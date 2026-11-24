Capturan con un arma y cocaína a un colombiano presuntamente ligado a “Los Tanzanios” en la CDMX. SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre de nacionalidad colombiana en la alcaldía Álvaro Obregón, en posesión de un arma de fuego y dosis de aparente narcótico. El detenido identificado como Fabio Esteban, de 64 años, presunto integrante del grupo delictivo conocido como “Los Tanzanios”.

La detención se produjo en el marco de trabajos de investigación que la corporación mantiene activos sobre esta organización criminal, que opera en los perímetros de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

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Vigilancia en San Pedro de los Pinos derivó en la detención

Elementos de la SSC realizaban estrategias de vigilancia fija y móvil cuando, en la colonia San Pedro de los Pinos, observaron a un hombre que manipulaba bolsitas como las que suelen utilizarse para la distribución de droga.

Con el objetivo de descartar algún hecho delictivo, los uniformados se acercaron al sujeto. El hombre dijo ser ciudadano colombiano y los policías le informaron que, en apego al protocolo de actuación policial, le realizarían una revisión preventiva.

Capturan con un arma y cocaína a un colombiano presuntamente ligado a “Los Tanzanios” en la CDMX. SSC

Como resultado de esa revisión, los agentes le hallaron un arma de fuego de color negro con siete cartuchos útiles. También dos envoltorios con aparente cocaína en presentación de piedra y cuatro bolsitas con cierre hermético con una sustancia sólida con las características de la cocaína en polvo. El aseguramiento se completó con un teléfono celular, dinero en efectivo y un vehículo.

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Hallazgos durante la revisión preventiva

Los policías detuvieron al hombre de 64 años y le leyeron sus derechos constitucionales, conforme al procedimiento establecido. Junto con los objetos asegurados, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Esa autoridad será la encargada de definir su situación legal y de realizar las investigaciones pertinentes sobre el caso.

El arma de fuego y la droga asegurada quedaron bajo resguardo como parte de las diligencias que se integran al expediente abierto por los hechos.

El vínculo con “Los Tanzanios”

De acuerdo con un cruce de información realizado por las autoridades, se supo que el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo cuyos integrantes fueron detenidos el pasado 30 de octubre de este año.

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Capturan con un arma y cocaína a un colombiano presuntamente ligado a “Los Tanzanios” en la CDMX. SSC

Esa organización, identificada como “Los Tanzanios”, se dedica al cobro de piso, extorsión, homicidios, delitos contra la salud y tráfico de armas, con actividad en los perímetros de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

El hombre sería pareja sentimental de Luz del Carmen, conocida con el alias de “Mimi Tere”, también ligada a este grupo delictivo y detenida el 30 de octubre pasado. El comunicado oficial de la SSC no detalla si existe una relación directa entre ambas detenciones más allá de la pertenencia al mismo grupo delictivo.

Operativos en Iztapalapa e Iztacalco

El comunicado de la SSC recuerda que la detención de este martes se da en el marco de los seguimientos que las autoridades capitalinas mantienen sobre “Los Tanzanios” desde hace semanas.

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El 30 de octubre, la corporación había detenido a otros integrantes de esta célula delictiva, señalada por las autoridades como generadora de violencia en el oriente de la capital.

La SSC no ofreció, en el comunicado difundido este martes, precisiones adicionales sobre el número total de integrantes detenidos hasta el momento ni sobre la estructura completa de la organización.

El caso de Fabio Esteban quedó, de acuerdo con el comunicado oficial, en manos del Ministerio Público, que deberá determinar los cargos que podrían imputársele por la posesión del arma de fuego y de las sustancias aseguradas durante el operativo en Álvaro Obregón.

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Contexto: la estructura y el historial de Los Tanzanios

La célula de Los Tanzanios es señalada por las autoridades por delitos de extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operaciones concentradas en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

| Especial

Su fundador original fue Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, exintegrante del Ejército, detenido en 2005. Tras esa detención, el liderazgo pasó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, quien ya había sido aprehendido en diciembre de 2023 en la colonia Agrícola Oriental, cuando le aseguraron 292 dosis de droga en polvo y una cantidad adicional a granel.

En septiembre de 2025, Nicolás volvió a ser detenido por la SSC en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, identificado en ese momento como líder de la organización. Su detención más reciente ocurrió el 14 de julio de 2026 en Iztapalapa, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), como parte de una orden de aprehensión por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

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Las autoridades capitalinas también lo investigan por su probable participación en secuestro y extorsión, delitos vinculados con la estructura de Los Tanzanios.