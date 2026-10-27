México

Balean casa presuntamente ligada al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en Culiacán

Medios locales señalan que la vivienda habría servido como casa de campaña para el funcionario sinaloense

La agresión contra la vivienda habría ocurrido la noche del pasado lunes 26 de octubre. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya / Redes Sociales
La agresión contra la vivienda habría ocurrido la noche del pasado lunes 26 de octubre. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya / Redes Sociales
Guardar

Un grupo armado atacó a balazos una vivienda de la colonia Chapultepec, en Culiacán, presuntamente vinculada al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la noche del lunes 26 de octubre. El inmueble, marcado con el número 124 sobre la calle Francisco Márquez, a una cuadra del Malecón Nuevo, quedó con múltiples impactos de bala en la fachada y en la puerta principal, sin que ninguna autoridad estatal ni federal emitiera información oficial sobre el hecho.

El ataque se produjo en medio de la crisis política y legal que rodea a Rocha Moya desde abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó, junto con otras nueve personas, de mantener vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, y tras un segundo episodio de licencia al cargo que solicitó en agosto, apenas un día después de haber retomado funciones.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades del estado no han confirmado la relación del inmueble con el funcionario; en caso de estar vinculada a él, se trataría del segundo ataque armado contra una propiedad asociada al mandatario en lo que va de 2026.

La agresión dejó múltiples impactos en la fachada y movilizó al Ejército

De acuerdo con una reconstrucción del medio El Debate, la agresión se registró alrededor de las 21:30 horas del lunes. Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar junto con integrantes de distintas corporaciones de seguridad, sin que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ofreciera información oficial sobre lo ocurrido esa noche.

Vecinos del sector relataron al medio que, muy temprano al día siguiente, sacaban vehículos de la propiedad y señalaron que era común ver ahí a los escoltas del gobernador con licencia.

PUBLICIDAD

Vivienda baleada, presuntamente vinculada con Rocha Moya. Crédito: Redes Sociales
Vivienda baleada, presuntamente vinculada con Rocha Moya. Crédito: Redes Sociales

La vivienda, según el mismo medio, había funcionado como casa de campaña del también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y ahí despachó también el senador Enrique Inzunza Cázares durante el periodo electoral.

Asimismo, el medio reportó que la mañana de este martes 27 de octubre, un hombre resultó herido de bala mientras esperaba en una camioneta afuera de la misma residencia.

Ubicación de la casa atacada. Crédito: Google Maps
Ubicación de la casa atacada. Crédito: Google Maps

La vivienda atacada se encuentra sobre la calle Francisco Márquez, entre la avenida Eustaquio Buelna y la calle Dr. Baltazar Izaguirre Rojo, en la colonia Chapultepec. En los alrededores se ubican la galería de arte El Vórtice, la Casa de la Cultura Jurídica de Culiacán, el despacho Empresarios en Seguros, el salón Escobosa Banquetes, el despacho contable Brígido Cuadras Contador y el negocio de mariscos Punto Culichi.

La zona colinda además con la calle Carlos Salinas de Gortari.

Un primer ataque en mayo golpeó otra propiedad del gobernador con licencia

El 9 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que una vivienda ubicada en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia Las Quintas, y perteneciente al gobernador con licencia, había sido atacada a balazos poco después de las 10:00 horas. El secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, leyó en video un comunicado en el que sostuvo que el inmueble llevaba más de diez años deshabitado y que no hubo personas heridas.

(X @idn__03)
(X @idn__03)

Esa propiedad fue adquirida por Rocha Moya en 1984. Su declaración patrimonial de 2025, presentada ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, registró un inmueble de 72 metros cuadrados de terreno y 155 de construcción, comprado el 22 de octubre de ese año por 650 mil pesos, con el gobernador con licencia como único propietario.

El documento no reportó ingresos por venta de bienes inmuebles, lo que indicó que la propiedad no había sido transferida, y figuró como el único bien raíz declarado a su nombre, sin copropiedad ni dependientes económicos asociados.

El ataque de mayo ocurrió días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara los cargos formales contra Rocha Moya. Tras conocerse la acusación.

Estados Unidos acusó a Rocha Moya de proteger a Los Chapitos desde 2021

El 29 de abril de 2026, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la DEA, Terry Cole, anunciaron la acusación formal contra Rocha Moya y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos conexos con armas. Según el documento, los acusados conspiraron con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton, quien agregó que organizaciones de este tipo “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”. Terry Cole, por su parte, sostuvo que los acusados “utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales” a Estados Unidos, y advirtió que “nadie está por encima de la ley”.

Ilustración semi-realista de Rubén Rocha Moya con ojos censurados y cuatro hombres (Los Chapitos) al frente, con la bandera difusa de Estados Unidos de fondo.
Rocha Moya habría pactado con Los Chapitos, según EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación sostuvo que Rocha Moya fue electo gobernador en noviembre de 2021 después de que Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo ayudaran a ganar mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. A cambio, según el documento, asistió a reuniones con el grupo tanto antes como después de asumir el cargo, en las que prometió protegerlos mientras distribuían droga hacia Estados Unidos; como gobernador, le habría permitió operar con impunidad en Sinaloa.

