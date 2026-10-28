México

28 de octubre, la noche de las almas que murieron de forma trágica: por qué se celebra este día y qué color de veladora debes encender

La tradición busca darles un espacio de memoria y acompañamiento, pues se considera que su partida fue abrupta

Mesa de madera con velas encendidas, pan de muerto, manzanas, calaveras de azúcar, flores amarillas, fotografías y una ventana que da a la calle.
Una ofrenda del Día de Muertos con veladoras encendidas, flores de cempasúchil y fotografías permanece montada sobre una mesa frente a una ventana abierta durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las ofrendas de Día de Muertos son altares que las familias preparan en México para recordar y recibir simbólicamente a sus seres queridos fallecidos principalmente durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Sin embargo, en muchas casas, también se colocan desde los últimos días de octubre, según las costumbres de cada comunidad.

PUBLICIDAD

Para crear estas ofrendas se reúnen objetos que representaban a la persona en vida y elementos que, dentro de la tradición, ayudan a guiarla en su visita.

Como se ha visto estos días, el 27 de octubre la tradición señala que fueron las almas de nuestras mascotas las primeras en visitarnos y, ahora, el calendario marca que este 28 de octubre se recibe en la ofrenda a las almas de personas que murieron de forma repentina o trágica: en accidentes, hechos violentos o circunstancias inesperadas.

La razón es simbólica. La tradición busca darles un espacio de memoria y acompañamiento, pues se considera que su partida fue abrupta. Por eso algunas familias colocan una veladora para iluminar su camino, agua para el trayecto, flores y la comida u objetos que identificaban a la persona.

PUBLICIDAD

No es una regla única en todo México. Las fechas y los tipos de almas que se reciben cambian entre comunidades, estados y familias; el calendario del 28 de octubre forma parte de una tradición popular extendida en años recientes sobre la que aquí te contamos.

En muchas casas, también se colocan desde los últimos días de octubre, según las costumbres de cada comunidad.
En muchas casas, también se colocan desde los últimos días de octubre, según las costumbres de cada comunidad.

Cómo honrar en la ofrenda a las personas que perdieron aun familiar de forma trágica en algún accidente

Si te refieres a honrar a un familiar que murió de forma trágica en un accidente, puedes preparar un espacio en la ofrenda con elementos personales y de recuerdo. Sin que exista una regla obligatoria, puedes incluir los siguientes elementos, los cuales coinciden en las demás ofrendas:

  • Fotografía de la persona, colocada en un sitio visible.
  • Veladoras o velas, como símbolo de luz para su camino de regreso.
  • Flores, en especial cempasúchil; algunas familias agregan flores blancas como señal de respeto y memoria.
  • Agua, para el descanso durante su visita simbólica.
  • Sal, que en varias tradiciones se coloca como elemento de purificación.
  • Comida y bebida que le gustaban, además de pan de muerto, fruta o dulces.
  • Objetos significativos, como una prenda, una carta, música que disfrutaba o algún artículo relacionado con sus gustos.
  • Una oración, unas palabras o un momento de silencio, de acuerdo con las creencias de la familia.

La ofrenda no tiene que centrarse en la manera en que ocurrió la muerte. Puede enfocarse en la vida de esa persona: lo que le gustaba, sus recuerdos y el vínculo que mantiene con su familia.

También cabe resaltar que muchas personas colocan en estas ofrendas un cirio morado debido a que se asocian con el duelo. Si bien toda muerte representa un duelo, en el caso de las personas que parten de forma trágica este puede ser más difícil de llevar.

El color morado se elige debido a que ha sido un color litúrgico de penitencia, recogimiento y preparación espiritual dentro de la tradición católica.

En funerales, velorios y celebraciones por los difuntos, su uso expresa dolor, respeto y oración por la persona fallecida. No representa sólo tristeza: también alude a la esperanza de la resurrección y a la transición hacia la vida eterna.

Además de la vela morada, al encenderla puedes rezar una oración especial para guiar el camino de este tipo de almas.

Veladora morada encendida, fotografía enmarcada, flores de cempasúchil, calaveras artesanales, pan y papel picado sobre una mesa de madera.
Un altar tradicional de Día de Muertos reúne flores de cempasúchil, pan, calaveras decorativas y una veladora encendida frente al retrato de un hombre joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración por quienes fallecieron en un accidente

Dios de misericordia, recibe con amor a quienes partieron de este mundo de forma inesperada.

