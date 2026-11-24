Autoridades suman otro golpe a “Los Mayos”: incautan en Culiacán casi 14 millones de pesos en fentanilo. Defensa

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El Ejército Mexicano aseguró mil 820 kilogramos de una sustancia con las características del fentanilo, además de 10 pastillas de la misma droga, durante labores de reconocimiento en el fraccionamiento San Fermín Residencial, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. El cargamento pertenecía a la organización delictiva “Cártel de Sinaloa”, en su facción conocida como “Los Mayos”.

El hallazgo se registró el 23 de noviembre de 2026 y representa una afectación económica estimada en 13.9 millones de pesos para la estructura señalada.

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Detalles del aseguramiento en Culiacán

El operativo se llevó a cabo en el marco de recorridos de reconocimiento que realiza personal militar en el territorio sinaloense. Durante esas labores, los efectivos localizaron la sustancia y las pastillas en el fraccionamiento San Fermín Residencial.

El Ejército Mexicano incautó mil 820 kilogramos de una sustancia con características de fentanilo y 10 pastillas de la misma droga el 23 de noviembre de 2026, en un fraccionamiento de Culiacán, Sinaloa. Con este tipo de aseguramientos se busca debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones delictivas, además de evitar que las drogas lleguen a las calles, según informó la Defensa.

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Balance acumulado en la actual administración

El aseguramiento registrado en Culiacán se suma a un total acumulado durante la actual administración. En este periodo se han asegurado 5,630,334 pastillas de fentanilo y 923 kilogramos de la misma sustancia.

Esta cifra refleja el conjunto de operativos realizados contra el tráfico de fentanilo a lo largo de la administración.

Autoridades suman otro golpe a “Los Mayos”: incautan en Culiacán casi 14 millones de pesos en fentanilo. Defensa

Lo asegurado en el fraccionamiento San Fermín Residencial fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Cambio de estrategia en el tráfico de fentanilo

El aseguramiento en Culiacán, compuesto en su mayoría por fentanilo en polvo y apenas 10 pastillas, se da en el contexto de un cambio de estrategia detectado entre los cárteles mexicanos para traficar esta droga hacia Estados Unidos.

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Las organizaciones criminales optaron por sustituir las pastillas terminadas por polvo sin procesar, una modalidad que les genera mayor rendimiento por kilogramo.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que, aunque las incautaciones de fentanilo en la frontera cayeron casi a la mitad en 2026 frente a 2024, esto no refleja un descenso real en la amenaza.

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

Según detalló, los traficantes migraron hacia el envío de polvo porque tiene una potencia y un rendimiento por kilogramo significativamente mayores que las pastillas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explicó que con un kilogramo de polvo se pueden obtener alrededor de 75 mil pastillas, además de que resulta más fácil de ocultar en objetos cotidianos o transportarlo a granel.

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El Cártel de Sinaloa, organización a la que pertenece la facción “Los Mayos”, es señalado junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como uno de los dos grupos que encabezan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Una ofensiva sostenida contra “Los Mayos”

El decomiso en Culiacán se suma a una serie de golpes que las autoridades federales han asestado contra “Los Mayos” en las últimas semanas, como parte de una ofensiva sostenida sobre las estructuras del Cártel de Sinaloa.

El 17 de noviembre, el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden técnica de investigación en un domicilio de la colonia Vista de Palmillas III, en Tijuana, Baja California. Ahí se aseguraron cerca de 500 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina, un inmueble y un vehículo blindado.

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Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Los bienes asegurados estarían vinculados a redes operativas coordinadas por Ismael Zambada Sicairos, dentro de la estructura de “Los Mayos”. La afectación económica de ese operativo se calculó en 134.6 millones de pesos.

Ese mismo día, la Secretaría de Marina (Semar) localizó un narcolaboratorio de metanfetamina en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa. La acción, sumada a otra intervención contra La Nueva Familia Michoacana en Tiquicheo, Michoacán, representó una afectación económica conjunta de mil 419 millones 256 mil pesos, según el cálculo de la Marina.

Días antes, el 11 de noviembre, fuerzas federales detuvieron a 14 personas vinculadas a “Los Mayos” en Benemérito de las Américas, Chiapas. Entre los capturados se encontraban dos señalados como líderes regionales, identificados como Luis Carlos “G” y Omar “L”.

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Más intervenciones a la facción de Zambada Sicairos

El 19 de noviembre, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de seis integrantes de la célula armada Fuerzas Especiales Avendaño, brazo operativo vinculado a “Los Mayos”, durante un operativo en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa.

Entre los detenidos figuraban Irvin Eduardo N, alias “El Pagador”, y Jesús Miguel N, alias “El Chendo”, señalado como jefe operativo y logístico del grupo. Dos de los capturados ya habían sido detenidos en 2025, pero fueron liberados por una suspensión provisional.

Este jueves 19 de noviembre Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos». En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N Foto: FGr e IA

El operativo, encabezado por la Semar en coordinación con la FGR y la SSPC, permitió asegurar tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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El golpe más reciente se registró el 24 de noviembre, cuando Fuerzas Especiales de la Semar, en coordinación con la SSPC, detuvieron a Samuel “N” en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, Sinaloa. El Gabinete de Seguridad lo identificó como objetivo prioritario y uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado.

La captura se produjo durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea, y derivó en el aseguramiento de un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con una sustancia granulada con características de droga sintética.