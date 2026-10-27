Fede Vigevani cumple su promesa: Karina Torres estrena la camioneta ganada en La Casa de los Famosos México

El obsequio prometido por el creador uruguayo tras la primera prueba de líder concluye su proceso con los primeros recorridos de la leonesa en la Ciudad de México. IG: karina.torrea

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La influencer Karina Torres estrena el vehículo que el creador uruguayo Fede Vigevani le cedió tras ganar la prueba de líder en La Casa de los Famosos México. La leonesa confirmó la entrega formal de la unidad mediante publicaciones directas desde el asiento del conductor.

El automóvil entregado a Torres alcanza un precio comercial de 575,000 pesos en el mercado mexicano, el vehículo es el premio de mayor costo económico otorgado por un patrocinador a lo largo de las cuatro temporadas del reality de Televisa.

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El modelo corresponde a una camioneta eléctrica de rango extendido que cuenta con una autonomía combinada de 990 kilómetros. La influencer recibió las llaves tras varias semanas de gestiones por parte de la producción del programa.

Karina Torres compartió la entrega formal de la camioneta que Fede Vigevani le obsequió tras ganar la prueba de líder. (Especial )

Karina Torres muestra las primeras imágenes al volante del vehículo

Torres difundió una serie de videos desde el interior de la cabina a través de las historias y publicaciones de su cuenta oficial de Instagram.

En el material audiovisual aparece sonriente mientras sujeta el volante durante sus primeros recorridos en la Ciudad de México.

En el mensaje que acompaña las imágenes, la creadora escribió: “Andamos muy soberbias y prepotentes. Ya me entregaron mi camioneta maya y autóctona. Gracias @fedevigevani y @lacasafamososmx por este regalo todo que ver”.

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La conductora también grabó un mensaje en video dirigido a sus seguidores para detallar el estado de la unidad. En la grabación explicó que el matutino Hoy emitirá un segmento especial centrado en el momento de la entrega.

Torres expresó en el video: “¡Hermanas! Pues ya estoy aquí. Esperen próximamente una cápsula que está de alto impacto. Por Hoy la van a pasar, pero quiero agradecerle a Fede por el regalo que me hizo en La casa de los famosos México”.

En la misma grabación añadió: “Ya me entregaron mi camioneta” y continuó: “Está perrísima, ya después haré una transmisión para mostrárselas, hermanas. Gracias, Fede, gracias a La casa de los famosos. Jefa, gracias por cuidármela”.

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La influencer formalizó la recepción del vehículo obtenido en el reality show y agradeció a Fede Vigevani por el regalo. IG: karina.torrea

La camioneta eléctrica alcanza un valor de 575,000 pesos

La unidad que maneja Torres es una Leapmotor B10. El vehículo utilitario destaca por su sistema de propulsión eléctrica y tecnología de rango extendido, diseñada para trayectos urbanos y viajes de larga distancia sin depender de estaciones de carga rápida constante.

La cifra del valor comercial generó comentarios entre los seguidores del reality desde la primera semana de transmisión. La cantidad superó los montos habituales otorgados en retos semanales dentro de las instalaciones del programa.

Las especificaciones técnicas incluyen tableros digitales de control y asistentes de manejo automatizado. Torres adelantó a sus seguidores que realizará transmisiones en vivo regulares para mostrar el funcionamiento del sistema multimedia del vehículo.

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Vigevani obtuvo el vehículo el 27 de julio tras imponerse en el reto denominado “Movilidad inteligente”. (Captura de pantalla )

Fede Vigevani ganó la prueba de líder como habitante infiltrado

Vigevani obtuvo el vehículo el 27 de julio tras imponerse en el reto denominado “Movilidad inteligente”. La prueba exigió a los participantes operar comandos mediante lentes de realidad aumentada y movimientos de cabeza sobre una plataforma móvil.

El creador uruguayo superó en la fase final a Moisés Peñaloza y Gema Garoa, al activar el sistema de luces del automóvil, la producción lo proclamó ganador del primer liderazgo de la temporada.

La victoria otorgó a Vigevani la inmunidad semanal, la facultad de salvar a un nominado, la estancia en la habitación principal y la propiedad del vehículo nuevo.

Su condición dentro de la casa presentaba una particularidad reglamentaria, Vigevani ingresó al proyecto bajo la figura de habitante infiltrado, un rol temporal programado para una permanencia de dos semanas.

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El participante no competía por el premio en efectivo del primer lugar ni dependía de las votaciones de eliminación del público.

Esa condición motivó su decisión de desprenderse de la camioneta, momentos después de la prueba acudió al confesionario para solicitar autorización a la producción con la intención de transferir la titularidad del vehículo a Torres.

El participante no competía por el premio en efectivo del primer lugar ni dependía de las votaciones de eliminación del público. (Especial)

La decisión surgió durante la primera semana en la suite

La audiencia seleccionó a Torres mediante votaciones digitales para compartir la habitación del líder junto al creador uruguayo durante los primeros días de encierro, la convivencia en la suite detonó la simpatía mutua entre ambos concursantes.

Vigevani explicó posteriormente que escuchar la historia de vida y las dificultades que Torres enfrentó en León influyó en su determinación.

El creador uruguayo consideró que ella merecía el beneficio material al competir en igualdad de condiciones con el resto.

Vigevani explicó posteriormente que escuchar la historia de vida y las dificultades que Torres enfrentó en León influyó en su determinación. (Captura de pantalla)

El influencer detalló que las transmisiones en vivo que Torres realiza cotidianamente en redes mientras maneja representaron otro factor determinante. Vigevani consideró que una unidad moderna facilitaría las actividades laborales de su compañera.

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La producción del programa autorizó la entrega formal tras la salida de Vigevani, quien abandonó las instalaciones este 11 de agosto al concluir su periodo como infiltrado.

El proceso administrativo concluyó el 27 de octubre con la entrega formal de las llaves en la concesionaria.

Con este paso, la creadora de contenido tomó posesión legal del vehículo y comenzó a circular en la unidad por calles de la Ciudad de México.