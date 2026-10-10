Ricardo “Tuca” Ferretti confiesa que estuvo por volver a Pumas, pero le cerraron las puertas: “Fue antes de que llegara Mohamed”

El exdirector técnico buscó una tercera etapa con el Club Universidad Nacional antes de la llegada de Antonio Mohamed como relevo de Rafa Puente Jr. en marzo de 2023. (imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de levantar el título del Clausura 2009, antes de sentarse en el banquillo y antes del tiro libre que quedó ligado a la final de 1991, Ricardo “Tuca” Ferretti ya tenía una historia escrita con Pumas.

Años después, el técnico buscó la manera de añadir otro capítulo a su trayectoria dentro de Ciudad Universitaria.

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Ricardo Ferretti salvó del descenso al Club Universidad Nacional y ganó el campeonato del Clausura 2009. (Foto de archivo

El intento se quedó fuera de Cantera. Ferretti reveló que presentó un proyecto para volver al Club Universidad Nacional, pero la dirigencia de entonces rechazó la propuesta antes de contratar a Antonio Mohamed en 2023.

Ferretti buscó abrir una tercera etapa con el banquillo auriazul

El exentrenador habló sobre el episodio durante una emisión de Futbol Picante, cuando surgió su nombre como una posible alternativa para los universitarios. Ferretti no detalla si existió una negociación formal, aunque confirmó que se acercó con una propuesta de trabajo.

“Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva”, señaló al recordar el momento en el que buscó volver al equipo con el que también vivió una carrera como jugador.

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Tuca Ferretti se enfrascó en una pelea con Álvaro Morales por el Pumas vs América (X/ @futpicante)

El Tuca explicó que el contacto no fue una charla informal ni de lejos: “Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no”, señaló al contar que la respuesta llegó antes del cambio de entrenador.

El analista ubica con precisión aquel episodio: “Eso fue antes de Mohamed”. Sus palabras sitúan el intento previo a marzo de 2023, cuando Pumas eligió al “Turco” para reemplazar a Rafael Puente Jr.

De esta manera, la respuesta cerró una posibilidad que Ricardo todavía recuerda. No volvió a Cantera en 2023 y los felinos tomaron otro rumbo, pero aquella negativa reaparece ahora que el banquillo auriazul vuelve a quedar bajo la lupa.

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Mohamed tomó el puesto que buscaba en Ciudad Universitaria

Pumas eligió a Antonio Mohamed en marzo de 2023, luego de la salida de Puente Jr., quien dirigió solo 12 partidos de Liga MX con saldo de 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

Mohamed logró llevar a Universidad a la Liguilla en el Clausura 2023 .

En el Apertura 2023 , el equipo llegó hasta las semifinales, donde Tigres terminó con su camino.

El Turco dejó el cargo sin cortar la sequía de títulos que Pumas mantiene desde el Clausura 2011 .

Ferretti conocía el entorno auriazul: dirigió al club entre 1991 y 1996, además de una segunda etapa de 2006 a 2010.

Antonio Mohamed asumió el banquillo auriazul en marzo de 2023 tras la salida de Rafael Puente Jr.(Cortesía: Pumas)

En ese segundo ciclo, el Tuca evitó el descenso de Pumas y conquistó el Clausura 2009. Como jugador, también tuvo dos periodos como universitario y fue parte del plantel campeón de 1991.

El Tuca pide respaldo al proyecto de Esteban Solari

El nombre de Ricardo Ferretti aparece mientras Pumas registra apenas 3 triunfos en sus últimos 10 partidos del Apertura 2026.

La mala racha bajo el mando de Esteban Solari alimenta preguntas sobre el futuro del banquillo, pero el ahora analista evita colocarse como aspirante: “Hay que tener respeto, hay que apoyar y no hay que estarse candidateando cuando está una persona en el puesto”.

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Ricardo Ferretti pidió respaldar el proceso de Esteban Solari y descartó postularse para dirigir a Pumas actualmente. REUTERS/Raquel Cunha

Así, mientras el Tuca insiste en que no busca desplazar al entrenador argentino, sus declaraciones tampoco confirman contactos con la actual dirigencia ni una negociación para regresar.

La tercera etapa que imaginó antes de Mohamed no llegó a CU; quedó en aquel proyecto que presentó, en una respuesta negativa y en una puerta que, por ahora, permanece cerrada.