¿Belinda y El Malilla juntos? El reggaetonero suelta pista para una posible colaboración

Belinda y El Malilla podrían estar a punto de colaborar en una canción. Credito: (IG- belindapop)(Mar L./Infobae México)

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El Malilla respondió con entusiasmo al ser cuestionado sobre una posible colaboración musical con Belinda, declaración que generó expectativa entre los seguidores de ambos artistas dentro de la escena urbana y pop mexicana.

El cantante, cuyo nombre real es Fernando Hernández Flores, ya ha sumado colaboraciones con figuras de gran base de seguidores como Kenia Os y Danna, por lo que era cuestión de tiempo para que le preguntaran sobre un posible tema junto a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

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“Yo tengo algo pasado de ver... para Beli, todo es cuestión de tiempo, van a ver a una Beli Bellaka, van a ver, van a ver...”, declaró El Malilla durante una entrevista reciente, sin revelar el nombre de la canción ni una fecha de lanzamiento.

La frase “Beli Bellaka” apunta a un giro hacia el género urbano

Belinda cambia de look y sorprende a sus fans con un nuevo tono pelirrojo, así luce la cantante (Instagram/@belindapop)

La declaración del cantante no pasó desapercibida, especialmente por la referencia directa a una posible faceta más urbana de Belinda, un término que los seguidores del reguetón suelen usar para describir ese estilo más agresivo y callejero.

La cantante ha experimentado con distintos estilos musicales a lo largo de su carrera, por lo que un tema junto a El Malilla podría representar una combinación llamativa para sus respectivos públicos, acostumbrados a sonidos muy distintos entre sí.

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Hasta el momento no existe confirmación oficial de que la colaboración esté lista para estrenarse, y las declaraciones del intérprete se mantienen únicamente como un adelanto sin detalles concretos sobre el proyecto musical.

El Malilla ha colaborado con varias figuras del pop

La cantante Maren Morris y el artista El Malilla posan en una ambientación que simula un baño, con paredes rojas, un espejo central y dos lavabos. (Danna y El Malilla Captura de pantalla TikTok)

El Malilla ha consolidado su presencia en la música urbana mexicana a partir de duetos con artistas de distintos géneros, estrategia que lo llevó a trabajar previamente con Danna en el sencillo “Si Se Acaba El Mundo”, lanzado el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México.

Esa colaboración surgió después de que el cantante apareciera como figura secundaria en el video musical de “Khe Calor” de Danna en 2025, cruce que encendió la expectativa de sus respectivas audiencias meses antes del lanzamiento oficial del tema conjunto.

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“Me enseñó un nuevo mundo, porque yo soy reguetonero, soy chacalón… y ahora como artista me abrió la mente y dije: ‘Ah, voy a sacar un popcito yo solo algún día’”, expresó El Malilla sobre el impacto que tuvo trabajar junto a Danna en su carrera.

El dueto de Belinda y Danna que por fin se hizo realidad

Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars a pocos días de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (YT: @Danna)

El posible acercamiento entre El Malilla y Belinda se suma a un contexto donde la cantante ya ha explorado colaboraciones recientes dentro de la música urbana y pop mexicana, con proyectos que involucran a otras figuras del género.

Belinda y Danna grabaron el videoclip de un dueto independiente el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México, proyecto que ambas artistas insinuaron en sus redes sociales mediante la frase “Dolce Vita”, interpretada por sus seguidores como el posible nombre del sencillo.

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Ese proyecto conjunto avanzó de forma paralela a otra colaboración detenida: una canción a tres voces que Danna, Belinda y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025, pero que hasta el momento no cuenta con fecha de lanzamiento por motivos administrativos relacionados con la disquera involucrada.

El Malilla compite por reconocimientos en música urbana este año

El cantante mexicano de reguetón El Malilla posa sonriente con una chaqueta de cuero negra y varias cadenas al cuello. (Cortesía)

El Malilla atraviesa un momento de consolidación en su carrera, reflejado en su nominación a Mejor Proyecto de Música Urbana dentro de los Premios Rolling Stone en Español, además de compartir con Danna una nominación a Colaboración del Año por el tema “Si Se Acaba El Mundo”.

En esa misma premiación, Belinda compite en la categoría de Voz de la Audiencia junto al cantante Alemán, un reconocimiento que se define mediante votación abierta del público y que refleja el vínculo entre los artistas y sus seguidores.

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La coincidencia de ambos intérpretes dentro de las categorías de este reconocimiento musical se suma al contexto de expectativa generado por las declaraciones recientes de El Malilla sobre una posible colaboración con la cantante, proyecto que hasta ahora permanece sin confirmación oficial ni detalles específicos sobre su producción.

El Beliween 2026, la icónica fiesta de disfraces de Belinda

Así fue el Beliween 2025 (Instagran: @aislinnderbez)

Belinda confirmó su próxima edición del Beliween, la fiesta de disfraces que organiza cada año alrededor de Halloween, con una temática centrada en la vida extraterrestre, concepto que el propio evento anticipó a través de redes sociales.

El 21 de octubre, la cuenta oficial de la celebración compartió un video en el que el conductor Jaime Maussan anuncia el evento desde el interior de una nave espacial, con un mensaje que menciona “indicios de una presencia que no parece pertenecer a nuestro planeta”.

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“La fecha ha sido identificada, el lugar bajo estricta vigilancia y hay un nombre que se repite en todas las señales recibidas: Beliween”, menciona Maussan en esa publicación, que instaló la narrativa de naves espaciales y criaturas de otros mundos para esta edición.