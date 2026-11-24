Foto: Fiscalía de Michoacán

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investiga si tres hombres detenidos el pasado 23 de noviembre en Morelia estarían implicados en el asesinato del excomisario regional de la Guardia Civil, Bernardino Gómez Ávila, así como en al menos dos casos más de secuestro registrados también en la capital michoacana.

Los tres sujetos fueron identificados como Martín “N”, Gonzalo “N” y José Ramón “N”, quienes fueron arrestados por elementos de la Guardia Civil y la Policía de Morelia por el secuestro de una mujer en un establecimiento comercial de la colonia Profesor Jesús Romero Flores. La víctima fue rescatada sana y salva durante la intervención policial.

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A partir de esa detención, la Fiscalía estatal estableció nuevas líneas de investigación que apuntan a los tres hombres como probables responsables del homicidio de Gómez Ávila, ocurrido el pasado 10 de noviembre en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia.

Foto: Fiscalía de Michoacán

De acuerdo con reportes, el exmando fue atacado a balazos cuando se disponía a abrir su tienda de abarrotes, ubicada en la calle Femeniles, esquina con Rafael Carrillo. Sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Fueron vecinos los que alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Paramédicos llegaron de inmediato, pero Gómez Ávila murió en el sitio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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Gómez Ávila acumuló una larga carrera en corporaciones policiales de Michoacán: fue director de Seguridad Pública de Ziracuaretiro, Ecuandureo y Puruándiro, subdirector en este último municipio, y comisario regional en Uruapan.

La FGE lo buscaba por secuestro agravado desde 2024

Bernardino Gómez Ávila fue asesinado mientras se dirigía a abrir su tienda de abarrotes Foto: Especial

El exfuncionario arrastraba un expediente penal de una década. En enero de 2016, cuando dirigía la Policía de Ecuandureo, fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro por la privación ilegal de la libertad de seis personas que luego fueron halladas sin vida.

Luego, el 01 de marzo de 2024, la Fiscalía de Michoacán emitió una cédula de búsqueda y ofreció 100 mil pesos de recompensa por información que permitiera localizarlo y detenerlo. La ficha también incluía a tres exintegrantes de corporaciones de seguridad señalados como probables cómplices en el caso de secuestro agravado.

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En 2017, el excomisario sobrevivió a un ataque armado en la autopista Siglo 21, cerca de San Ángel Zurumucapio; en esa agresión resultaron heridos uno de sus hijos y un elemento policial que lo acompañaba.

Dos casos más bajo la misma investigación

Foto: Fiscalía de Michoacán

Los tres detenidos también son investigados por el homicidio del José Reynaldo “N”, registrado el pasado 19 de noviembre en la colonia Las Águilas. Además, se les indaga por el secuestro de un comerciante dedicado a la venta de tacos en Quiroga.

El Ministerio Público continúa las diligencias para establecer el grado de participación de cada imputado y determinar si están relacionados con otros ilícitos.

Morelia acumula ataques contra comerciantes en noviembre

En lo que va del mes de noviembre, la capital de Morelia ha acumulado varios ataques contra comerciantes. Dos días antes del asesinato de José Reynaldo “N”, el 17 de noviembre, seis locales de la Plaza de la Tecnología del Centro Histórico fueron saqueados. Una vigilante fue detenida tras retirar joyas y teléfonos celulares de los establecimientos; las autoridades investigan si actuó por una presunta llamada de extorsión.

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Imagen ilustrativa. Crédito: Seguridad Pública Coeneo

El 12 de noviembre, sujetos encapuchados incendiaron una tienda de abarrotes sobre la avenida Amalia Solórzano, en aparente represalia por no pagar una cuota de extorsión, de acuerdo con medios locales.

El ataque se produjo días después de que José Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad municipal, reconociera, en el mes de septiembre, que la extorsión a negocios es un problema que aqueja a varias personas en la ciudad, además de explicar que existe un elevado subregistro de casos que no son denunciados de manera formal.