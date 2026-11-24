Fátima Bosch Fernández publica un mensaje sobre el destino y la fe antes de entregar la corona de Miss Universo en Puerto Rico. (Cortesía: Diario El Heraldo)

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Horas antes de entregar la corona de Miss Universo este martes en San Juan, Puerto Rico, la mexicana Fátima Bosch publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de su noche de coronación acompañada de un mensaje en el que abordó la envidia, el destino y la fe. “Esa noche comprendí que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia”, escribió la reina saliente, quien lleva el reinado desde noviembre de 2025.

La publicación llega al cierre de un reinado marcado por la polémica

El directivo tailandés Nawat Itsaragrisil reprendió a Fátima Bosch Fernández frente a decenas de concursantes antes de la final de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta del productor de contenido conocido públicamente como Sisoyjosh —citado en la misma historia de Instagram de Fátima Bosch— aportó una segunda frase que completa el tono del mensaje: “He llevado durante estos meses la corona en la cabeza y el corazón del universo en las manos”. Fátima Bosch limitó los comentarios en esa historia, según se observa en las capturas difundidas en redes sociales. La canción que sonaba de fondo mientras la reina publicaba la historia era “The Winner Takes It All”, del grupo sueco ABBA.

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La elección de esa canción no es un detalle menor: Fátima Bosch Fernández llegó a la final del 21 de noviembre de 2025 en Tailandia en medio de uno de los escándalos más extensos en la historia del concurso. Semanas antes de la gala, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, entonces director de Miss Universo Tailandia, reprendió públicamente a Fátima Bosch frente a decenas de concursantes por no publicar contenido promocional, llegando a llamar a seguridad y amenazar con descalificar a quienes la apoyaran. Fátima Bosch abandonó la sala; otras candidatas la siguieron en señal de solidaridad.

Dos jueces renunciaron antes de la final acusando irregularidades

Fátima Bosch Fernández rechazó los señalamientos sobre una supuesta intervención de su padre en el resultado del concurso. (RS)

El músico franco-libanés Omar Harfouch anunció su renuncia al jurado de ocho miembros pocos días antes de la final, alegando que “un jurado improvisado” había preseleccionado a las 30 finalistas sin la participación del panel oficial. Horas después, el exfutbolista francés Claude Makélélé también se retiró, citando “motivos personales imprevistos”. La Organización Miss Universo rechazó las acusaciones y declaró que “ningún grupo externo fue autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas”. Posteriormente, la organización presentó una demanda contra Omar Harfouch por difamación e incumplimiento de contrato.

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Fátima Bosch respondió a las acusaciones de que su padre, Bernardo Bosch Hernández —directivo de Pemex—, habría influido en el resultado a través de su relación con Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. “Mi padre no tiene nada que ver con la organización. ¿Cómo vas a comprar una corona? Quizás en Walmart puedas comprar una corona, sí. Pero en Miss Universo, desde luego que no”, declaró Fátima Bosch en el programa Good Morning America de ABC. La organización nunca comprobó ninguna de las acusaciones de intervención externa.

Fátima Bosch es la cuarta mexicana en ganar Miss Universo

El Coliseo de Puerto Rico alberga la edición 75 de Miss Universo con la participación de 116 delegadas internacionales. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional)

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, y estudió Diseño de Moda en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, con formación adicional en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos. Es la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universo, después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020. También es la primera mujer de Tabasco en ganar el certamen nacional, título que obtuvo el 13 de septiembre de 2025 en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, compitiendo contra 31 candidatas estatales.

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A lo largo de su plataforma pública, Fátima Bosch ha hablado abiertamente sobre haber padecido dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad durante su escolaridad, y sobre el acoso que vivió a raíz de esos diagnósticos. Desde su coronación, utilizó el reinado para promover la neurodiversidad y los derechos de niñas con dificultades de aprendizaje.

La corona que entregará fue fabricada con 3.150 diamantes

La nueva corona del certamen, denominada El Resplandor del Legado Eterno, contiene oro blanco y 3,150 diamantes. (Ig/fatimaboschfndz)

La gala de este martes 24 de noviembre se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan y corresponde a la 75ª edición del certamen, conocida como la Diamond Edition. Fátima Bosch llegó a Puerto Rico días antes del evento para participar en actividades incluidas en su agenda oficial, entre ellas un encuentro con fanáticos en The Miss Universe Experience, en el centro comercial Plaza Las Américas, donde se exhibieron piezas de su reinado. La gala está conducida por el actor Mario López y la ex Miss Universo 2022 R’Bonney Gabriel, con un pre-show de Telemundo titulado “Celebrando Nuestras Reinas” a partir de las 7:00 p.m. ET.

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La nueva corona que recibirá la ganadora se denomina “El Resplandor del Legado Eterno” y fue diseñada por George Wittels en colaboración con Maison d’OR de París. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates con 3.150 diamantes de talla brillante y sus tres piedras principales representan el pasado, el presente y el futuro del certamen. Durante su reinado, Fátima Bosch Fernández portó la corona “La Luz del Infinito”, correspondiente a la edición anterior. En la competencia de este año participan 116 delegadas de todo el mundo, con México representada por María Vargas.