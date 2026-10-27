Guillermo Ochoa pide paciencia para Rafa Márquez y Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana

Memo considera prematuro evaluar al nuevo ciclo nacional, que suma dos empates y dos derrotas en amistosos antes de enfrentar a Jamaica en la Liga de Naciones. (Fotos: REUTERS)

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La portería de la Selección Mexicana ya no cuenta con la silueta de Guillermo Ochoa bajo los tres palos. El exarquero, que durante años convivió con la exigencia de defender el arco nacional, atraviesa ahora los días posteriores a su retiro entre homenajes, recuerdos y una mirada atenta al relevo que dejó.

Tras ser reconocido por el Club América en el Estadio Azteca y recibir la Medalla Anáhuac de Deporte 2026, Memo habló sobre el nuevo ciclo del Tri.

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Memo Ochoa descarta incursionar en los banquillos o en puestos directivos para concentrarse en proyectos deportivos fuera de las canchas. (Instagram/ @uanahuacnorte)

Con 154 partidos y seis convocatorias mundialistas como respaldo, pidió paciencia para Rafael Márquez, Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel, los nombres que representan el presente inmediato de México.

Ochoa considera prematuro juzgar el proceso de Rafael Márquez

El arranque de Rafael Márquez dejó dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro amistosos al frente de la Selección Mexicana.

Los resultados abrieron dudas en el entorno del equipo, pero Ochoa considera que todavía es apresurado definir el rumbo de un proceso que apenas comienza.

El exarquero recordó que el grupo deberá adaptarse a una propuesta diferente a la que manejaba Javier Aguirre. Desde su perspectiva, los amistosos permiten revisar alternativas, corregir detalles y trasladar nuevas indicaciones a una plantilla que aún busca su mejor versión.

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El exportero nacional sostiene que los futbolistas necesitan tiempo para asimilar las diferencias entre el planteamiento de Rafael Márquez y el de Javier Aguirre. REUTERS/Raquel Cunha

Al referirse a la falta de triunfos en el inicio del ciclo, Memo pidió no acelerar las conclusiones: “Hay que insistir y darle tiempo, los amistosos son para eso, hay que ir con calma”.

La diferencia entre las ideas del “Vaco” y el “Káiser” también fue parte de su análisis. El exportero sostuvo que los futbolistas necesitarán tiempo para comprender las exigencias del nuevo cuerpo técnico y agregó que “poco a poco se verá la mano de Rafa”.

La primera prueba oficial llegará ante Jamaica, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para Ochoa, esos partidos permitirán una lectura más precisa del proceso, pues “lo que cuentan son los partidos oficiales”.

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La portería mexicana busca un nuevo dueño

La salida de Memo Ochoa abrió una competencia que tiene a Luis Ángel Malagón y a Raúl Rangel como dos de sus nombres principales. El arquero del América volvió a la actividad después de la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026, mientras el guardameta de Chivas fue el titular en la competencia.

El Tala recibió críticas por errores en sus primeras presentaciones de esta nueva etapa. Ochoa, que conoce la presión que acompaña cada falla en la portería nacional, pidió que el análisis sobre los jóvenes no se limite a una actuación o a una fecha FIFA.

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Al hablar de los candidatos para el relevo, destacó las condiciones que observa en ambos: “Son buenos chicos, con mucho talento, están haciendo las cosas bien”.

Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel encabezan la competencia por la titularidad en la portería del conjunto nacional tras el retiro de Guillermo Ochoa. (Especial)

El exarquero evitó señalar a un heredero directo. En cambio, planteó que los porteros necesitan continuidad y margen para asentarse: “Hay una camada de chicos que hay que dejarlos trabajar, que cojan ritmo, que se instalen en la Selección”.

Pero la lista de alternativas se extiende hasta Álex Padilla, Carlos Acevedo, Óscar García, Carlos Moreno y Andrés Sánchez.

En este sentido, Márquez y su cuerpo técnico deberán ser meticulosos al observar su rendimiento en clubes, su respuesta ante la presión y su capacidad para sostenerse en momentos adversos.

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Los homenajes de Ochoa que marcan el comienzo de una nueva etapa en el futbol

Las declaraciones de Guillermo coincidieron con una semana en la que recibió reconocimientos por su carrera. El América lo homenajeó el 25 de octubre, antes del partido ante Pachuca, y dos días después recibió la Medalla Anáhuac de Deporte 2026.

La tribuna americanista acompañó su despedida con el mensaje “Por S13mpre” , en referencia al número que utilizó durante sus etapas con las Águilas . El club también presentó de forma simbólica la “Cancha Memo Ochoa” .

En la Universidad Anáhuac México , el exfutbolista habló de las críticas y las dudas que afrontó durante su carrera.

También adelantó que busca impulsar iniciativas para que jóvenes talentos tengan oportunidades dentro del deporte.

Ochoa descartó, por ahora, una carrera como director técnico o dirigente. Su intención es mantenerse cerca del futbol mediante proyectos vinculados con el América, la Selección Mexicana y actividades fuera del país.

El Club América rindió homenaje a Guillermo Ochoa en el Coloso de Santa Úrsula bajo la leyenda “Por S13mpre”. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, desde ese nuevo lugar, lejos de la cancha pero todavía ligado al entorno del Tri, Guillermo Ochoa observa un relevo que conoce bien. Malagón y Rangel comienzan a disputar un arco que fue suyo, mientras Rafael Márquez intenta construir una Selección Mexicana con identidad propia.