

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso contra J.A.A.M., señalado como integrante de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), por los delitos de extorsión y asociación delictuosa.

Los hechos imputados al hombre ocurrieron en octubre de 2026 en Santa Catarina Loxicha, donde trabajadores de una empresa constructora denunciaron amenazas y cobros ilegales para poder continuar con una obra.

PUBLICIDAD

Un Juez de Control encargado del caso impuso prisión preventiva oficiosa contra el sujeto y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso se suma a una serie de golpes que las autoridades estatales y federales dieron contra la estructura de la ASAEO durante los meses previos en distintos puntos de Oaxaca.

Una obra en Santa Catarina Loxicha denunció la extorsión

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 13 de octubre un grupo de personas que se ostentaban como integrantes de la ASAEO exigió a uno de los trabajadores de la constructora el pago de 15 mil pesos semanales, bajo el argumento de brindarle protección y permitirle continuar con sus labores.

PUBLICIDAD

Ante la negativa del trabajador, los agresores lo golpearon y lo amenazaron con armas de fuego, además de darle un plazo de 24 horas para conseguir el dinero.

J.A.A.M., fue procesado por los delitos de extorsión y asociación delictuosa. Crédito: FGEO

Al día siguiente, dos de los probables implicados regresaron a la obra para exigir el pago y reiterar las amenazas contra el trabajador y su familia. Más tarde, J.A.A.M. acudió al lugar para reclamar el dinero y amenazar a la víctima, por lo que elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina Loxicha lo detuvieron. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un arma de fuego y cartuchos útiles.

El caso fue turnado a la FGEO y posteriormente presentado ante un juez de control, quien determinó la vinculación a proceso de J.A.A.M. por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y asociación delictuosa. La FGEO informó que continúa con las investigaciones y acciones ministeriales para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

PUBLICIDAD

En operativos recientes fue capturada la secretaria general de la ASAEO

La ASAEO surgió originalmente como gremio de transporte público y después extendió sus actividades hacia extorsión, narcomenudeo, despojo y sicariato en entre 80 y 90 municipios de los Valles Centrales, de acuerdo con reportes. El grupo también fue identificado como brazo operativo vinculado al crimen organizado en el estado y como grupo de choque contra maestros y organizaciones populares.

Calcomanía de la ASAEO. Crédito: Facebook - Códices Oaxaca

El primer golpe fuerte contra la ASAEO ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando más de 300 elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo del C5 Oaxaca, participaron en 14 cateos simultáneos que dejaron nueve detenidos, entre ellos Sharon Italia Curiel Hernández, alias “La Italia”, entonces secretaria general de la organización.

PUBLICIDAD

Primer golpe contra la estructura de la ASAEO en Oaxaca. (Crédito: FGEO)

El 2 de septiembre, una segunda fase de la operación sumó tres capturas más tras seis cateos realizados en cinco municipios de los Valles Centrales. El 8 de septiembre, las autoridades detuvieron a C.M.V., alias “El Chabelo”, señalado como operador financiero del grupo, en un operativo que desmanteló siete casas de seguridad.

El 30 de septiembre, nueve cateos efectuados en Santa Cruz Xoxocotlán y Cuilápam de Guerrero dejaron cinco detenidos más y el aseguramiento de armas hechizas, droga y básculas grameras.

Días después, las autoridades capturaron a R.G.C.C., señalado como líder extorsionador de la Central de Abasto de Oaxaca, acusado de cobrar piso a comerciantes bajo amenaza de muerte.

PUBLICIDAD

Una funcionaria municipal y un líder sindical cayeron tras el debilitamiento de la organización

Entre otros golpes recientes a la ASAEO destacó uno confirmado el pasado 6 de octubre, luego de que autoridades capturaran Irán Judith Martínez Hernández, directora de Fomento Cultural del municipio de Oaxaca de Juárez, junto con cinco personas más en Santa Cruz Xoxocotlán.

Irán Judith es identificada como media hermana de "La Italia", lideresa de la ASAEO también detenida. Crédito: FGEO

La funcionaria fue identificada extraoficialmente como media hermana de “La Italia” y habría operado, bajo su mando, un esquema de extorsión y préstamos en esa zona y en distintos puntos del estado.

El 13 de octubre, el mismo día de los hechos registrados en Santa Catarina Loxicha, la Fiscalía detuvo también a Yave Rafael Luis Martínez, alias “El Platanito”, líder de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO), acusado de extorsión agravada y robo calificado con violencia contra un sitio de taxis en Villa de Mitla.

PUBLICIDAD

Según las investigaciones de inteligencia interinstitucional, “El Platanito” asumió el control de una célula criminal después de que la ASAEO sufriera la detención de varios de sus líderes, y pasó a operar bajo la estructura de la FESO.

La captura de "El Platanito" fue realizada por la fiscalía estatal con apoyo de autoridades federales (FGEO)

El esquema documentado en el caso de “El Platanito” incluyó el cobro de 500 pesos por cada taxi para la “pega de calcomanías” del sindicato, además de una cuota mensual obligatoria de 2 mil pesos por unidad bajo el concepto de “derecho de piso” para permitir la circulación de los vehículos.

Las indagatorias documentaron también un episodio de violencia ocurrido el 23 de septiembre en Mitla, cuando un grupo de choque formado por personas encapuchadas y armadas con palos interceptó varias unidades de transporte público, obligó a descender a los conductores de manera violenta y vandalizó los vehículos con pintas intimidatorias.

PUBLICIDAD

La FGEO afirmó que estas acciones reafirmaban su compromiso de trabajar con las fuerzas de seguridad federales para desarticular a los grupos criminales que afectaban la economía y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas, y sostuvo que en Oaxaca no había impunidad para quienes cometían el delito de extorsión.