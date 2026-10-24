En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

El mexicano recibió la bota de oro junto al búlgaro Hristo Stoichkov. Sin embargo, no fue suficiente para ser acreedor del reconocimiento francés, que hasta 1994 ignoraba a figuras no europeas, entre ellas Diego Armando Maradona. (Ilustración: Jesús Aviles / Infobae México)

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El nombre de Hugo Sánchez vuelve a situarse en la conversación del futbol mundial a 50 años de su debut profesional con los Pumas de la UNAM.

Entre recuerdos de goles, títulos y noches de máxima tensión, el “Pentapichichi” repasó su relación con el FC Barcelona y una herida que aún conserva: la imposibilidad de competir por el Balón de Oro.

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Hugo Sánchez conmemora 50 años de su debut profesional en el futbol con el Club Universidad Nacional. (X/ @PumasMX)

El mexicano separó ambos capítulos, aunque los dos remiten a su destacado paso por España. Ante el conjunto catalán encontró uno de los rivales que más lo impulsaban; fuera de la cancha, cuestionó una regla que lo dejó al margen del premio individual por no tener nacionalidad europea.

Hugo Sánchez encontró en el Barcelona al rival ideal para sus grandes noches

La rivalidad con el Barcelona no apareció en el relato de Hugo como una disputa personal. Durante una charla con el Diario AS, el mexicano explicó que disfrutaba los partidos con tensión y dificultad, porque eran escenarios que lo impulsaban a buscar una mejor versión dentro de la cancha.

El exfutbolista marcó 19 goles ante el equipo catalán en competiciones españolas. Diez llegaron con el Real Madrid, siete durante su etapa en el Atlético de Madrid y dos con el Rayo Vallecano.

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Sus anotaciones se repartieron entre LaLiga, la extinta Copa de la Liga y la Supercopa de España. La Copa del Rey fue el único torneo nacional en el que no logró convertirle a los culés.

El mexicano sumó 19 anotaciones frente al FC Barcelona en distintas competencias del futbol español. (Foto: Instagram @hugosanchez_9)

Sánchez celebró ese registro desde el lugar de un goleador que encontró en el club azulgrana a un adversario de máxima exigencia: “Es un placer haber metido tantos goles al Barcelona”.

También descartó que existiera un rechazo hacia el club: “Al revés. Me gustaba. Mientras más difíciles eran los partidos, mientras más tensión había y mientras más público asistía, más inspirado me sentía”.

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En este sentido, para el “Pentapichichi”, la rivalidad debía sostenerse en la competencia y no salir del campo. Los choques ante los blaugranas reunían presión y expectativa, dos elementos que, según contó, aumentaban su motivación.

La regla del Balón de Oro lo dejó fuera junto con Diego Armando Maradona

El nombre del FC Barcelona también apareció en otro recuerdo de Sánchez: el de Diego Maradona, quien jugaba en el club catalán mientras ambos quedaban excluidos de la votación del Balón de Oro.

Hasta 1994, el galardón estaba reservado exclusivamente para jugadores de nacionalidad europea. La regla impedía competir a figuras de otros continentes, aunque formaran parte de las principales ligas del futbol europeo.

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Hugo consideró discriminatoria esa condición: “Estábamos jugando en Europa y nos discriminaban. Eso sí era una discriminación absoluta”.

Hugo calificó de discriminatoria la exclusión del Balón de Oro que compartió con Diego Maradona. - crédito AFP

En 1990, el mexicano ganó la Bota de Oro luego de convertir 38 goles con el Real Madrid durante la temporada 1989-1990. El premio lo compartió con el búlgaro Hristo Stoichkov, entonces jugador del CSKA Sofía.

La ceremonia se celebró en Bonn, Alemania, y el “Niño de Oro” contó que evaluó devolver el trofeo frente al público: “Tengan su Bota de Oro, porque me discriminan en la votación”, pensó.

Sin embargo, su esposa, Emma Portugal, lo convenció de conservar el reconocimiento. Hugo aceptó el premio y decidió presentar después su protesta ante las autoridades pertinentes.

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La regla cambió en 1995 y abrió el premio a futbolistas no europeos

El cuestionamiento de Sánchez se remite a una etapa previa a la apertura del Balón de Oro. En 1995, el galardón permitió competir a jugadores de cualquier nacionalidad que militaran en clubes europeos.

George Weah , delantero liberiano del AC Milan , fue el primer futbolista no europeo en ganar el reconocimiento bajo la nueva regla.

Hugo mencionó a Pelé , Maradona y Alfredo Di Stéfano al hablar de figuras americanas que enfrentaron criterios restrictivos en distintos momentos.

El caso de Di Stéfano tuvo una particularidad: ganó el premio en 1957 y 1959 tras nacionalizarse español.

El mexicano también recordó los insultos racistas y xenófobos que afirmó haber escuchado fuera de casa durante sus primeros meses en el Atlético de Madrid , luego de llegar a España en 1981 .

Con el tiempo, ganó una Copa del Rey y un trofeo Pichichi con el Atlético. Tras su pase al Real Madrid, sumó otros cuatro Pichichis, cinco Ligas consecutivas y la Bota de Oro.

El Pentapichichi conquistó la Bota de Oro de 1990 tras marcar 38 goles en la temporada con el Real Madrid.

Así, entre la celebración de sus goles frente al Barcelona y el reclamo por el Balón de Oro, la huella de Hugo Sánchez en España quedó escrita entre chilenas, premios, una rivalidad que asumió como histórica y los obstáculos que le negaron la oportunidad de reclamar su lugar dentro de los mejores de la historia.