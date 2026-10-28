México

Cupcakes de Halloween con telaraña de chocolate: receta fácil

Convierte una receta clásica de cupcakes de chocolate en un postre temático para Halloween

Doce pastelitos de chocolate con dibujo de telaraña sobre una tabla de madera, rodeados de calabazas pequeñas, velas encendidas y un farol.
Estos cupcakes combinan una base suave de cocoa con chocolate derretido y una telaraña hecha a mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una telaraña de chocolate puede convertir un cupcake sencillo en el centro de atención de cualquier fiesta de Halloween. Con una base suave de cocoa, chocolate derretido y una decoración hecha con un palillo, esta receta ofrece un resultado vistoso sin técnicas complicadas.

Los cupcakes son una opción práctica para fiestas infantiles porque se sirven de forma individual y se pueden preparar con anticipación. Además, permiten que los niños participen en la decoración, siempre bajo supervisión de un adulto al derretir el chocolate.

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Receta de Cupcakes de Halloween con telaraña de chocolate

Los cupcakes de Halloween con telaraña de chocolate son pastelitos individuales de textura suave y sabor intenso a cocoa. La cubierta se prepara con chocolate oscuro o chocolate con leche, mientras que el diseño de telaraña se forma con chocolate blanco.

La clave está en decorar los cupcakes cuando el chocolate oscuro todavía se encuentra suave. Después se dibujan círculos concéntricos y se trazan líneas desde el centro hacia los bordes. El resultado es una telaraña sencilla, uniforme y perfecta para una celebración temática.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 25 minutos
  • Cocción: 18 a 20 minutos
  • Decoración: 15 minutos
  • Tiempo total: 1 hora aproximadamente

Ingredientes

Para 12 cupcakes:

  • 150 g de harina de trigo
  • 150 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 130 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 30 g de cocoa sin azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 150 g de chocolate oscuro o chocolate con leche
  • 50 g de chocolate blanco
  • 12 capacillos para cupcakes
Vista cenital de recipientes con harina, huevos, cacao, azúcar, mantequilla, chocolate, calabazas y hojas secas sobre una mesa de madera.
Los cupcakes de Halloween con telaraña de chocolate son pastelitos individuales de textura suave y sabor intenso a cocoa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Cupcakes de Halloween con telaraña de chocolate, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ℃. Coloca los capacillos en un molde para cupcakes.
  2. Bate la mantequilla con el azúcar durante 3 a 4 minutos, hasta obtener una mezcla cremosa y ligeramente esponjosa.
  3. Agrega los huevos, uno por uno. Espera a que cada huevo se integre antes de añadir el siguiente. Incorpora el extracto de vainilla.
  4. Tamiza la harina y la cocoa. Añádelas poco a poco a la mezcla de mantequilla y huevos.
  5. Evita batir de más la masa. Mezcla solo hasta que los ingredientes se integren. Así los cupcakes conservarán una textura suave.
  6. Distribuye la masa en los capacillos. Llénalos hasta 2/3 de su capacidad, porque crecerán durante la cocción.
  7. Hornea durante 18 a 20 minutos. Para comprobar que están listos, inserta un palillo en el centro de uno de los cupcakes. Debe salir limpio.
  8. Retira el molde del horno y deja enfriar los cupcakes por completo. Este paso es fundamental para evitar que el chocolate se derrita al colocarlo.
  9. Derrite el chocolate oscuro o el chocolate con leche a baño María. También puedes utilizar el microondas en intervalos de 15 segundos, mezclando después de cada intervalo.
  10. Cubre la parte superior de cada cupcake con una capa delgada de chocolate derretido.
  11. Derrite el chocolate blanco y colócalo en una manga pastelera. Si no tienes una, utiliza una bolsa limpia y corta una abertura muy pequeña en una de las esquinas.
  12. Decora antes de que el chocolate oscuro se endurezca. Forma 2 o 3 círculos concéntricos de chocolate blanco sobre cada cupcake.
  13. Introduce un palillo en el centro de los círculos. Arrástralo hacia el borde para crear las líneas de la telaraña. Limpia el palillo después de cada trazo para mantener el diseño definido.
  14. Deja reposar los cupcakes durante 15 minutos, hasta que el chocolate se endurezca. Para acelerar el proceso, puedes colocarlos en el refrigerador durante 10 minutos.
Manos con una manga pastelera y un palillo decoran un pastelillo en un plato, frente a pequeñas calabazas, una calavera y un batidor.
La decoración más espeluznante de Halloween también puede ser una de las más sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para una decoración perfecta

El chocolate blanco debe tener una consistencia fluida, pero no demasiado caliente. Si está muy espeso, caliéntalo durante unos segundos y mezcla bien antes de colocarlo en la manga.

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Los círculos no tienen que ser completamente perfectos. Las pequeñas variaciones hacen que cada cupcake tenga un diseño diferente y más artesanal.

También puedes añadir ojos de azúcar, chispas de chocolate o pequeñas figuras de fondant para complementar la decoración. Si preparas los cupcakes para niños, utiliza ingredientes fáciles de manipular y evita piezas muy pequeñas que puedan representar un riesgo.

¿Cómo conservar los cupcakes?

Guárdalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. Si hace mucho calor, consérvalos en el refrigerador hasta por 4 días.

Antes de servirlos, déjalos a temperatura ambiente durante 20 minutos. De esta forma, la base recuperará su textura suave y el chocolate no estará demasiado frío.

Un pastelillo de chocolate mordido con dibujo de telaraña en una mesa de madera junto a calabazas pequeñas, un tenedor y luces decorativas.
También puedes añadir ojos de azúcar, chispas de chocolate o pequeñas figuras de fondant para complementar la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información nutricional aproximada

Cada cupcake contiene aproximadamente:

  • Calorías: 290 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Carbohidratos: 39 g
  • Grasas: 17 g
  • Azúcares: 25 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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