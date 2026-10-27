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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: Los Santelices pierden primer round contra la UIF por bloqueo de cuentas

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13:12 hsHoy

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

El traslado del animal confirmó la ubicación del escondite del narcotraficante más buscado de México, según revela la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en ViX.

Botas, el changuito de las hijas de “El Chapo” que llevó a las autoridades hasta su escondite tras la fuga del Altiplano

La docuserie Operación Cisne Negro reconstruye cómo el rastreo de una mascota familiar confirmó a la Marina la ubicación exacta del narcotraficante

Botas, el chango que llevó a la recaptura de El Chapo Guzmán. (Infobae)
Botas, el chango que llevó a la recaptura de El Chapo Guzmán. (Infobae)

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

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13:11 hsHoy

Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX.

Las declaraciones pertenecen a enemigos directos de “El Chapo” Guzmán —integrantes de Los Zetas, del Cártel de Tijuana y del Cártel Jalisco Nueva Generación— que compartían el mismo lugar de máxima seguridad donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido tras su captura en febrero de 2014.

“Se oía taladrar día y noche”: narcos enemigos de “El Chapo” alertaron del túnel por el que se fugó del Altiplano y fueron ignorados, revela docuserie

Testimonios inéditos revelados en la docuserie ‘Operación Cisne Negro’ muestran la cadena de fallas que hubo en la fuga de Joaquín Guzmán Loera

Chapo escape (Foto: Steve Allen)
Chapo escape (Foto: Steve Allen)

Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX.

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13:10 hsHoy

Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”.

Así lo reveló el propio expresidente en la docuserie Operación Cisne Negro, producido por N+ Docs que se estrenó este martes 27 de octubre en la plataforma ViX.

“Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”: así fue la noche que Enrique Peña Nieto perdió al capo más buscado de México

En el documental “Operación Cisne Negro”, el expresidente narra en primera persona cómo recibió la noticia a bordo del avión presidencial mientras volaba rumbo a Francia

ViX estrenó la docuserie sobre la última captura de El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)
ViX estrenó la docuserie sobre la última captura de El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”.

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13:10 hsHoy

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta.

La resolución judicial abarca también las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group, todas con recursos inmovilizados en instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026.

Los Santelices, empresarios ligados a La Mayiza por EEUU, pierden primer round contra la UIF por bloqueo de cuentas

Marco Moreno y Carlos Villela Gómez Santelices han sido señalados por EEUU de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

Un juzgado federal negó la suspensión a empresarios señalados por el Tesoro estadounidense de lavar recursos para el Cártel de Sinaloa a través de una red corporativa en Baja California. (Infobae/OFAC)
Un juzgado federal negó la suspensión a empresarios señalados por el Tesoro estadounidense de lavar recursos para el Cártel de Sinaloa a través de una red corporativa en Baja California. (Infobae/OFAC)

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta.

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13:09 hsHoy

Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.

Hijos de campesino secuestrado en Guerrero piden ayuda a Sheinbaum, Harfuch y Evelyn Salgado: “Regresen a nuestro papito”

Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, es el único de ocho campesinos plagiados en la sierra de Guerrero que sigue en cautiverio tras más de un mes

Los menores difundieron un tercer video en una semana con una cartulina que muestra las fotos de los tres funcionarios y una ficha de búsqueda de su padre, Domingo Atanacio Quirino, plagiado hace más de un mes en Ajuchitlán del Progreso. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)
Los menores difundieron un tercer video en una semana con una cartulina que muestra las fotos de los tres funcionarios y una ficha de búsqueda de su padre, Domingo Atanacio Quirino, plagiado hace más de un mes en Ajuchitlán del Progreso. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

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