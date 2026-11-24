Daniela Alexis abandonó el set de La Granja VIP 2026 tras imputar un presunto embarazo a Kevyn Contreras en vivo. (IG: bebeshitadany)

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La influencer Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, enfrenta advertencias en redes sociales sobre una posible demanda civil por daño moral, luego de frenar sus declaraciones públicas respecto a la presunta paternidad que atribuyó al comediante Kevyn Contreras tras salir expulsada del reality show La Granja VIP.

La controversia comenzó el 22 de noviembre, cuando la participante abandonó las instalaciones de La Granja VIP 2026 y lanzó al aire la frase “te veo en nueve meses”.

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La imputación carece de confirmación médica oficial y se sitúa bajo el marco del artículo 1916 del Código Civil Federal, ordenamiento que sanciona la afectación ilícita a los sentimientos, afectos y reputación comercial de las personas.

El conflicto escaló mientras Contreras permanece incomunicado en la competencia televisiva. Paralelamente, seguidores del comediante señalaron la difusión de un pronunciamiento por parte de su equipo legal en el exterior para frenar señalamientos no sustentados sobre su vida íntima.

Pronunciamiento por parte de su equipo legal en el exterior para frenar señalamientos no sustentados sobre su vida íntima. (Captura de pantalla )

La transmisión en redes sociales y el freno a las declaraciones sobre la presunta paternidad

Daniela Alexis realizó una transmisión digital en la que esquivó detallar el presunto embarazo que ventiló en cadena nacional durante su despedida del programa.

“Yo la verdad es que quisiera contarles más a detalle sobre lo que dije hoy, pero no quiero, contar cosas delicadas. ¿Me entienden?”, declaró la conductora en el video en vivo frente a miles de espectadores.

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Durante la transmisión, usuarios de la plataforma digital señalaron que la representación jurídica de Contreras preparó un desmentido formal.

Al mismo tiempo, seguidores del comediante dirigieron quejas públicas a la televisora TV Azteca y al conductor Adal Ramones para exigir una disculpa institucional por permitir una imputación al aire sin verificación previa.

Contreras, quien es padre de seis hijos, desestimó la aseveración durante la gala de eliminación y respondió de forma tajante: “no es verdad”.

Durante una transmisión en vivo Alexis evitó confirmar detalles clínicos sobre su relación con Contreras ante reclamos de disculpas públicas dirigidos a la producción. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP México)

El marco civil por daño moral ante imputaciones sin sustento clínico

En la legislación de la Ciudad de México y a nivel federal, los delitos de calumnia y difamación quedaron derogados del código penal en 2007.

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Cualquier querella derivada de aseveraciones públicas lesivas se dirime exclusivamente ante juzgados civiles mediante juicios ordinarios de daño moral.

La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal estipula que imputar hechos que degraden la estima social de una persona impone la obligación de reparar el daño.

En un litigio civil, la parte demandante debe comprobar el descrédito ante la opinión pública y la afectación directa a ingresos o patrocinios comerciales.

De prosperar una sentencia condenatoria, la ley no impone penas carcelarias, sino indemnizaciones económicas tasadas por jueces civiles y la publicación forzosa de la sentencia o retractación en los mismos medios de difusión donde ocurrió la falta.

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Los contratos de realities incorporan cláusulas estrictas de confidencialidad (NDA). Estas disposiciones contemplan penalizaciones monetarias que parten de los 100 mil pesos y pueden alcanzar sumas de siete dígitos ante contingencias legales provocadas por los participantes.

Los contratos de realities incorporan cláusulas estrictas de confidencialidad, estas disposiciones contemplan penalizaciones monetarias. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El desvío de la controversia hacia el premio económico de La Granja VIP

Horas después de contener sus comentarios sobre el presunto embarazo en su transmisión, Alexis reapareció en una entrevista posterior a su expulsión. En la emisión, modificó su discurso y enfocó sus críticas en impedir que Contreras gane el premio final en efectivo del certamen.

“La verdad es que yo tengo la esperanza de que la gente vea lo que realmente es, que aburra a la gente”, afirmó la exparticipante al convocar al público a retirar el respaldo electoral al comediante.

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Alexis acusó además al actor Julio Camejo de coartar la convivencia dentro de la casa. Aseguró que el actor cubano intervenía de forma continua y no permitía una interacción directa con Contreras.

La conductora sostuvo que el comediante alteró su comportamiento afectivo al notar la presencia de las cámara, la maniobra discursiva busca restar votos a Contreras en vísperas de las siguientes rondas de nominación semanal.

Tras frenar sus comentarios sobre el presunto embarazo, la exparticipante centró sus declaraciones en pedir al público que no vote por Contreras. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Los antecedentes de conflicto en La Granja VIP y el reglamento interno del reality

Las confrontaciones entre ambos participantes acumularon antecedentes directos durante las once semanas previas a la eliminación de Daniela Alexis.

La dinámica incluyó reclamos verbales continuos y un altercado en el que la influencer le arrojó un vaso de agua al rostro a Contreras tras una disputa en las áreas comunes.

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Contreras entró a la competencia con una estructura familiar definida: es padre de tres hijos con Sandra González, con quien mantuvo una relación de diez años, una hija con reserva de identidad materna, y dos gemelas con Naomy Villarreal.

La convivencia entre ambos concursantes acumuló once semanas de roces en pantalla. (Captura de pantalla )

El reglamento de La Granja VIP prevé sanciones disciplinarias que abarcan desde la pérdida de inmunidad y voto hasta la expulsión disciplinaria definitiva por agresiones físicas o transgresiones a la convivencia ética.

La producción del programa mantuvo a ambos concursantes en el set hasta que el voto de la audiencia determinó la expulsión de Alexis el 22 de noviembre.

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El avance de una eventual demanda civil dependerá de las acciones que interponga el equipo de Kevyn Contreras antes de que concluyan las transmisiones del programa. Entretanto, Daniela Alexis mantiene pausadas sus declaraciones sobre el tema médico ante el riesgo de activar penalizaciones contractuales