El escrito detalló montos específicos de soborno para otros acusados. Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía estatal, habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de proteger a sus miembros de arrestos e informarles sobre operativos policiales respaldados por Estados Unidos.

Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, habría recibido más de mil 600 dólares mensuales a cambio de dar acceso ilimitado a la corporación y usar agentes para sostener el control del cártel en la ciudad, mediante arrestos, secuestros y asesinatos.

A Valenzuela Millán se le imputó además haber ayudado, en octubre de 2023, a secuestrar a un informante de la DEA y a un familiar de este, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados por sospecha de colaborar con la investigación estadounidense. Entre los otros acusados figuraron el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, y Gerardo Mérida Sánchez.

La acusación forma parte de una serie de imputaciones realizadas en el Distrito Sur de Nueva York desde 2023 contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos integrantes de su cúpula directiva. El caso quedó a cargo de los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles, de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía.

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones, que calificó como un intento de violar la soberanía nacional. La Fiscalía General de la República abrió su propia investigación, y la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición no incluyó pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados.

Rocha Moya pidió una segunda licencia tras el rechazo de Sheinbaum y Morena

Casi cuatro meses después de su primera licencia, Rocha Moya retomó funciones sin haberlo consultado con el gobierno federal ni con Morena. Ese regreso duró un día: el 22 de agosto anunció, a través de su cuenta de X, una segunda licencia indefinida al Congreso de Sinaloa, con fundamento en los artículos 50 y 58 de la Constitución local.

El gobernador solicitó la licencia a solo un día de haber regresado al cargo.
El gobernador solicitó la licencia a solo un día de haber regresado al cargo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó haberse enterado del regreso por redes sociales y, sin mencionarlo por nombre, advirtió que ningún interés personal debía colocarse por encima del pueblo y la nación.

La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, había calificado un día antes la decisión del gobernador con licencia como un asunto personal, postura que replicaron gobernadores, senadores y diputados de Morena.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaSinaloaCuliacánAtaque armadoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta en la Condesa por presunto envenenamiento de perros en Parque España: Fiscalía revisa ocho puntos

Al menos tres perros murieron y otros permanecen bajo atención veterinaria tras presuntamente ingerir sustancias tóxicas

Alerta en la Condesa por presunto envenenamiento de perros en Parque España: Fiscalía revisa ocho puntos

La Venganza del Charro Negro rompe récord y se convierte en la película mexicana con el mejor estreno en taquilla de la década

En sus primeros cuatro días en cartelera, la producción recaudó 93 millones 651 mil 208 pesos y se convirtió en la segunda película mexicana con mejor estreno en taquilla

La Venganza del Charro Negro rompe récord y se convierte en la película mexicana con el mejor estreno en taquilla de la década

Odisseo dará concierto gratuito en House of Vans como parte de su nueva gira: así podrás asistir

El conjunto presentará de principio a fin las diez melodías de Decena Trágica dentro del foro capitalino, ofreciendo un recital sin costo el próximo 4 de noviembre para festejar esta sexta entrega de estudio

Odisseo dará concierto gratuito en House of Vans como parte de su nueva gira: así podrás asistir

Ernesto Chavana patea molesto un dron y lastima a una colaboradora en vivo: el momento viral en la TV de Monterrey

El conductor recibió críticas por su actitud, luego de lastimar en el rostro a la conductora Isabel Rojas durante el programa “Es Show” de Multimedios

Ernesto Chavana patea molesto un dron y lastima a una colaboradora en vivo: el momento viral en la TV de Monterrey

Kenia Os decide hacer público que vive con un síndrome: será intervenida quirúrgicamente

La intérprete de “Malas decisiones” confesó particularidades de su salud por esta poderosa razón

Kenia Os decide hacer público que vive con un síndrome: será intervenida quirúrgicamente
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

Trevilla Trejo se reúne con el gobernador de Nayarit para revisar avances en seguridad y tras recibir amenazas del CJNG

Agreden a elementos de la SSPC durante operativo contra robo a transporte en Celaya: muere un atacante

Luz María Fajardo: la mujer a quien equipararon en poder con El Chapo Guzmán, su amiga y a quien le mataron a dos hijos

DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos: especialistas prevén una captura inminente

ENTRETENIMIENTO

Odisseo dará concierto gratuito en House of Vans como parte de su nueva gira: así podrás asistir

Odisseo dará concierto gratuito en House of Vans como parte de su nueva gira: así podrás asistir

Ernesto Chavana patea molesto un dron y lastima a una colaboradora en vivo: el momento viral en la TV de Monterrey

Kenia Os decide hacer público que vive con un síndrome: será intervenida quirúrgicamente

Depresión, deudas y videos de despedida: las advertencias que Komanche compartió en redes antes de su muerte

César Bono relató cómo se dio cuenta que tenía un tumor en el ojo; así fueron sus síntomas

DEPORTES

Guillermo Ochoa pide paciencia para Rafa Márquez y Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa pide paciencia para Rafa Márquez y Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

Checo Pérez sorprende con su casco para el GP de México 2026 de la F1: Quetzalcóatl y el número 300 destacan en su diseño

Liguilla Apertura 2026: los equipos matemáticamente eliminados y la agonía en la tabla baja de la Liga MX