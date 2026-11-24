Miss Universo 2026 celebra su gran final este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La gala comienza a las 19:00 horas y se transmite por Universal+, Telemundo y los canales de YouTube de Miss Universo y Telemundo.

El certamen reúne a 116 concursantes. México está representado por la jalisciense María Vargas, de 28 años, quien busca conservar la corona que Fátima Bosch obtuvo en 2025.