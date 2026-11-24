Miss Universo 2026 celebra su gran final este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La gala comienza a las 19:00 horas y se transmite por Universal+, Telemundo y los canales de YouTube de Miss Universo y Telemundo.
El certamen reúne a 116 concursantes. México está representado por la jalisciense María Vargas, de 28 años, quien busca conservar la corona que Fátima Bosch obtuvo en 2025.
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Fátima Bosch se despide de su reinado como Miss Universo con un mensaje de gratitud publicado en Instagram a unas horas de que termine el periodo en el que porta la corona obtenida por México en 2025.
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La jalisciense señaló que el apoyo a su candidatura no debe convertirse en burlas, comparaciones ni descalificaciones a otras participantes
A días de que Fátima Bosch entregue la corona de Miss Universo, María Vargas decidió hablar de lo que ocurre fuera de las pasarelas: los ataques, las comparaciones y las exigencias que reciben las concursantes en redes sociales.
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María Vargas representa a México este martes 24 de noviembre en la final de Miss Universo 2026, que se realiza en San Juan, Puerto Rico, con la posibilidad de obtener una segunda corona consecutiva para el país después del triunfo de Fátima Bosch en 2025.
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La jalisciense compite por la quinta corona para el país y busca suceder a Fátima Bosch, Miss Universo 2025
María Vargas representa a México este martes 24 de noviembre en la Gran Final de Miss Universo 2026, que se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La jalisciense busca la quinta corona para el país y suceder a Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.
María Vargas es la representante de México en esta edición
María Vargas representa a México en Miss Universo 2026 después de ganar la corona nacional como representante de Jalisco. Su triunfo se define la noche del 29 de agosto en Los Cabos, donde 32 concursantes, una por cada estado, compiten por suceder a Fátima Bosch.
La jalisciense recibe la banda de Miss Universo México 2026 en el Rancho Tierra Sagrada, sede de la final nacional. Desde el inicio del proceso se coloca entre las participantes con mayores expectativas por su preparación y desempeño en las distintas etapas del certamen.
Vargas toma el relevo de Bosch, quien concluye su periodo como reina mexicana tras un año de actividades públicas y de representación internacional. La nueva titular asume entonces la preparación rumbo a la edición 75 de Miss Universo, celebrada en Puerto Rico.