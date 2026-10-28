México

Cámara de Diputados aprueba la Cuenta Pública de 2024, último año AMLO, con 65 mil millones de pesos por aclarar

El dictamen identificó en total 67 mil millones de pesos en irregularidades, la Auditoría Superior solo pudo recuperar dos mil millones

La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024, que fue el último año del gobierno de AMLO. Crédito: Cuartoscuro
La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024, que fue el último año del gobierno de AMLO. Crédito: Cuartoscuro
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En la Cámara de Diputados este martes Morena y sus aliados aprobaron la Cuenta Pública 2024, la última del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo avalado por los diputados no es caso menor, ya que la Cuenta Pública 2024 pasó con más de 65 mil millones de pesos pendientes de aclarar.

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Cámara de Diputados aprueba Cuenta Pública 2024

Las y los diputados aprobaron con 321 votos a favor 117 en contra, el dictamen que establece que de un total de 67 mil 174.7 mil millones de pesos de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), únicamente recuperó dos mil millones, dejando sin justificar el 97 por ciento.

Dicha cifra equivale a 65 mil 169 millones de pesos, de los cuales 59 mil 363 millones corresponden al gasto federalizado. Es decir, el que ejercen estados y municipios, y cinco mil 805 al gobierno federal, que ese año encabezó López Obrador.

AMLO dejó el poder sin justificar 99 mil millones de pesos: PAN

Durante la discusión en el Pleno de San Lázaro, el legislador del PAN Héctor Saúl Téllez aseguró que con la cifra antes mencionada, la administración de López Obrador sumará irregularidades sin justificar por 99 mil millones de pesos, lo que sería uno de los montos más altos en la historia del país.

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De acuerdo con el diputado:

  • En 2019, los recursos erogados por el gobierno federal con observaciones sumaron 44 mil 365 millones de pesos.
  • En el año 2020, ascendieron a 21 mil 242 millones.
  • En 2021 a nueve mil 628 millones.
  • En 2022 a seis mil 873 millones.
  • En 2023 a 11 mil 177 millones de pesos.

“Si sumamos todas las observaciones, los montos que la Auditoría Superior de la Federación detectó como probable corrupción y dinero sin justificar que tuvo en sus manos el expresidente López Obrador, suman 99 mil millones de pesos que no justificó el gobierno de López Obrador, uno de los montos más altos en la historia de nuestro país”, dijo el panista.

En la Cámara de Diputados aprobaron la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de AMLO. Crédito: Cámara de Diputados.
En la Cámara de Diputados aprobaron la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de AMLO. Crédito: Cámara de Diputados.

Observaciones salpican al INE y a polémico proveedor

Además, el diputado destacó que las entidades con las principales observaciones fueron Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por otro lado, la ASF reportó, para 2024, hallazgos por 66.5 millones de pesos relacionados con probable corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las firmas observadas destaca JVLY, señalada como parte de la red empresarial que opera bajo la coordinación de José Alfredo Hernández Casillas.

“Ese proveedor que ha corrompido al INE y a su presidenta, la misma persona que puso a los pies de los hijos de Taddei la ciudad de París”, consignó Saúl Téllez.

PRI pide al oficialismo que sea “honesto” y recupere todos los recursos observados

Entre tanto, el diputado del PRI Arturo Yáñez solicitó al oficialismo darle seguimiento a cada una de las observaciones y regresar el dinero observado, algo que debe ir de la mano con su discurso de honestidad.

El legislador detalló que, entre las irregularidades detectadas, el IMSS-Bienestar no recibió 25 mil millones de pesos que le habían sido asignados. De una bolsa de 82 mil millones de pesos aprobados para el sector salud, solo se ejercieron 72 mil millones.

Mientras que en el caso de Pemex, se registró el pago de obras que nunca fueron ejecutadas, entre ellas un hospital naval en Manzanillo, Colima.

Asimismo, Yáñez exigió responder a todas las irregularidades señaladas, dar la cara y devolver los recursos faltantes, pues, según el diputado tricolor, la honestidad de un gobierno se demuestra con cuentas claras.

Último año del gobierno de López Obrador registró una deuda de 2.23 billones de pesos

La Cámara de Diputados discutió el dictamen de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último presupuesto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El documento reveló un endeudamiento neto del gobierno federal por 2.23 billones de pesos, equivalentes a dos billones 232 mil 811 millones 700 mil pesos.

Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video
Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video

Al cierre de 2024, la deuda neta del sector público federal alcanzó 17.55 billones de pesos, un incremento de 15.3 por ciento respecto a 2023.

En contraste, la economía mexicana creció apenas 1.5 por ciento, por debajo del rango de 2.5 por ciento a 3.5 por ciento que había proyectado el gobierno.

El último presupuesto diseñado por López Obrador cerró así con un endeudamiento superior a los dos billones de pesos y un crecimiento económico inferior al prometido.

Aprovechando su aplanadora en la Cámara de Diputados, Morena y aliados aprobaron la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y aún no se sabe en qué se gastaron más de 65 mil millones de pesos.

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