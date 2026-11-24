La narcolancha contenía más de 1.5 toneladas de cocaína. Crédito: X - @jiatfs

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El 9 de noviembre de 2026, la Secretaría de Marina (Semar) compartió en sus canales oficiales el resultado de una operación naval frente a las costas de Guerrero: el aseguramiento de 24 bultos con cerca de mil kilogramos de cocaína y la detención de seis personas. El comunicado oficial no mencionó ningún tipo de colaboración con agencias extranjeras en el operativo.

Quince días después, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JIATF-South) reveló en su cuenta de X que la interceptación había contado con apoyo de detección aérea del Comando Sur de Estados Unidos. El organismo publicó la misma fotografía oficial difundida por la Semar, y reportó un peso superior al informado inicialmente: mil 512 kilogramos de cocaína.

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La Semar reportó mil kilogramos y atribuyó el hallazgo a patrullajes rutinarios

En su comunicado del 9 de noviembre, la Semar describió la operación como resultado de “recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval” en aguas del Océano Pacífico. La dependencia detalló que personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detuvo a seis presuntos infractores de la ley y aseguró una embarcación menor junto con los 24 bultos de droga.

El texto precisó que el peso ministerial de la sustancia quedó pendiente de confirmación por parte de la autoridad competente, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La Semar también informó que, con este aseguramiento, la presente administración acumulaba más de 98 toneladas de cocaína decomisadas en el mar.

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Un video impactante muestra cómo la Marina Armada de México interviene una embarcación y asegura un importante cargamento de drogas. Testigos de la lucha contra el narcotráfico.

En ningún momento el comunicado mexicano hizo referencia a información proporcionada por agencias de Estados Unidos ni a labores de detección aérea previas a la intervención naval. La versión oficial situó el operativo únicamente “frente a las costas de Guerrero”, sin precisar un punto geográfico específico.

El JIATF-South expuso el rol de una aeronave de la CBP

El tuit publicado por el JIATF-South, dirigido por el Comando Sur de Estados Unidos, atribuyó la interceptación a “los esfuerzos de detección y monitoreo de drogas apoyados” por ese grupo de trabajo. Según el organismo, una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó dos lanchas rápidas en la zona, información que no figuró en el comunicado mexicano.

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El JIATF-South ubicó el operativo al suroeste de Acapulco, una referencia geográfica más precisa que la empleada por la Semar. El organismo indicó que, tras la detección aérea, se notificó tanto a la Secretaría de Marina como a la cadena de mando estadounidense, y que la operación se lanzó con apoyo de un helicóptero.

La misma imagen fue compartida por el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur y por autoridades mexicanas. (Semar)

De acuerdo con esta versión, infantes de marina mexicanos tomaron el control de la embarcación y detuvieron a las seis personas, mientras incautaron 24 paquetes que contenían mil 512 kilogramos de cocaína, cifra superior a la reportada originalmente por la Semar. El JIATF-South atribuyó el resultado al respaldo del Departamento de Guerra estadounidense y a operaciones dirigidas por el Comando Sur para “detectar, desarticular y desmantelar redes narcoterroristas”.

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El Pacífico concentra la mayoría del tráfico de cocaína, según el almirante secretario de Marina

El almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, confirmó el 31 de julio de este año que la mayoría de la droga que circula por mar con destino a México llega por las costas del Océano Pacífico, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa operarían como las principales organizaciones detrás de los cargamentos.

La declaración surgió durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando una periodista le preguntó sobre las cerca de 80 toneladas de cocaína decomisadas en altamar desde el inicio del sexenio.

El secretario de Marina en la conferencia mañanera del 31 de julio de 2026. Crédito: Presidencia

Morales confirmó ese dato, ya adelantado en boletines previos de la dependencia, y reveló que los cárteles cambiaron su táctica: introdujeron polizones —“gente que no trae papeles”— a bordo de barcos de carga grande con instrucciones de lanzar la droga al mar durante la travesía. Esa modalidad obligó a la Semar a abrir un segundo frente de vigilancia directa en los puertos, además del patrullaje habitual en altamar.

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El almirante precisó que el despliegue naval se orientó hacia el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco que operó como punto de alerta temprana para detectar embarcaciones con cargamentos antes de que se acercaran a tierra. El Pacífico mexicano abarca 11 estados con litoral —entre ellos Guerrero— y suma más de 7 mil kilómetros de costa, equivalentes al 70% del litoral nacional.

Una vez lanzada la carga al agua, embarcaciones menores mexicanas operan como recolectoras, de acuerdo con la descripción del almirante.

La cifra reportada por Morales en julio quedó rebasada para noviembre. En su comunicado del 9 de noviembre sobre el decomiso frente a Guerrero, la propia Secretaría de Marina informó que la administración acumulaba ya más de 98 toneladas de cocaína aseguradas en el mar, un incremento de alrededor de 18 toneladas respecto a la cifra citada por el almirante cuatro meses antes.

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