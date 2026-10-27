EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: Los Santelices pierden primer round contra la UIF por bloqueo de cuentas

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro , cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán . Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

El traslado del animal confirmó la ubicación del escondite del narcotraficante más buscado de México, según revela la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en ViX .

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro , cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán . Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro , producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX .

Las declaraciones pertenecen a enemigos directos de “El Chapo” Guzmán —integrantes de Los Zetas, del Cártel de Tijuana y del Cártel Jalisco Nueva Generación — que compartían el mismo lugar de máxima seguridad donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido tras su captura en febrero de 2014.

Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro , producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX .

Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó” .

Así lo reveló el propio expresidente en la docuserie Operación Cisne Negro , producido por N+ Docs que se estrenó este martes 27 de octubre en la plataforma ViX .

Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó” .

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza , la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta .

La resolución judicial abarca también las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient , Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group , todas con recursos inmovilizados en instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026.

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza , la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta .

13:09 hs

Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.