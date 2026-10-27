Quiénes son las voces de La Venganza del Charro Negro: reparto completo de la película animada del 2026

Tres hombres posan frente a un cartel promocional de la película La venganza del Charro Negro. ( Selene Joselyn Miranda Lara)

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La Venganza del Charro Negro rompió récord de taquilla y se metió al top 10 a nivel mundial, además de convertirse en el segundo mejor estreno en la historia del cine mexicano. El éxito de la película animada se debe también al gran trabajo de doblaje de los actores.

La película recaudó 14.6 millones de pesos en su primer día en salas, y suma 93,651,208 pesos en sus primeros cuatro días de exhibición, según cifras reportadas por medios especializados. La octava entrega de la saga Las Leyendas, producida por Ánima Estudios y distribuida por Videocine, llegó a los cines de México el 22 de octubre de 2026.

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A continuación te mostramos el elenco completo de La Venganza del Charro Negro, para que conozcas quiénes son los actores que le dan voz a todos los personajes de la historia.

La cinta acumula más de 1.45 millones de espectadores y entra al top 10 mundial

(Poster oficial)

La película, dirigida por Ricardo Arnaiz, logró colocarse entre las diez producciones más vistas del mundo durante su primer fin de semana, compartiendo espacio con cintas internacionales como Clayface y Wildwood. Más de 1,450,000 personas acudieron a las salas durante sus primeros días de exhibición.

La cifra triplica los 29 millones de pesos que había conseguido La leyenda del Charro Negro en su estreno de 2018. Con este resultado, la nueva entrega se convirtió en el segundo mejor estreno de una película mexicana, solo detrás de No se aceptan devoluciones, que debutó con 149.6 millones de pesos.

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Las Leyendas supera a la saga Huevos como la franquicia animada más taquillera de México

Con más de 480 millones de pesos acumulados entre todas sus entregas, Las Leyendas superó los aproximadamente 474.8 millones de pesos que sumaba la saga Huevos, para convertirse en la franquicia de animación más taquillera del cine mexicano. El dato llega tras ocho años sin una nueva película de la saga en cartelera.

La franquicia animada de Ánima Estudios acumula ocho largometrajes inspirados en mitos populares mexicanos. (Videocine)

Emilio Treviño, actor de doblaje mexicano reconocido por ser la voz de Peter Parker en las cintas de Spider-Man, explica en entrevista con la agencia EFE que la película “encuentra el balance perfecto entre la luz y la oscuridad, que es algo muy mexicano y de nuestra cultura”. Treviño interpreta a Nando San Juan en esta entrega.

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El Charro Negro regresa para vengarse de Leo San Juan y apoderarse de la voluntad de su hermano

La historia arranca con el regreso del villano titular, quien reaparece tras varios años con un objetivo: ajustar cuentas con Leo San Juan y apoderarse de la voluntad de Nando, el hermano del protagonista, según detalla Milenio. Para lograrlo, el personaje libera a criaturas sobrenaturales como la Nahuala, la Llorona y el Chupacabras.

El grupo de amigos de Leo deberá enfrentarse de nuevo a enemigos de su pasado en lo que medios describen como el crossover definitivo de la saga Las Leyendas. La cinta tiene una duración de 90 minutos y combina terror fantástico con personajes del imaginario popular mexicano.

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(@Anima)

Benny Emmanuel, quien da voz a Leo San Juan, atribuye el éxito de la franquicia —que acumula más de 11 millones de espectadores en México tras 11 años de entregas— a la manera en que “realza la cultura” mexicana de forma “divertida”, según declaró a EFE.

El reparto de voces combina actores de doblaje y de televisión

El elenco está encabezado por Benny Emmanuel como Leo San Juan y Emilio Treviño como Nando. Se suman Erick Elías como El Charro Negro, Mayté Cordeiro como Teodora Villavicencio, Annie Rojas como Xóchitl Ahuactzin, Lalo España como Evaristo y José Luis Orozco como El Alebrije de la Biblioteca.

Ricardo Arnaiz, director de la saga desde su origen en 2007 con La leyenda de la Nahuala, reconoce a EFE que no imaginaba el alcance que tendría el proyecto. “Todo empezó en lápiz y papel y un dibujito muy sencillo, sin ninguna experiencia, sin ninguna expectativa, y se ha convertido en algo muy grande que ha influenciado a generaciones enteras de niños”, expresa.

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Emilio Treviño, Benny Emmanuel y Sam Means participan en una sesión de prensa de la película animada La venganza del Charro Negro. (Selene Joselyn Miranda Lara/Infobae México)

Reparto completo:

Benny Emmanuel como Leo San Juan — actor mexicano conocido por la serie La CQ y su participación en Chicuarotes , de Gael García Bernal.

Erick Elías como El Charro Negro — actor de telenovelas y series como Betty en NY y 100 días para enamorarnos ; retoma al antagonista sobrenatural de la franquicia.

Emilio Treviño como Nando San Juan — actor de doblaje reconocido por ser la voz de Miles Morales (y Peter Parker) en las cintas de Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso .

Mayté Cordeiro como Teodora Villavicencio, la niña fantasma que acompaña a Leo.

Annie Rojas como Xóchitl Ahuactzin, amiga de Leo.

Lalo España (Eduardo España) como Evaristo, el dragón — comediante conocido por Otro rollo y Vecinos .

José Luis Orozco como El Alebrije de la Biblioteca.

La película solo está disponible en cines y no tiene fecha para streaming

La venganza del Charro Negro se exhibe de manera exclusiva en salas de cine de México, en cadenas como Cinépolis, Cinemex y Cinedot. Hasta el momento no existe información confirmada sobre una fecha de estreno digital ni de llegada a plataformas de streaming.

El cartel promocional anuncia la película de animación La venganza del Charro Negro, producida por Ánima y distribuida por Videocine. (Videocine)

La cinta incluye una escena postcréditos, por lo que se recomienda a los espectadores permanecer en la sala tras el final de la historia. La producción contó con un equipo mayoritariamente mexicano a través de Ánima Estudios.