Da descanso a su alma, consuelo a sus familias y fortaleza a quienes guardan su recuerdo.

Que la luz permanezca en su camino, que encuentren paz después del dolor y que su memoria viva con amor en nuestros corazones.

Amén.

Fecha y almas que visitan cada día la ofrenda de Día de Muertos

Según un calendario popular de Día de Muertos, las almas visitan la ofrenda en las siguientes fechas:

  • 27 de octubre: mascotas y animales de compañía fallecidos.
  • 28 de octubre: personas que murieron de forma repentina o trágica, como en accidentes o hechos violentos.
  • 29 de octubre: personas que fallecieron ahogadas, según algunas tradiciones.
  • 30 de octubre: ánimas solas, olvidadas o sin familiares que las recuerden. En ciertos lugares también se asocia con niños que murieron sin bautizo.
  • 31 de octubre: bebés no nacidos y, en algunas comunidades, niños y niñas que no recibieron el bautizo.
  • 1 de noviembre: niñas, niños y jóvenes fallecidos; se conoce como Día de Todos los Santos.
  • 2 de noviembre: personas adultas fallecidas; corresponde al Día de los Fieles Difuntos.
Infografía con un altar de flores y velas sobre seis tarjetas ilustradas con fechas del 27 de octubre al 2 de noviembre y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las fechas del 27 de octubre al 2 de noviembre en las que distintas ánimas acuden a los altares según la tradición popular mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que no existe un calendario único para todo México. Las fechas cambian según la comunidad, la región y las costumbres familiares; sin embargo, estas fechas suelen ser reconocidas de manera popular en todo el país.

Temas Relacionados

Día de MuertosOfrendasPan de MuertoOracióntradicionesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conejo Pérez confía en que Joel Huiqui haga bicampeón a Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX

El ex portero considera que la Máquina recupera su nivel tras un inicio irregular y destaca la mejoría del equipo rumbo a la Liguilla

Conejo Pérez confía en que Joel Huiqui haga bicampeón a Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

FGR desarticula célula de secuestradores ligada al asesinato de un agente federal en Almoloya

Tras los arrestos, un juez vinculó a proceso a cuatro de los cinco detenidos por su presunta participación en la red dedicada al plagio en el Estado de México

FGR desarticula célula de secuestradores ligada al asesinato de un agente federal en Almoloya

Quién es Ernesto Chavana: el polémico referente de la televisión regia señalado por agresión con un dron

Con casi 40 años en la pantalla chica, Ernesto Chavana construyó un emporio de entretenimiento en Multimedios marcado por el humor, la música y los constantes escándalos al aire

Quién es Ernesto Chavana: el polémico referente de la televisión regia señalado por agresión con un dron

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 27 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 27 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cumplimentan orden de aprehensión contra "El Toro", miembro de La Familia Michoacana acusado de extorsión

Cumplimentan orden de aprehensión contra "El Toro", miembro de La Familia Michoacana acusado de extorsión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

FGR desarticula célula de secuestradores ligada al asesinato de un agente federal en Almoloya

Asesinó a cuatro personas a tiros durante un funeral y fue sentenciado a más de 200 años de prisión

Procesan a miembro de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca por exigir 15 mil pesos semanales a constructora

ENTRETENIMIENTO

Quién es Ernesto Chavana: el polémico referente de la televisión regia señalado por agresión con un dron

Quién es Ernesto Chavana: el polémico referente de la televisión regia señalado por agresión con un dron

¿Belinda y El Malilla juntos? El reggaetonero suelta pista para una posible colaboración

Fede Vigevani cumple su promesa: Karina Torres estrena la camioneta ganada en La Casa de los Famosos México

Temblor hoy 27 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Quiénes son las voces de La Venganza del Charro Negro: reparto completo de la película animada del 2026

DEPORTES

Conejo Pérez confía en que Joel Huiqui haga bicampeón a Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX

Conejo Pérez confía en que Joel Huiqui haga bicampeón a Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez llena de halagos a Charlyn Corral y la felicita por el Balón de Oro: “Como mexicano es un orgullo”

Noel León reconoce a Checo Pérez antes de su carrera 300 de Fórmula 1 en México: “Será un fin de semana histórico”

“Como de 26 años”: Canelo Álvarez rejuvenece y presume estar listo para enfrentarse a Christian Mbilli

Guillermo Ochoa pide paciencia para Rafa Márquez y Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana