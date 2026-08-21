Nery Castillo defiende a Hormiga González por elegir a Grecia

El extécnico cuestionó que Chivas venda a su mejor delantero y advirtió que se debilitarán para el Apertura 2026; mientras que la figura del Olympiacos pidió respeto y recordó su presencia constante en Champions y Europa League. (Especial)

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La salida de Armando “Hormiga” González de Chivas rumbo al Olympiacos de Grecia encendió un debate que rápidamente se convirtió en un choque de voces autorizadas.

El fichaje, valuado en alrededor de 12 millones de dólares, fue interpretado por algunos como un salto profesional significativo y por otros como un retroceso.

El fichaje de la Hormiga González con el Olympiacos se habría dado en alrededor de 12 millones de dólares. (Ilustración: Jesús Aviles)

En medio de la discusión, dos figuras se enfrentaron públicamente: Ricardo “Tuca” Ferretti, quien criticó la operación y el destino, y Nery Castillo, exdelantero del Olympiacos, que salió en defensa del club y del joven jugador.

El Tuca critica duramente a la Hormiga y a la Liga de Grecia

El Tuca fue categórico al señalar que “perdieron todos” con la salida de González. En Futbol Picante lanzó una pregunta que resonó entre los aficionados: “¿Qué esperanza me das tú como directivo si vendo a mi mejor delantero?”.

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Para él, Chivas debilitó su proyecto y sacrificó la posibilidad de pelear el título del Apertura 2026. Ferretti cuestionó con dureza e ironía la capacidad de Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda para asumir el rol ofensivo. “Marín tiene 28 años y Sepúlveda, desde que llegó a Chivas, ¿cuántos goles han metido?”.

El Tuca Ferretti citó los casos de Luis García y Hugo Sánchez para argumentar que Armando González debía esperar para no terminar en una "liga tercermundista". (Captura de pantalla)

Además, el Tuca recordó ejemplos históricos: “Luis García se quería ir a un equipo de medio pelo de España. El ingeniero le dijo: ‘Espérate’ y lo puso en el Atlético de Madrid. A Hugo Sánchez lo prestaron al Atleti y luego lo devolvieron, hasta que finalmente triunfó en Europa”.

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Con ello, sugirió que Armando debió tener paciencia y esperar una oportunidad en un torneo de mayor nivel: “A una liga que ustedes dicen tercermundista, no, yo veo que es incluso más abajo”.

Nery Castillo explota contra Ferreti

El exdelantero mexicano, figura histórica del Olympiacos, reaccionó con dureza a las palabras de Ferretti. Desde sus redes sociales pidió “un poquito de respeto para el Olympiacos”, recordando que el club compite regularmente en Champions League y Europa League.

Castillo señaló que a Ricardo en Grecia “nadie lo conoce”, restándole autoridad. Su mensaje fue directo: “Tuca, te equivocas, nunca estuviste en esta Liga Griega como para poder hablar. Imagínate que le preguntas a un griego por vos, va a decir que no existís porque seguro no te conoce si dirigiste sólo en México”.

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Nery Castillo descalificó la carrera de Ferreti, pidió “respeto para el Olympiacos” y recordó que el club compite regularmente en Champions League y Europa League. (Instagram/ @nerycastillo.official)

Además, aseguró que “para ser un gran jugador no es necesario jugar en Real Madrid o Barcelona”, comparando la situación con la propia carrera del Tuca, quien nunca salió de México y aun así es considerado un gran entrenador.

La ruta mexicana en Grecia

La llegada de González refuerza la presencia mexicana en el futbol heleno, donde ya hubo referentes históricos que dejaron huella.

Nery Castillo: 163 partidos, 47 goles y seis títulos de liga con el Olympiacos.

Alan Pulido: seis goles en 17 partidos y un campeonato de Superliga.

Otros mexicanos: Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Antonio de Nigris y Jorge Sánchez también jugaron en Grecia.

La llegada de la Hormiga González refuerza la presencia de mexicanos en Grecia, con antecedentes como Nery Castillo, Alan Pulido y Orbelín Pineda. (X/ @olympiacosfc)

Este historial demuestra que los mexicanos han sabido adaptarse y competir en la nación helena. Armando González tiene ahora la oportunidad de convertirse en el siguiente referente y de demostrar que su elección fue la correcta.