El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Guardar

Este 24 de noviembre se cumplen 20 años del último concierto de Valentín Elizalde, el “Gallo de Oro”, presentación tras la cual fue asesinado horas después en Reynosa, Tamaulipas. El cantante interpretó esa noche el corrido “A mis enemigos”, tema que durante dos décadas se vinculó, sin pruebas judiciales, con las causas de su muerte.

El compositor Alejandro Lira, autor del corrido y amigo cercano del cantante, desmintió en la docuserie de HBO Max “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, que la canción hubiera sido escrita para Joaquín “El Chapo” Guzmán. El expediente judicial del homicidio permanece abierto sin sentencias condenatorias específicas.

PUBLICIDAD

Origen de “A mis enemigos”: El corrido no nació como dedicatoria a El Chapo Guzmán

Durante casi 20 años circuló la versión de que “A mis enemigos” estaba dedicada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa. La teoría se desmintió en el tercer episodio de la docuserie, dirigida por Ida Cuéllar y estrenada el 12 de noviembre de 2026.

La historia de la canción 'A mis enemigos' de Valentín Elizalde (Infobae)

Lira explicó: “El corrido de ‘A mis enemigos’, este corrido tan polémico, que mucha gente agarró por donde quiso agarrar, por hacerlo amarillista, los periodistas por vender notas, de que ese corrido había sido especialmente dedicado para un señor dueño del cártel fulanito. Y no es cierto”.

Según el compositor, la canción nació de un conflicto personal sin relación con el crimen organizado. Elizalde escuchó la composición, le gustó y la incorporó a su repertorio. El tema formó parte del álbum Vencedor, lanzado en 2006.

PUBLICIDAD

Un video ajeno a Valentín Elizalde disparó la versión del vínculo narco

La relación entre el corrido y la violencia criminal surgió por un material ajeno a Valentín Elizalde. Según el periodista Óscar Balderas en agosto de 2006, en medio de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo por el norte del país, circuló un video con imágenes de personas asesinadas que usaba “A mis enemigos” como música de fondo, sin autorización del cantante.

Un montaje ajeno al intérprete, difundido semanas antes del crimen, habría encendido la molestia de un grupo criminal rival. (Anayeli Tapia/Infobae)

Para Lira, ese material fue un pretexto dentro de una disputa ajena al cantante. “Pero pues Valentín no sale en el video. No gozó la gente de Valentín. Fue pretexto. De ahí se agarraron”, dijo el periodista.

PUBLICIDAD

Representante de Valentín Elizalde le pidió en reiteradas ocasiones no cantar el tema

Mario Mendoza, representante artístico de Elizalde, le insistió en varias ocasiones que evitara el corrido en vivo. “Tío Mario le decía: ‘Vale, no vayas a cantar el corrido A mis enemigos’”, relató Lira a Milenio.

La tensión creció después de que Elizalde se presentara en Culiacán, Sinaloa, 15 días antes de su concierto en Reynosa. La noche del 24 de noviembre de 2006, antes de subir al escenario, una persona se acercó al cantante para pedirle que no interpretara el tema.

(Instagram)

Pese a las advertencias, Elizalde abrió y cerró su presentación con “A mis enemigos”.

El concierto cambió de privado a público tres días antes

El espectáculo en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa estaba contemplado originalmente como un evento privado. De acuerdo con información de El Financiero, el formato cambió a público apenas tres días antes de realizarse.

PUBLICIDAD

Esa noche, Valentín Elizalde viajó desde Monterrey hacia Reynosa para la presentación. Durante el show interpretó, entre otros temas, “Vete ya”, “Te quiero así”, “Cómo me duele”, “Lobo domesticado” y “A mis enemigos”.

El ataque dejó más de 75 disparos contra la camioneta del cantante

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Al concluir el espectáculo, ya en la madrugada del 25 de noviembre, Elizalde convivió con sus seguidores, se tomó fotografías y firmó autógrafos antes de dirigirse al estacionamiento del recinto, sobre la avenida Vista Hermosa.

Alrededor de las 3:30 de la madrugada, minutos después de abordar su camioneta Suburban negra, el vehículo fue interceptado por hombres armados. Los atacantes dispararon en más de 75 ocasiones.

El ataque terminó con la vida de Valentín Elizalde, de 27 años, quien recibió más de 20 balazos, además de su representante Mario Mendoza Grajeda y su chofer Reynaldo Ballesteros. Su primo Fausto “Tano” Elizalde sobrevivió al ataque.

PUBLICIDAD

El expediente judicial sigue abierto sin sentencias

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

A dos décadas del crimen, el expediente judicial permanece formalmente abierto y sin sentencias condenatorias específicas por la ejecución del cantante. Ni la docuserie ni las reconstrucciones periodísticas han establecido una conclusión judicial definitiva sobre el papel del corrido en el asesinato.

Una de las hipótesis apuntó a un hombre identificado como “El Hummer”, quien habría considerado la interpretación de “A mis enemigos” como una provocación contra el Cártel del Golfo y Los Zetas, sin embargo, esto nunca ha sido confirmado y se mantiene como una de las hipótesis sobre el ataque.