Alito Moreno responde a Sheinbaum por reunión con transportistas: “Todo lo que huela a diálogo les genera urticaria”

Alejandro Moreno afirmó que asume la postura de enemigo principal frente al partido Morena. Crédito: X/@alitomorenoc

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Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas respondió este 27 de octubre a Claudia Sheinbaum, quien cuestionó su reunión con transportistas antes del paro nacional que provocó bloqueos en distintas carreteras de México. El dirigente nacional del PRI defendió el diálogo con el sector y acusa a Morena de rechazar las críticas.

La presidenta señaló que llama la atención que los transportistas se reúnan con Moreno tres días antes de convocar a las movilizaciones, pese a que las mesas de diálogo con el Gobierno federal permanecen abiertas. “Hagan ustedes sus propias conclusiones”, expresó durante su conferencia matutina.

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En un video difundido en redes sociales, Moreno afirmó que mantendrá abiertas las puertas de sus oficinas y las del PRI para escuchar a quienes exigen soluciones. " A ella y a los de Morena, todo lo que huela a diálogo les genera urticaria y molestia. Ese es el problema de los gobiernos cínicos y corruptos de Morena“, afirmó el dirigente del tricolor.

Claudia Sheinbaum cuestionó que los transportistas se reunieran con el líder del PRI tres días antes de las movilizaciones. | Presidencia

También sostuvo que un gobierno incapaz de atender a quienes piensan diferente está condenado al fracaso y aseguró que acepta ser considerado “el enemigo número uno” de Morena.

El dirigente priista acusó a Morena de negociar con cárteles del crimen organizado, aunque no presentó pruebas en el mensaje. Moreno afirmó que los criminales deben terminar en la cárcel o en el cementerio y pidió recuperar la paz y la seguridad mediante la fuerza legítima del Estado mexicano.

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Transportistas retirarán los bloqueos en carreteras tras alcanzar un acuerdo con la Segob

La dependencia federal informó que las movilizaciones también afectaron casetas y accesos urbanos e industriales. Crédito: Cuartoscuro

La Segob informó este martes 27 de octubre que los transportistas retirarán por completo los bloqueos instalados en carreteras, casetas y accesos a zonas urbanas e industriales, tras alcanzar un acuerdo para dar seguimiento a sus demandas de seguridad, infraestructura, impuestos, seguridad social y condiciones laborales.

Esta jornada de movilizaciones abarcó 19 estados, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas. Veracruz concentró ocho puntos de protesta y el Estado de México registró seis.

Representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector suspendieron las protestas luego de reunirse con autoridades federales. La medida busca restablecer el tránsito de personas y mercancías en los tramos afectados.

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Segob coordinará mesas sobre seguridad, carreteras e impuestos

Los transportistas exigieron mayor vigilancia en las carreteras federales para prevenir robos y agresiones contra conductores. (Archivo Infobae)

La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán las reuniones para revisar las peticiones del gremio y establecer acuerdos con las dependencias responsables de cada asunto.

En las mesas participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Guardia Nacional.

Los transportistas pidieron reforzar la vigilancia en carreteras federales, atender el deterioro de la infraestructura y revisar los costos operativos que enfrentan las empresas de carga.

También expusieron inquietudes por las tarifas de peaje, los estímulos fiscales vinculados al autotransporte y los riesgos para los operadores que recorren las vías federales. Las agrupaciones solicitaron atención a casos de transporte irregular y a presuntos abusos de autoridad.

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En materia de seguridad, el sector busca acciones para prevenir robos y agresiones contra conductores. Respecto de la infraestructura, plantea la atención de caminos, accesos y condiciones de operación en las rutas de carga.

La CONCANACO SERVYTUR acompañará el seguimiento de los acuerdos alcanzados entre las autoridades y las organizaciones del transporte de carga.

Sheinbaum cuestiona el cierre de carreteras mientras había diálogo

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el cierre de carreteras y afirmó que el diálogo gubernamental permanece abierto. Crédito: Cuartoscuro

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que un sector de transportistas de CANACAR cerrara carreteras cuando el diálogo con el Gobierno de México ya estaba abierto desde días antes.

“¿Por qué cierran carreteras si el diálogo estaba abierto?”, preguntó la presidenta al sostener que los bloqueos no eran necesarios para que el gremio fuera escuchado.

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Sheinbaum afirmó que las puertas del diálogo permanecen abiertas para atender las demandas de los transportistas. Añadió que el conflicto incluye un planteamiento fiscal que afectaría a un sector reducido del autotransporte, principalmente a las empresas de mayor tamaño.

Presidente del PRI se reúne con distribuidores de autos para conocer sus propuestas sectoriales

Alito Moreno sostuvo un encuentro acompañado por senadores de su partido para escuchar planteamientos y desafíos de la industria automotriz nacional. Crédito: X/ @alitomorenoc

Alito Moreno se reunió este 27 de octubre con representantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, acompañado por integrantes del Senado del PRI, para conocer sus propuestas y los retos del sector automotriz.

Moreno sostuvo que esta industria es clave para la economía de México, la generación de empleos y la atracción de inversiones. El PRI, de acuerdo con el dirigente, respaldará las medidas que impulsen su crecimiento, den certeza a quienes invierten y generen más oportunidades para las familias mexicanas.

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