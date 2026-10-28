Conejo Pérez confía en que Joel Huiqui haga bicampeón a Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX

El ex portero afirma que se podría levantar la undécima esta campaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Óscar El Conejo Pérez acompañó al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, en su partido de futbol habitual en las inmediaciones de Plaza Carso, en Ciudad de México rumbo a su participación en el Gran Premio de la Fórmula Uno que se llevará a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras recordar sus buenos momentos como portero profesional, Óscar Pérez afirmó en entrevista con Infobae México que Cruz Azul tiene con qué buscar el bicampeonato de la Liga MX bajo el mando de Joel Huiqui, con quien compartió vestidor entre 2004 y junio de 2008.

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“Sí, ¿por qué no? Yo creo que tiene, pues ahorita está ahí como técnico de Cruz Azul y tienen un gran equipo, están mejorando, el equipo ya se está equilibrando y bueno, ojalá que puedan cerrar muy bien", señaló El Conejo. campeón con Cruz Azul en el Invierno 1997,

Asimismo, Óscar Pérez sostiene que la Máquina recupera su nivel en un momento importante tras iniciar con altibajos en el torneo Apertura 2026. El exarquero destaca que el equipo de Joel Huiqui muestra una mejoría y confía en que llegará fuerte al cierre de la competencia.

“Yo creo que lo están haciendo bastante bien, sabemos todos que es importante cómo pueden cerrar, entonces, Cruz Azul, si tuvo un bajón al principio, hoy lo está retomando y seguramente van a llegar muy fuertes”, indicó Óscar Pérez.

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La Máquina encadena tres partidos con victoria. REUTERS/Luis Cortes

Cruz Azul ligó cuatro partidos sin ganar en la campaña tras vencer las Águilas del Club América, 4-3, en el Clásico Joven de la fecha 8. Después de la goliza por 5-0 a los Bravos del FC Juárez, en la Jornada 12, el campeón enfiló victorias de visitante contra Club Pachuca (1-2) y Gallos de Querétaro (1-3) para tomar el subliderato.

La Máquina de Joel Huiqui suma 26 unidades en la tabla, producto de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas. Con 32 goles se coloca como la segunda mejor ofensiva del torneo. Cruz Azul cerrará la primera ronda ante Club León, Tigres UANL y Chivas de Guadalajara con la meta de sellar su pase a la Liguilla y mantenerse en la pelea por el bicampeonato de la Liga MX.

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Óscar Pérez destaca competencia en la portería de la Selección Mexicana

El portero de Chivas recibe la confianza de Rafa Márquez para defender el arco Tricolor. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Conejo también dio su opinión acerca de los porteros que podrían defender el arco de la Selección Mexicana de Futbol, que ahora será dirigida por Rafael Márquez Álvarez rumbo al Mundial del 2030. Óscar Pérez asegura que hay varios nombres que podrían defender la portería.

“La veo bien creo que Rafa tiene material humano para poder elegir. Hay varios chicos que lo están haciendo muy bien. No creo que por el momento cambien mucho con Raúl (Rangel), porque Raúl ha tenido destacadas actuaciones con Chivas”, mencionó.

“Tala está manteniendo una regularidad y yo creo que no va a cambiar mucho. Y después de ahí vienen varios que están apretando el paso. Carlos Moreno que ha tenido grandes actuaciones con Pachuca. Hay chicos que pueden estar, entonces es importante para que esa competencia se siga dando”, añadió Óscar Pérez.

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El Conejo envía mensaje a Checo Pérez previo al Gran Premio de México

El piloto Sergio Pérez le anotó un gol al Conejo en partido de futbol amistoso (Néstor Hernández l Infobae México)

Óscar Pérez también compartió un mensaje de apoyo a Sergio Checo Pérez rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México. El exarquero le desea una buena actuación ante la afición mexicana que llenará las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto llegará a 300 participaciones en la Fórmula Uno.

“Desearle mucho éxito, desearle lo mejor, mi admiración total para él y que tenga la confianza que todo México va a estar apoyándolo y mandándole buenas vibras”, expresó el ex portero de Cruz Azul al compartir un momento especial con Checo Pérez en la CDMX.

¿Cuál será la actividad del Gran Premio de México 2026?

El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026. (Néstor Hernández | Infobae México)

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 12:30 p.m.

Práctica 2: 16:00 p.m.

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 11:30 a.m.

Clasificación: 15:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre

Gran Premio de la Ciudad de México: 14:00 p.m.

¿Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de México?

El piloto mexicano cumplirá 300 grandes premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez registra seis resultados dentro de los diez primeros lugares de la parrilla. Entre sus momentos más destacados en el Gran Premio de la Ciudad de México se recuerdan los podios del 2021 y 2022, finalizando en la tercera posición con la escudería Red Bull Racing.

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En el siguiente listado aparecen los resultados oficiales de Sergio Checo Pérez en la carrera de la Fórmula Uno que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

2015: 8° lugar con Sahara Force India .

2016: 10° sitio con Sahara Force India .

2017: 7° escalón con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: 7° cupo con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 3° posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.