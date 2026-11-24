Pumas compra a Robert Morales (X/ @PumasMX)

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El Club Universidad Nacional hace válida la opción de compra de Robert Morales, quien queda vinculado con la institución hasta 2029, mientras el primer equipo varonil entra en un periodo de descanso tras el Torneo Apertura 2026 y se prepara para el Clausura 2027.

En un comunicado fechado este 24 de noviembre, Club Universidad Nacional informa que la directiva toma la decisión después de analizar el desempeño del plantel al término del Apertura 2026. La permanencia de Morales es el primer movimiento anunciado rumbo al siguiente torneo.

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El equipo reportará el próximo viernes 11 de diciembre en las instalaciones de Cantera. Ahí comenzará la preparación para el Clausura 2027, luego del descanso autorizado para los jugadores del primer equipo varonil.

Robert Morales queda ligado al club hasta 2029

La compra de Robert Morales amplía su vínculo con el Club Universidad Nacional hasta 2029. El comunicado no precisa los términos económicos de la operación ni detalla si el jugador llegará procedente de otro club mediante un acuerdo definitivo.

La directiva presenta la decisión como parte de un proceso de reforzamiento del plantel. El anuncio ocurre después de la evaluación interna realizada al cierre del Apertura 2026.

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El club señala que la permanencia del futbolista representa un primer paso dentro de los ajustes previstos para el siguiente certamen. También adelanta que seguirá trabajando en el fortalecimiento del equipo.

La institución no identifica otros nombres, posiciones o posibles incorporaciones. Tampoco informa sobre bajas, renovaciones adicionales o movimientos relacionados con el cuerpo técnico.

La continuidad de Morales hasta 2029 da al club un jugador asegurado para los próximos torneos. La duración del vínculo supera la preparación inmediata para el Clausura 2027 y forma parte de una planificación que se extiende por tres años.